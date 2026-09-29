Роспатент зарегистрировал рекордное число товарных знаков

В России с начала года зарегистрировали более 77 тыс. товарных знаков

Tекст: Мария Иванова

За восемь месяцев текущего года в стране зарегистрировано 77,5 тыс. брендов отечественных и иностранных правообладателей, что на 12% больше показателя за аналогичный период прошлого года, передает РИА «Новости».

В Минэкономразвития отметили, что росту активности в этой сфере способствуют повышение правовой культуры граждан и удобство сервисов. Подать документы на регистрацию можно дистанционно через центры «Мой бизнес». В настоящее время количество действующих товарных знаков в России достигает почти 1,1 млн.

Исключительные права на 70,4 тыс. брендов с начала года получили именно российские заявители. Чаще всего правовая охрана предоставлялась создателям программного обеспечения, электроники, одежды, обуви, парфюмерии, косметики и бытовой химии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце корпорация Google подала заявки на регистрацию восьми товарных знаков в России.

Компания Mercedes-Benz направила аналогичные документы для защиты своих брендов.