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Минтранс Кубы сообщил о работе по возобновлению авиасообщения с Россией
Россия и Куба продолжают работу над возобновлением прямых перелетов, однако процесс тормозится из-за острого дефицита топлива на острове, сообщил первый замминистра транспорта страны Луис Роберто Росес Эрнандес.
Луис Роберто Росес Эрнандес рассказал о трудностях с перезапуском рейсов между двумя странами. По его словам, главной проблемой остается невозможность заправить самолеты, передает РИА «Новости».
«Работа над перезапуском рейсов продолжается, но пока нет возможности из-за ограничений по топливу. Так как не получается обеспечить самолеты топливом на Кубе или в какой-либо соседней стране, еще не удалось перезапустить перелеты», – заявил кубинский чиновник в кулуарах Международного транспортного саммита.
Замминистра подчеркнул, что именно дефицит авиатоплива является основным препятствием для восстановления прямого авиасообщения между Россией и Кубой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД России Александр Алимов констатировал отсутствие решения по поставкам топлива на Кубу через структуры ООН.
Глава Минтранса Андрей Никитин связал восстановление прямого авиасообщения с наличием горючего на острове.
Минэкономразвития из-за чрезвычайной ситуации с топливом рекомендовало россиянам воздержаться от туристических поездок в эту страну.