  • Новость часаПВО сбила девять украинских беспилотников над регионами России и Черным морем
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Чудо-вертолеты» США для захвата Мадуро спасло отсутствие сопротивления
    Москва выразила тревогу в связи с преследованием российского танкера «Маринера» кораблем ВМС США
    Германский эксперт: Старая Европа в шоке от «ковбойской» политики США
    Ростех охарактеризовал танки будущего
    Путин вместе с военными посетил рождественскую службу в одном из храмов Подмосковья
    ABC News: Вашингтон потребовал от Венесуэлы разорвать связи с Россией и Китаем
    Зеленский раскрыл имя организатора «наиболее значимых ударов» по России
    США заявили о согласии Венесуэлы передать до 50 млн баррелей нефти
    Times назвала четыре возможных способа получения США контроля над Гренландией
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дехристианизация Рождества – не чисто западная проблема

    После падения коммунизма Рождество вернулось в календарь – но традиция праздновать его уже была утрачена, и для многих, если не большинства из нас, сам смысл праздника остался неясен.

    14 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мигранты теряют статус «свободного радикала»

    Россия ждет тех, кто готов стать частью ее культуры, уважать ее законы и традиции. Для остальных есть гостевая виза, ограниченные сроки пребывания и билет домой.

    14 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Похищение Мадуро доказало отсутствие международного права

    Юристы и политические обозреватели достаточно давно пишут о том, что они называют эрозией международного права, при этом как бы допуская, что когда-то это право работало. На самом деле оно не работало никогда.

    17 комментариев
    7 января 2026, 08:35 • Новости дня

    Мерц призвал Зеленского остановить бегство молодых украинцев в Европу

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что киевскому режиму необходимо принять меры по снижению трудовой миграции украинцев в страны Евросоюза.

    Мерц призвал Владимира Зеленского активнее бороться с массовым выездом граждан на заработки в страны Евросоюза, передает «Газета.Ru» со ссылкой на украинскую прессу.

    Канцлер отметил, что украинское правительство должно обеспечивать молодежь достойной работой на родине, чтобы снизить поток эмиграции.

    Немецкий политик добавил, что вопрос неоднократно обсуждался на встречах в Брюсселе.

    В октябре польские пограничники сообщали, что за два месяца польско-украинскую границу пересекли 100 тыс. украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

    Тогда в Европе начались обсуждения возможности вернуть этих людей обратно. Российские дипломаты допустили, что Киев может обратиться к Западу с просьбой содействовать возвращению мужчин призывного возраста, уехавших с Украины.

    6 января 2026, 16:45 • Новости дня
    Зеленский раскрыл имя организатора «наиболее значимых ударов» по России
    Зеленский раскрыл имя организатора «наиболее значимых ударов» по России
    @ Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский публично назвал бригадного генерала СБУ Дениса Килимника организатором наиболее значимых ударов по России.

    Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично назвал имя организатора «наиболее значимых ударов» по России. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По словам Зеленского, Килимник отвечает за организацию этих атак.

    «Он – один из тех, кто организовывает наиболее весомые и полностью справедливые удары», – заявил Зеленский. Президент напомнил, что летом 2023 года присвоил Килимнику звание Героя Украины.

    В ходе встречи Зеленский и Килимник обсудили результаты работы СБУ и обменялись мнениями о перспективах развития службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Денис Килимник стал руководителем Антитеррористического центра при СБУ.

    Василий Малюк (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) подал в отставку с поста главы СБУ. Евгений Хмара назначен временно исполняющим обязанности главы СБУ.

    Комментарии (19)
    6 января 2026, 19:42 • Новости дня
    Bloomberg: США готовы дать Украине гарантии безопасности на 15 лет

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Соединенные Штаты могут предоставить Украине обязательства по поддержке в случае нового «нападения» России, в том числе участие в европейских военных инициативах, сообщают информационные агентства.

    США готовы поддержать Украину в случае новых «атак» со стороны России, пишет Bloomberg.

    Согласно проекту заявления, который обсуждается с союзниками Киева, Вашингтон предложит обязательные гарантии безопасности, а также участие США в европейских военных структурах и поддержку европейской многонациональной силы в случае нападения.

