Мы наблюдаем реальный прорыв в теме, которую по привычке называем «старостью». Кстати, и слово-то это уже стараются не использовать – так же, как «бабка», «дед» – хотя бы в образованной среде, потому что они уже несут негативные коннотации.0 комментариев
Российские войска освободили Бакшеевку в Харьковской области
Зв минувшие сутки армия России освободила Бакшеевку в Харьковской области.
Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Бакшеевка в Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.
Напомним, накануне российские войска освободили Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области.
В минувшие выходные российские войска освободили запорожское Любицкое и харьковскую Ольговку.
До этого российские войска освободили Веровку в Харьковской области и Стенки в ДНР.
Российская армия освободила 32 населенных пункта за июль.
ВС России за минувшую неделю взяли под контроль 12 населенных пунктов.