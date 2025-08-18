Генпрокуратура признала нежелательной немецкую организацию Stiftung EVZ

Ещё совсем недавно значительная часть экспертов, особенно западных, была склонна считать малые БПЛА недооружием «для бедных», суррогатом, призванным компенсировать отсутствие «полноценного» вооружения. Но дроны, прежде всего малые, стали одним из главных действующих лиц любых вооружённых конфликтов на планете.0 комментариев
Деятельность немецкой организации Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft e.V (EVZ) признана нежелательной на территории России, передает сайт Генпрокуратуры России.
Соответствующее решение принято ведомством, причиной стали действия фонда, которые направлены против интересов страны.
Фонд EVZ был создан в Германии для выплат жертвам нацизма через партнерские организации, однако после начала спецоперации на Украине фонд, как отмечает Генпрокуратура, занял политически ангажированную антироссийскую позицию, регулярно выражая поддержку Киеву и организуя сбор средств на нужды украинских властей. Фонд также сформировал дополнительный «бюджет солидарности» для поддержки киевского режима.
С 2024 года EVZ прекратил финансирование российских программ, ориентированных на родственников жертв гитлеровских пособников, а в 2025 году попечительский совет фонда приостановил членство российского представителя.
В Генпрокуратуре подчеркивают, что деятельность организации способствует нарушению территориальной целостности России, активизации военного противостояния и распространению русофобских настроений.
Напомним, на прошлой неделе Генеральная прокуратура России признала деятельность немецкой организации Demokrati-JA eV нежелательной на территории страны. Ведомство ранее признало нежелательной деятельность немецкой НПО «Фонд Розы Люксембург».
Ранее движение «Аллатра» с Украины было признано в России экстремистским.