Генпрокуратура признала Equal Rights Trust нежелательной в России организацией

Деятельность британской организации Equal Rights Trust запрещена на территории России после обвинений в содействии антироссийской кампании и финансировании украинских вооруженных формирований.
Генеральная прокуратура России признала деятельность британской неправительственной организации Equal Rights Trust нежелательной на территории страны, передает сайт Генпрокуратуры.
По данным ведомства, представители фонда занимаются поддержкой Украины и активно участвуют в антироссийской информационной кампании с начала спецоперации на Украине.
В пресс-службе прокуратуры сообщили, что под прикрытием правозащитной деятельности организация разработала механизм финансирования вооруженных сил Украины. Ее участники помогают оппозиционно настроенным россиянам получить гражданство стран Восточной Европы при условии заключения соглашения о пожертвовании средств якобы для «поддержки народа Украины», которые, по заявлению ведомства, идут на нужды ВСУ.
На сайте фонда публикуются материалы, направленные на дискредитацию внутренней и внешней политики российских властей. Также отмечается, что сотрудники Equal Rights Trust активно призывают поддерживать признанное экстремистским и запрещенное в России движение ЛГБТ, что, по мнению Генпрокуратуры, наносит ущерб семейным и нравственным ценностям в стране.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд России включил украинское религиозное движение «Аллатра» в список экстремистских и террористических организаций.
Генпрокуратура ранее признала украинские организации Ideas for Change и Truth Hounds нежелательными на территории страны.
С начала года Генпрокуратура объявила более 60 иностранных и международных организаций нежелательными в России.