Генпрокуратура объявила украинские Ideas for Change и Truth Hounds нежелательными

Генпрокуратура признала нежелательными украинские Ideas for Change и Truth Hounds

Tекст: Мария Иванова

Генеральная прокуратура России признала нежелательными деятельность украинских организаций Ideas for Change и Truth Hounds, сообщает сайт ведомства. Обе структуры базируются в Киеве и были созданы в 2015 и 2014 годах соответственно.

В ведомстве отмечают, что Ideas for Change публикует материалы, критикующие спецоперацию на Украине, не признаёт итоги референдумов о вхождении ДНР и ЛНР в состав России, а также продвигает идею наращивания поставок оружия для киевских властей. Организация также призывает к ужесточению санкций и поддерживает отказ от экономических связей с Россией.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что одной из целей Truth Hounds является сбор и распространение недостоверных сведений о действиях российских военных. Организация, по версии ведомства, тесно сотрудничает с европейскими структурами и фондами, такими как National Endowment for Democracy и Justice for Journalists Foundation, которые ранее были признаны в России нежелательными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура России с начала года признала нежелательными более 60 организаций.

В частности, в России запретили деятельность швейцарской организации International Baccalaureate в связи с антироссийской пропагандой и искажением исторических фактов.

Фонд Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft e.V из Германии лишили права работать в России из-за поддержки киевского режима и организации сбора пожертвований на Украине.