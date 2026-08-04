Мы наблюдаем реальный прорыв в теме, которую по привычке называем «старостью». Кстати, и слово-то это уже стараются не использовать – так же, как «бабка», «дед», – хотя бы в образованной среде, потому что оно уже несет негативные коннотации.0 комментариев
Генпрокуратура признала нежелательным американский фонд за помощь ВСУ
Базирующийся в Нью-Йорке фонд Crimean Tatar Foundation, снабжающий украинскую армию беспилотниками и ведущий антироссийскую пропаганду, получил статус нежелательной организации.
Надзорное ведомство запретило работу Crimean Tatar Foundation на территории страны, передает РИА «Новости». «Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательной деятельность организации Crimean Tatar Foundation. Фонд создан в 2021 году в США, расположен в Нью-Йорке», – рассказали в пресс-службе.
Организация активно поддерживала украинских военных. В частности, фонд снабжал армию защитным снаряжением, генераторами, средствами связи и наблюдения.
Кроме того, структура проводила выставки и лекции, которые искажали исторические факты о депортации крымских татар. Также там продвигались ложные тезисы о статусе полуострова и действиях России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года Генеральная прокуратура запретила деятельность британской организации Equal Rights Trust (нежелательная организация) из-за финансирования украинских войск.
В сентябре 2025 года ведомство отчиталось о признании нежелательными более 60 иностранных структур.
Ранее надзорный орган внес в аналогичный список американскую структуру Help Heroes Of Ukraine (нежелательная организация).