    В Париже во вторник прошли переговоры между представителями США, Франции, Канады и других европейских стран, в ходе которых обсуждалось создание европейской военной миссии с участием США, а также мониторинг возможного перемирия между Россией и Украиной.

    На встрече присутствовали Владимир Зеленский, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Британии Кир Стармер, а также генсек НАТО Марк Рютте.

    США представляли спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и его же советник Джаред Кушнер. Канадский премьер Марк Карни отметил, что детали соглашения могут быть доработаны позже.

    Переговоры осложняются требованиями России о выводе украинских войск из Донбасса, которые Зеленский называет неприемлемыми. США обсуждают предоставление гарантий безопасности сроком на 15 лет с возможностью продления, несмотря на отсутствие согласия Кремля на такие инициативы.

    Ранее начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов сообщал, что с США согласован некий документ о поддержке украинской армии.

    Напомним, Вашингтон в начале декабря обсуждал с Киевом план восстановления Украины после конфликта.

    Комментарии (23)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    6 января 2026, 22:22 • Новости дня
    Британия и Франция собрались создать военные базы по всей Украине

    Стармер: Британия и Франция готовы создать военные базы по всей Украине

    Британия и Франция собрались создать военные базы по всей Украине
    @ Stephen Lock/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В случае прекращения огня на Украине Британия и Франция создадут военные базы по всей стране, лидеры «коалиции желающих» на встрече в Париже подписали декларацию о намерении разместить на Украине войска, сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

    Стармер сообщил, что подписана декларация о намерении разместить войска на Украине при условии заключения мирного соглашения. По его словам, это позволит создать правовую базу для действий вооруженных сил Британии, Франции и ряда партнеров на территории Украины, включая «обеспечение безопасности» неба и морей, а также «восстановление» ВСУ, передает РИА «Новости».

    Стармер также подчеркнул, что Британия и Франция, в случае прекращения огня, создадут военные базы по всей Украине и построят охраняемые склады техники для нужд украинской армии.

    Кроме того, страны коалиции согласовали участие в мониторинге режима прекращения огня под руководством США и поддержку долгосрочных поставок вооружений на Украину.

    «Мы будем работать над принятием обязательств по поддержке Украины в случае будущего вооруженного нападения со стороны России», – заявил Стармер.

    Документ по итогам встречи, размещенный на сайте Елисейского дворца, подтверждает, что члены коалиции будут включены в специальный механизм мониторинга прекращения огня и примут участие в комиссии по рассмотрению нарушений. Также коалиция договорилась о создании координационной ячейки США-Украина-Коалиция в оперативном штабе в Париже.

    «Мы договорились завершить разработку обязательств, излагающих наш подход к поддержке Украины и восстановлению мира и безопасности <...>. Эти обязательства могут включать использование военных возможностей, разведывательной и логистической поддержки, дипломатических инициатив, принятие дополнительных санкций», – приводит ТАСС текст документа.

    Отмечается, что многонациональные силы для Украины, сформированные на добровольной основе, могут включать неевропейские страны. Поддержка Вооруженных сил Украины со стороны «коалиции желающих» будет заключаться в предоставлении финансовой поддержки, поставках оружия и практической помощи при строительстве фортификационных сооружений.

    Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что коалиция желающих намерена юридически закрепить свои обязательства по поддержке Украины в случае нового конфликта с Россией и продолжит подготовку к развертыванию многонациональных сил после прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители США, Канады, Франции и других европейских стран провели в Париже переговоры по вопросу создания европейской военной миссии с участием США. Участники встречи также обсудили варианты мониторинга возможного перемирия между Россией и Украиной. Британия и Франция занимают первую и шестую строчки в декабрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», составленного газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (17)
    6 января 2026, 18:38 • Новости дня
    Орбан назвал украинские власти гомункулом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, комментируя планы киевского режима получить 800 млрд долларов, назвал украинское руководство «гомункулом».

    «Ошеломляющая сумма. Почти в четыре раза превышает годовой ВВП Венгрии... Украинский гомункул просит есть», – написал в соцсетях Орбан, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что Украина просит эти средства на 10 лет.

    Политик добавил, что именно по этой причине ЕС собирался отнять у России ее замороженные активы.

