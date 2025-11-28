Кандидаты на пост президента Гондураса высказались за разрыв отношений с Китаем из-за Тайваня

Tекст: Алексей Дегтярев

Главные кандидаты на пост президента Гондураса объявили о намерении прекратить дипломатические отношения с Пекином и восстановить их с Тайванем, передает Bloomberg.

Эту позицию поддерживают бывший вице-президент Сальвадор Насралла и бывший мэр Насри Асфура, оба также выступают за укрепление отношений с Соединенными Штатами – главным торговым партнером страны.

Оба политика обвиняют бывшую главу государства Сиомару Кастро в падении ряда экспортных направлений после разрыва с Тайванем, а также в невыполненных обещаниях Пекина о развитии инфраструктуры и инвестициях.

Сиомара Кастро в 2023 году разорвала отношения с Тайванем и установила контакты с Китаем, пообещав новые экономические возможности для страны, однако ее преемник от партии власти Рикси Монкада поддерживает прежний курс и занимает третье место в предвыборных опросах.

По мнению ряда экспертов, экономические выгоды от отношений с Китаем не оправдали ожиданий. В то же время США и Организация американских государств выразили обеспокоенность процессом голосования и пообещали быструю реакцию в случае нарушений.

Насралла и Асфура также заявили о планах разорвать связи с Венесуэлой, подчеркивая свою позицию в поддержку сближения с западными странами. Эксперты указывают, что для многих избирателей важны как экономические мотивы, так и внешнеполитический вектор страны. США остаются крупнейшим рынком сбыта гондурасских товаров.

Напомним, в 2023 году руководители МИД Китая и Гондураса Цинь Ган и Эдуардо Энрике Рейна в Пекине подписали коммюнике об установлении дипломатических отношений на уровне послов.

В ноябре 2025 года тайваньские власти решили выделить дополнительные 40 млрд долларов на оборону.