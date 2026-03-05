Путин поручил уточнить выплаты детям погибших на СВО военных

Tекст: Вера Басилая

Соответствующий документ по итогам заседания Совета по правам человека опубликован на сайте Кремля. Ответственным за выполнение задачи назначен председатель правительства Михаил Мишустин, доклад должен быть представлен до 1 июля.

«Проанализировать практику осуществления единовременной выплаты членам семей погибших... военнослужащих... и при необходимости внести в нормативные правовые акты... изменения, уточняющие круг лиц (в том числе категории детей), имеющих право на получение такой выплаты», – говорится в поручении.

Меры касаются родственников военных, принимавших участие в спецоперации, а также отражавших вооруженные вторжения на территорию России и провокации на госгранице.

Президент Владимир Путин поручил создать стандарт региональных мер поддержки участников СВО и их родных.

Владимир Путин также поддержал предложение о расширении социальных льгот на несовершеннолетних братьев и пасынков погибших героев.