    Ранее Орбан заявлял, что от принятых в 2026 решений будет зависеть, наступит ли мир в Европе.

    Он также отмечал, что Евросоюз находится на грани распада из-за ошибок нынешнего руководства и отсутствия реформ.

    Комментарии (3)
    6 января 2026, 16:07 • Новости дня
    Сальдо: ВСУ ударили по Центру детей и молодежи в Херсонской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские военные ночью нанесли удар по Центру для талантливых детей и творческой молодежи в Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

    Ночью ВСУ нанесли удар по Центру для талантливых детей и творческой молодежи на Арабатской стрелке, указал Сальдо, передает РИА «Новости».

    Три ударных дрона с зарядами на сверхмалой высоте пытались залететь со стороны Азовского моря, два из них сбили с помощью ПВО, они не причинили вреда, один упал на территорию центра.

    «Повреждены админздания и жилые коттеджи... К счастью, никто не пострадал», – заключил губернатор.

    Напомним, подростка, получившего серьезные травмы при атаке ВСУ на кафе и гостиницу в поселке Хорлы, решили эвакуировать для лечения в Москву.

    СК возбудил уголовное дело по теракту в Хорлах. Атака украинских боевиков унесла жизни 29 человек, включая двоих несовершеннолетних, не менее 60 человек пострадали.

    Комментарии (0)
    7 января 2026, 01:50 • Новости дня
    Путин поздравил военных с Рождеством и назвал их миссию святой
    Путин поздравил военных с Рождеством и назвал их миссию святой
    @ кадр из видео ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в ночь на Рождество посетил храм великомученика Георгия Победоносца в Московской области, он поздравил военнослужащих и их семьи, которые были с ним на богослужении.

    «Сегодня мы отмечаем замечательный светлый праздник – Рождество Христово. И очень часто называем Господа спасителем, потому что он пришел как-то на землю для того, чтобы спасти всех людей. Вот и воины, воины России, они всегда как бы по поручению Господа исполняют эту самую миссию – защиты Отечества и ее людей, спасение Родины и ее людей», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    «И во все времена в России так и относились к воинам своим, как к тем людям, которые как бы по поручению Господа исполняют эту святую миссию», – сказал Путин после богослужения.

    Президент «обратился к самой юной аудитории сегодняшнего богослужения» и подчеркнул, что дети военнослужащих по праву могут гордиться своими родителями, как всегда в России гордились воинами. Он пожелал всем присутствующим удачи и чтобы «Ангел Хранитель всегда был рядом».

    Глава государства отметил, что радость праздника разделяют представители других конфессий. «Так же, как и мы радуемся вместе с ними, когда они отмечают свои праздники, и так же, как мы все вместе радуемся нашим общим победам, потому что, как известно, победа всегда одна на всех», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, православные отмечают Рождество Христово в среду, 7 января. Путин поздравил граждан России и других православных верующих с праздником. Путин встречает Рождество вместе с военными и их семьями в одном из храмов Подмосковья.

    Комментарии (0)
    6 января 2026, 22:44 • Новости дня
    Уиткофф выразил надежду на компромисс по украинскому территориальному вопросу

    Tекст: Антон Антонов

    США надеются, что удастся достичь компромисса по территориальному вопросу украинского конфликта, заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф после встречи «коалиции желающих» в Париже.

    «Надеюсь, мы сможем прийти к определенному компромиссу по этому вопросу», – приводит слова Уиткоффа РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что обсуждения вопросов территорий продолжатся, стороны услышали различные мнения, включая позицию Владимира Зеленского. Он заверил, что позиция президента США по поддержке Украины остается твердой, а американская сторона намерена способствовать достижению окончательного мира.

    Он отметил, что достигнут значительный прогресс по нескольким ключевым направлениям, включая разработку рамочного соглашения о гарантиях безопасности и плана по обеспечению «процветания» Украины. Разрабатываемые в рамках мирного плана протоколы безопасности по Украине направлены на предотвращение любых возможных атак, заявил Уиткофф.

