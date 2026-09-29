У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.2 комментария
В Брянской области скорректировали транспортное сообщение после атаки ВСУ
МЖД: Пригородные поезда следуют от Брянска-Орловского до Ржаницы после атаки ВСУ
Пригородные поезда продолжили курсировать по маршруту Брянск-Орловский – Ржаница и обратно после повреждения железнодорожного полотна в ночь на вторник, сообщает Московская железная дорога (МЖД).
«Пригородные поезда следуют по маршруту Брянск-Орловский – Ржаница и обратно», – говорится в сообщении МЖД в Max.
Для удобства пассажиров между станциями Ржаница и Жуковка запущены компенсационные автобусы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил об остановке движения поездов на перегоне Тросна – Ржаница из-за атаки ВСУ.
Накануне Московская железная дорога приостановила следование составов на участках Унеча – Злынка и Людиново-1 – Дятьково.
Серия ударов украинских беспилотников по инфраструктуре региона привела к частичному обрушению моста и сходу вагонов с рельсов.