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Российские войска освободили сумскую Рыжевку и запорожскую Зарницу
Российские войска за минувшие сутки зачистили от противника Рыжевку в Сумской области и Зарницу в Запорожской области, сообщило Минобороны.
Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Рыжевка в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.
Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ около Писаревки, Уланово и Садков в Сумской области.
А в Харьковской области нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и четырех бригад теробороны рядом с Карасевкой, Сосновым Бором, Купино, Избицким и Ивановкой.
При этом ВСУ потеряли до 290 военнослужащих, бронемашину и станцию РЭБ.
Подразделения «Востока» освободили населенный Зарницу в Запорожской области.
Группировка нанесла поражение живой силе и технике штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты возле Васильковки и Подгавриловки в Днепропетровской области, Новорозовки, Мировки, Нового Поля, Трудооленовки и Широкого в Запорожской области.
Противник при этом потерял более 360 военнослужащих, четыре бронемашины и американскую 155-мм гаубицу М198, перечислили в Минобороны.
В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны в районах Подлимана в Харьковской области, Святогорска, Донецкого, Маяков и Старого Каравана в Донецкой народной республике (ДНР).
Потери противника при этом составили более 210 военнослужащих, танк, бронемашина и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-36 и три станции РЭБ.
Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты у Славянска, Краматорска, Ясногорки, Никаноровки, Ореховатки, Веролюбовки и Попасного в ДНР, отчитались в Минобороны.
Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии поблизости от Водянского, Анновки, Грузского, Новотроицкого, Новогригоровки и Матяшево в ДНР и Райполя в Днепропетровской области.
Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 325 военнослужащих, две бронемашины, два артиллерийских орудия и станция РЭБ.
Напомним, накануне российские войска взяли под контроль Бакшеевку в Харьковской области.
Днем ранее они освободили Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области.
А в минувшие выходные российские войска освободили запорожское Любицкое и харьковскую Ольговку.