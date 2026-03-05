Возможно, в Вашингтоне считают, что они поступили с Ираном правильно. Вспоминают Сунь-Цзы и его лозунг о том, что «война – это путь обмана». Однако в данном конкретном случае обман может дорого обойтись.3 комментария
Путин поручил уточнить выплаты детям погибших на СВО военных
Президент России Владимир Путин поставил задачу пересмотреть нормативные акты для определения круга детей погибших военных, имеющих право на единовременные выплаты.
Соответствующий документ по итогам заседания Совета по правам человека опубликован на сайте Кремля. Ответственным за выполнение задачи назначен председатель правительства Михаил Мишустин, доклад должен быть представлен до 1 июля.
«Проанализировать практику осуществления единовременной выплаты членам семей погибших... военнослужащих... и при необходимости внести в нормативные правовые акты... изменения, уточняющие круг лиц (в том числе категории детей), имеющих право на получение такой выплаты», – говорится в поручении.
Меры касаются родственников военных, принимавших участие в спецоперации, а также отражавших вооруженные вторжения на территорию России и провокации на госгранице.
Президент Владимир Путин поручил создать стандарт региональных мер поддержки участников СВО и их родных.
Владимир Путин также поддержал предложение о расширении социальных льгот на несовершеннолетних братьев и пасынков погибших героев.