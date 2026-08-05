Украинские лоббисты в США использовали все свои возможности, чтобы повлиять на Трампа в вопросе предоставления вооружений своим нанимателям. Вероятно, кому-то из тех, кто консультирует Киев, пришла в голову мысль: хорошо бы продемонстрировать, что Украина вступила в вооруженное противостояние с Ираном.0 комментариев
Украинская компания «Эпицентр» подтвердила уничтожение складов
Украинская компания «Эпицентр» сообщила об уничтожении своих складских и производственных помещений в результате взрывов.
«Удар по производственной и логистической инфраструктуре компании «Эпицентр». Уничтожены стратегические логистические мощности, поражены два ключевых логистических комплекса компании», – приводит слова представителей предприятия ТАСС.
Полностью сгорел логистический центр на улице Вискозной в Киеве, а также пострадал второй логистическо-производственный комплекс, который располагался в Калиновке под Киевом. Руководство компании оценило сроки восстановления уничтоженных мощностей в два года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило о поражении склада «Эпицентр» в Киеве.
Военкоры подтвердили серьезные повреждения логистических хабов данной сети.
Несколькими днями ранее российские военные атаковали другие распределительные центры в столичном регионе.