    Согласно размещенному на сайте Елисейского дворца документу, Соединенные Штаты и коалиция желающих разработают механизм мониторинга и проверки прекращения огня. В рамках этих соглашений будет создана специальная комиссия для рассмотрения любых нарушений и принятия мер по их устранению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что Британия и Франция в случае прекращения огня на Украине создадут военные базы по всей стране. Лидеры «коалиции желающих» на встрече в Париже подписали декларацию о намерении разместить на Украине войска. США занимают девятую строчку в декабрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», составленного газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (2)
    6 января 2026, 16:19 • Новости дня
    На Украине усмотрели связь отставки главы СБУ с делом Миндича

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Руководитель СБУ Василий Малюк (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) покинул пост на фоне коррупционного скандала вокруг бизнесмена Тимура Миндича, известного как «кошелёк» украинского президента, сообщило украинское издание Liga со ссылкой на собственные источники.

    Отставка Василия Малюка с поста руководителя Службы безопасности Украины может быть напрямую связана с коррупционным делом, в котором фигурирует Тимур Миндич – соратник и «кошелек» Владимира Зеленского, передает Газета.ru. Собеседники украинского издания Liga отметили, что президент Украины Зеленский остался недоволен тем, как Малюк справлялся с ситуацией вокруг скандала, не сумев ни предотвратить его публичное освещение, ни ограничить размах инцидента.

    Ранее «Украинская правда» писала, что Малюка также обвиняют в том, что СБУ занималась коммерцией в тылу, фактически оказывая давление на предпринимателей по собственному усмотрению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил об отставке. Ему не помогла поддержка высокопоставленных военных, которые просили Владимира Зеленского не менять Малюка.

    Перестановки в СБУ указывают на продолжающиеся конфликты в силовом блоке Зеленского на фоне коррупционного скандала.

    За отставкой Малюка, по мнению экспертов, стоят европейские силы, и этот уход считается поражением Дональда Трампа в давлении на Владимира Зеленского.

    Комментарии (0)
    6 января 2026, 22:05 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Днепропетровске

    Tекст: Антон Антонов

    В Днепропетровской области Украины действует воздушная тревога, в Днепропетровске прозвучали взрывы, сообщили украинские СМИ.

    Сирены также работают в Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях Украины, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, энергoобъект в Харькове был поврежден в результате удара. В Сумах прогремел взрыв.

    Комментарии (0)
    7 января 2026, 03:51 • Новости дня
    National Interest сообщил об эффективности тактики России против дронов ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Россия адаптировала методы противодействия украинским дронам и выработала более эффективную тактику по борьбе с ними, пишет National Interest.

    По мнению National Interest, ключевым шагом стало создание беспилотного соединения «Рубикон», а также перемещение артиллерии, центров управления и систем ПВО за пределы досягаемости большинства украинских ударных средств. Эти объекты теперь защищены средствами радиоэлектронной борьбы, что существенно осложнило атаки, передает ТАСС.

    По данным журнала, стратегическая модернизация стала возможной благодаря быстрому развитию российских беспилотных технологий, повышению квалификации пехоты в противодействии дронам и совершенствованию ПВО ближнего действия, передает РИА «Новости».

    NI отмечает, что только небольшая часть украинских дронов достигает своих целей, а еще меньшая способна оказать существенное влияние на российские укрепленные или мобильные объекты.

    «Российская тактика проникновения стала более эффективной, позволяя небольшим подразделениям проникать в тыл украинских войск и срывать действия беспилотников и минометных расчетов», – говорится в статье.

    Авторы подчеркивают, что нехватка личного состава ВСУ и расширение зоны поражения российских БПЛА снизили гибкость украинской армии в изменяющихся условиях. Издание также обращает внимание, что Украина не может быстро восполнять потери в высокотехнологичных системах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия преодолела отставание от вооруженных сил Украины в использовании беспилотников на фронте. New York Times заявила о создании в России «империи дронов».

    Комментарии (0)
    6 января 2026, 16:35 • Новости дня
    На Украине молодая семья пыталась продать младенца

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Николаевской области Украины молодая семейная пара собиралась продать своего новорожденного ребенка за 10 тыс. долларов, сообщил офис украинского генпрокурора.

    Подозреваемыми стали 21-летняя женщина и ее 38-летний сожитель, они начали искать покупателей еще на этапе беременности, передает «Газета.Ru» со ссылкой на сообщение генпрокуратуры Украины.

