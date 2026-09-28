Путин заявил о провале попыток зарубежных спецслужб сорвать выборы в России

Путин: Попытки зарубежных спецслужб сорвать выборы в России провалились

Tекст: Валерия Городецкая

Глава государства подчеркнул, что граждане защитили свое суверенное право самостоятельно определять будущее страны. По его словам, для вмешательства во внутренние дела России планировалось использовать в том числе террористические методы, передает РИА «Новости».

Выборы в нижнюю палату парламента девятого созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. По результатам голосования в новый состав Государственной думы прошли представители партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также один представитель партии «Родина» и четыре самовыдвиженца.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о беспрецедентной киберагрессии во время выборов в Госдуму.

Российский лидер заявил, что прошедшее голосование подтвердило легитимность органов государственной власти.

В субботу президент Сербии Александр Вучич поздравил своего коллегу с успешным завершением избирательной кампании.