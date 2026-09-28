Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.18 комментариев
Премьер Украины заявил о заморозке некритичных бюджетных расходов
Корецкий: Киев заморозил все бюджетные расходы, кроме первоочередных
На Украине заморозили все бюджетные расходы, кроме первоочередных, из-за задержек с поступлением запланированной международной финансовой помощи, заявил премьер Украины Сергей Корецкий.
Корецкий объявил о заморозке всех бюджетных расходов, за исключением самых необходимых, сообщает издание «Страна». «Часть запланированного международного финансирования пока не поступила», – объяснил глава правительства сложившуюся ситуацию.
В условиях нехватки средств кабинет министров решил направить имеющиеся ресурсы на приоритетные направления. Среди них – обеспечение обороны, выплата пенсий и социальных пособий. Кроме того, финансирование будет выделено на зарплаты учителям, врачам и другим работникам бюджетной сферы.
Расходы, признанные некритичными, откладываются на неопределенный срок. Под сокращение попали новые стройки, реконструкция зданий и капитальный ремонт. Также приостановлено финансирование благоустройства территорий, создания парков, скверов, фонтанов и перекладки брусчатки.
Глава правительства обратился к местным властям с призывом пересмотреть свои бюджеты. Им рекомендовано отказаться от любых трат, которые можно отложить до лучших времен.
Ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил о способности страны самостоятельно профинансировать лишь треть государственных расходов.
Депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк сообщила о полной остановке выделения средств на большинство национальных нужд.
Из-за дефицита бюджета правительство Украины приостановило перечисление денег муниципалитетам на подготовку к предстоящему зимнему сезону.