    Малыш появился на свет 1 января, через день родители отдали его предполагаемому покупателю, они получили лишь часть обещанной суммы.

    Их задержали, предъявлены обвинения.

    Ранее в Казахстане правоохранители обезвредили группу, принуждавшую девушек отдавать детей за деньги, уже задержаны несколько фигурантов.

    Комментарии (0)
    7 января 2026, 08:00 • Новости дня
    Politico: США не стали подписывать заявление о гарантиях Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Совместное заявление о гарантиях безопасности для Украины на встрече «коалиции желающих» в Париже подписала только часть участников, Вашингтон решил не подписывать этот документ.

    Соединенные Штаты не подписали итоговое совместное заявление о предоставлении гарантий безопасности Украине на встрече «коалиции желающих» в Париже, передает «Лента.ру» со ссылкой на Politico.

    Отмечается, что хотя участники заседания выступили с оптимистичными заявлениями, это не убедило многих в стабильной поддержке Вашингтоном Украины и Европы.

    Подробности о возможном участии США в многонациональных силах по Украине были исключены из последнего проекта документа. В предыдущей редакции содержалось обязательство Штатов поддержать силы в случае нападения, а также содействовать в сборе разведданных и материально-техническом обеспечении.

    Ранее сообщалось, что США якобы рассматривают возможность предоставить Украине обязательства по поддержке в случае нового «нападения» России сроком на 15 лет.

    Комментарии (0)
    7 января 2026, 01:59 • Новости дня
    Макрон: Войска Франции в случае отправки на Украину не будут вовлечены в бои

    Tекст: Антон Антонов

    Франция рассматривает возможность отправки нескольких тысяч военных на Украину по завершении конфликта, но они не будут вовлечены в боевые действия, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    По словам Макрона, речь идет о потенциальном развертывании, которое не состоится «немедленно» и будет тщательно спланировано. Макрон уточнил, что эти силы не будут участвовать в боевых действиях. «Я хочу это четко прояснить», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на France 2.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что Британия и Франция в случае прекращения огня создадут военные базы на Украине и лидеры «коалиции желающих» подписали декларацию о размещении войск. Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что численность вооруженных сил Украины после окончания конфликта должна составлять 800 тыс. человек.

    Франция занимает шестую строчку в декабрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», составленного газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (0)
    7 января 2026, 01:19 • Новости дня
    Макрон: После завершения конфликта ВСУ должны насчитывать 800 тыс. военных

    Tекст: Антон Антонов

    «Коалиция желающих» полагает, что численность вооруженных сил Украины после завершения конфликта должна составлять 800 тыс. человек, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Планируя подготовку и поддержку украинской профессиональной армии, мы исходим из того, что она должна насчитывать 800 тыс. человек, чтобы быть в состоянии сдержать любую новую агрессию», – приводит слова Макрона ТАСС.

    Макрон подчеркнул, что в ходе встречи в Париже, которая стала 15-й по счету с момента создания «коалиции желающих», была достигнута договоренность о формировании координационной группы. В нее войдут представители США, стран-участниц коалиции и сама Украина. Эта структура займется поддержкой и координацией усилий с основным штабом коалиции, который расположен в Париже.

    По словам французского лидера, участники совещания смогли «укрепить архитектуру, планирование, средства и правила гарантий безопасности Украине». Макрон добавил, что эти гарантии касаются не только самой Украины, но и безопасности всего европейского континента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер сообщил, что Британия и Франция в случае прекращения огня на Украине создадут военные базы по всей стране. Лидеры «коалиции желающих» подписали в Париже декларацию о намерении разместить на Украине войска. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Германия в случае перемирия на Украине могла бы разместить свои войска на прилегающей к ней территории НАТО.

    Франция занимает шестую строчку в декабрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», составленного газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (2)
    7 января 2026, 00:58 • Новости дня
    Мерц признал необходимость «компромиссов» по Украине со стороны Киева

    Tекст: Антон Антонов

    Для достижения мира на Украине потребуется согласие Киева и поддерживающих его стран ЕС на определенные компромиссы, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи «коалиции желающих» в Париже.

