Кандидаты на пост президента Гондураса высказались за разрыв отношений с Китаем из-за Тайваня
В Гондурасе оба фаворита президентских выборов высказались за разрыв отношений с Китаем и восстановление связей с Тайванем, а также за сближение с США.
Главные кандидаты на пост президента Гондураса объявили о намерении прекратить дипломатические отношения с Пекином и восстановить их с Тайванем, передает Bloomberg.
Эту позицию поддерживают бывший вице-президент Сальвадор Насралла и бывший мэр Насри Асфура, оба также выступают за укрепление отношений с Соединенными Штатами – главным торговым партнером страны.
Оба политика обвиняют бывшую главу государства Сиомару Кастро в падении ряда экспортных направлений после разрыва с Тайванем, а также в невыполненных обещаниях Пекина о развитии инфраструктуры и инвестициях.
Сиомара Кастро в 2023 году разорвала отношения с Тайванем и установила контакты с Китаем, пообещав новые экономические возможности для страны, однако ее преемник от партии власти Рикси Монкада поддерживает прежний курс и занимает третье место в предвыборных опросах.
По мнению ряда экспертов, экономические выгоды от отношений с Китаем не оправдали ожиданий. В то же время США и Организация американских государств выразили обеспокоенность процессом голосования и пообещали быструю реакцию в случае нарушений.
Насралла и Асфура также заявили о планах разорвать связи с Венесуэлой, подчеркивая свою позицию в поддержку сближения с западными странами. Эксперты указывают, что для многих избирателей важны как экономические мотивы, так и внешнеполитический вектор страны. США остаются крупнейшим рынком сбыта гондурасских товаров.
Напомним, в 2023 году руководители МИД Китая и Гондураса Цинь Ган и Эдуардо Энрике Рейна в Пекине подписали коммюнике об установлении дипломатических отношений на уровне послов.
В ноябре 2025 года тайваньские власти решили выделить дополнительные 40 млрд долларов на оборону.