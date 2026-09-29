У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.2 комментария
BMW протаранил микроавтобус с десятью пассажирами на трассе в Татарстане
Десять пассажиров находились в микроавтобусе, который попал в ДТП и перевернулся на трассе в Татарстане. Два человека госпитализированы, сообщили в правоохранительных органах.
Авария произошла по вине 20-летнего водителя иномарки, который не выбрал безопасную скорость движения, передает ТАСС. В салоне опрокинувшегося микроавтобуса Fiat Ducato находились десять пассажиров.
«Автомобиль столкнулся с микроавтобусом с десятью пассажирами. В результате автобус опрокинулся на правый бок, два пассажира получили повреждения, доставлены в БСМП Набережные Челны», – рассказали в правоохранительных органах.
На место дорожного инцидента оперативно выехал прокурор Тукаевского района Руслан Галиев. Надзорное ведомство взяло ход процессуальной проверки под свой контроль.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе после ДТП с пассажирским транспортом в Алексеевском районе Татарстана в больницу попали 11 человек.
В июле в Черемшанском районе республики из-за превышения скорости водителем пострадали 15 пассажиров рейсового автобуса.