    Мерц отметил, что прекращение огня может быть достигнуто как в ближайшие недели, так и в течение следующих месяцев, подчеркнув, что для этого потребуется неустанная работа всех сторон, передает РИА «Новости».

    «При этом нам, безусловно, придется пойти на компромиссы», – заявил Мерц. Канцлер не уточнил, какие именно уступки могут быть необходимы для достижения соглашения.

    Он подчеркнул, что не существует готового дипломатического рецепта урегулирования, а ситуацию определяют сложные геополитические обстоятельства. По его словам, одной из ключевых целей является установление «стабильного прекращения огня» на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил, что в случае перемирия на Украине Германия могла бы разместить свои войска на прилегающей к ней территории НАТО. Премьер-министр Британии Кир Стармер сообщил, что Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине в случае прекращения огня, а лидеры «коалиции желающих» подписали декларацию о намерении разместить на Украине войска.

    Германия занимает первую строчку в декабрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», составленного газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (2)
    Главное
    Макрон заявил о планах «как можно скорее» провести переговоры с Путиным
    Украинские расчеты БПЛА «Мамкина черешня» ликвидированы в Харьковской области
    Reuters: Вашингтон пригрозил расправиться с главой МВД Венесуэлы
    Рухнула правящая коалиция восточно-германской земли Бранденбург
    National Interest сообщил об эффективности тактики России против дронов ВСУ
    Politico: США не стали подписывать заявление о гарантиях Украине
    Работавший на СССР и Россию экс-сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс умер в тюрьме в США

    Каким будет курс рубля в 2026 году

    «Рубль сильно переоценен», а «пауза в девальвации рубля слишком затянулась» – такими словами эксперты оценивают исключительно крепкий курс российской национальной валюты в 2025 году. Экономисты считают, что в 2026-м рубль ждет ослабление. Насколько и по каким причинам? Подробности

    Перейти в раздел

    «Буревестник» и «Посейдон» изменили принципы ядерного сдерживания

    «Россия продемонстрировала всему миру новое слово в военной технике». Такими словами эксперты описывают проведение в 2025 году испытаний двух новых видов вооружений – аппаратов «Буревестник» и «Посейдон». Что это за системы и почему они так встревожили наших потенциальных противников? Подробности

    Перейти в раздел

    «Меня не убили – значит, не убьют». Что помогает выжившим после теракта в Хорлах

    «Им было важно уничтожить как можно большее количество наших людей. Наверняка дроны направляли наемники – ни сердечной жалобы, ни братской крови они не чувствуют». Выжившие после украинского удара в новогоднюю ночь по кафе в херсонских Хорлах рассказали спецкору газеты ВЗГЛЯД, во что они верят. Подробности

    Перейти в раздел

    «Чудо-вертолеты» США для захвата Мадуро спасло отсутствие сопротивления

    Спецназ армии США «Дельта» в ходе вооруженного рейда в Каракасе использовал уникальные модификации вертолетов MH-60M «Черный Ястреб», оснащенные вооружением и защитой для подобных операций. Успешные действия в воздухе дали повод главе Пентагона Питу Хегсету даже посмеяться над ПВО Венесуэлы российского производства. Что стало причиной провала венесуэльской обороны? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как подать на алименты 2026: куда подавать заявление, размер, ответственность за неуплату

      Не только бывшие супруги в определенных случаях имеют право на алименты. Рассказываем, кто и в каких случаях может получить данный вид помощи от другого члена семьи, на какую сумму можно рассчитывать, что делать в случае отказа выплачивать алименты и какие документы для всего этого требуются.

    • ЕГЭ 2026: расписание, изменения, обязательные предметы

      Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и в 2026 году останется ключевым инструментом измерения итоговых знаний школьников, в том числе для поступления в вузы. Расскажем об особенностях проведения ЕГЭ в 2026-м и о том, в какие дни пройдут экзамены по тем или иным предметам.

    • Как правильно снять и передать показания счетчиков ЖКХ в 2026 году

      Каждый собственник квартиры в многоквартирном доме должен ежемесячно платить коммунальные услуги, а для этого передавать показания соответствующих приборов учета. Как, кому и каким способом требуется это делать и что будет, если не выполнять данную процедуру?

    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации