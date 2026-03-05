  • Новость часаИзраиль начал новую масштабную волну атак по Тегерану
    Почему Минфин спровоцировал снижение курса рубля
    Путин назвал нападение на газовоз в Средиземном море террористической атакой
    Пентагон опубликовал видео уничтожения подлодкой военного корабля Ирана
    Военные США рассказали про уязвимость американских ПВО перед иранскими Shahed
    Иран нанес удар гиперзвуковыми ракетами по целям в Израиле
    Трамп обозвал лидеров Европы «сосунками»
    Иран заявил об уважении к соседям
    Генсек НАТО заявил о готовности обороняться от Ирана
    Финляндия захотела снять запрет на транзит ядерного оружия
    Геворг Мирзаян США отметили собственный «день позора»

    Возможно, в Вашингтоне считают, что они поступили с Ираном правильно. Вспоминают Сунь-Цзы и его лозунг о том, что «война – это путь обмана». Однако в данном конкретном случае обман может дорого обойтись.

    3 комментария
    Сергей Лебедев Почему у США нет никакого плана по Ирану

    Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.

    16 комментариев
    Игорь Караулов Показное благочестие компрометирует традицию

    Ислам делают орудием раскола, но он же становится и жертвой. Нам пытаются внушить, что агрессивный прозелитизм – это специфическая черта, присущая именно исламу. Но ведь это не так.

    10 комментариев
    5 марта 2026, 10:20
Новости дня

    Путин поручил уточнить выплаты детям погибших на СВО военных

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поставил задачу пересмотреть нормативные акты для определения круга детей погибших военных, имеющих право на единовременные выплаты.

    Соответствующий документ по итогам заседания Совета по правам человека опубликован на сайте Кремля. Ответственным за выполнение задачи назначен председатель правительства Михаил Мишустин, доклад должен быть представлен до 1 июля.

    «Проанализировать практику осуществления единовременной выплаты членам семей погибших... военнослужащих... и при необходимости внести в нормативные правовые акты... изменения, уточняющие круг лиц (в том числе категории детей), имеющих право на получение такой выплаты», – говорится в поручении.

    Меры касаются родственников военных, принимавших участие в спецоперации, а также отражавших вооруженные вторжения на территорию России и провокации на госгранице.

    Президент Владимир Путин поручил создать стандарт региональных мер поддержки участников СВО и их родных.

    Владимир Путин также поддержал предложение о расширении социальных льгот на несовершеннолетних братьев и пасынков погибших героев.

    4 марта 2026, 11:45
Новости дня
    Минтранс: Украина атаковала российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море
    Минтранс: Украина атаковала российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Российский газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке украинских беспилотных катеров с побережья Ливии в Средиземном море, при этом все члены экипажа были благополучно спасены, сообщает Министерство транспорта России.

    Атака на российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море была совершена украинскими безэкипажными катерами с побережья Ливии, в непосредственной близости от территориальных вод государства-члена Евросоюза Республики Мальта, сообщает в Telegram-канале Минтранс России.

    В ведомстве отметили, что инцидент произошел в международных водах.

    По информации Минтранса, благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа, граждане России, спасены. Сейчас жизни моряков ничего не угрожает, дополнительные детали о состоянии судна уточняются.

    Минтранс квалифицировал нападение как акт международного терроризма и назвал его грубейшим нарушением норм морского права. В ведомстве подчеркнули, что атака стала возможной «при попустительстве властей ЕС» и не должна остаться без внимания международного сообщества.

    Ранее агентство Reuters опубликовало информацию о пожаре на российском СПГ-танкере «Арктик Метагаз» в Средиземном море.

    До этого беспилотный летательный аппарат атаковал российский танкер Midvolga 2 в акватории Черного моря.

    Турецкое управление мореходства заявило о нападении на танкер Virat в 35 милях от побережья.

    4 марта 2026, 18:54
Новости дня
    Путин утвердил новую штатную численность Вооруженных сил
    Путин утвердил новую штатную численность Вооруженных сил
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин установил штатную численность ВС РФ .

    Президент России Владимир Путин утвердил новую штатную численность Вооружённых сил России, указ размещен на официальном портале правовой информации. Согласно опубликованному указу, общая численность армии теперь составляет 2 391 770 человек, из которых 1 502 640 – военнослужащие.

    В документе отмечается: «Установить штатную численность Вооружённых сил Российской Федерации в количестве 2 391 770 единиц, в том числе 1 502 640 военнослужащих».

    Указ вступает в силу с момента подписания.

    4 марта 2026, 13:24
Видео
    Усик – новый конкурент Зеленского

    Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    4 марта 2026, 20:19
Новости дня
    Путин освободил из плена и передал Будапешту двух мобилизованных на Украине венгров
    Путин освободил из плена и передал Будапешту двух мобилизованных на Украине венгров
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин одобрил освобождение двух граждан Венгрии, которые были насильно мобилизованы на Украине и оказались в плену российской армии.

    Президент России Владимир Путин принял решение освободить двух граждан Венгрии, которые были принудительно мобилизованы на Украине, сообщает ТАСС. Об этом Путин заявил на встрече с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто.

    Путин подчеркнул, что к нему обратился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с просьбой рассмотреть вопрос об освобождении венгерских граждан, оказавшихся в плену российской армии. По его словам, речь идет о людях с двойным гражданством, которые были мобилизованы украинскими властями против своей воли.

    Владимир Путин отметил: «Мною принято решение освободить двух человек. И вы сможете, как и просил премьер-министр, забрать их с собой прямо в самолет, на котором вы сюда приехали, и на котором вы вернетесь в Будапешт». Таким образом, освобожденные граждане отправятся в Венгрию вместе с главой венгерского МИД.

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Орбаном, где стороны обсудили ситуацию в регионе Ирана и возможные последствия для энергетического рынка.


    4 марта 2026, 22:18
Новости дня
    Путин назвал террористической атакой нападение на российский газовоз

    Путин назвал нападение на газовоз в Средиземном море террористической атакой

    Путин назвал террористической атакой нападение на российский газовоз
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Нападение на российский газовоз в Средиземном море относится к террористическим актам и усугубляет ситуацию на энергетическом рынке, заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину.

    Владимир Путин в интервью ИС «Вести» Павлу Зарубину заявил, что нападение на российский газовоз в Средиземном море является террористической атакой, сообщается на сайте Кремля.

    «Это террористическая атака. Мы уже не первый раз сталкиваемся с вещами подобного рода, но удивляет только то, что это усугубляет ситуацию на мировых энергетических рынках, на рынках газа, в том числе и в данном случае, прежде всего, для Европы. Получается, что. киевский режим кусает, на самом деле, ту руку, с которой клюет, а именно руку Евросоюза. Евросоюз предоставляет киевскому режиму помощь бесконечную – и оружием, и деньгами. А киевский режим создает для Евросоюза проблемы одну за другой», – заявил Путин.

    Путин отметил, что подобные действия усугубляют положение на мировых энергетических рынках, особенно на рынке газа для Европы. По его словам, киевский режим «кусает ту руку, с которой клюет», отметив, что «киевский режим создает для Евросоюза проблемы одну за другой».

    Глава государства также сообщил, что, по данным российских спецслужб, в Киеве при поддержке некоторых западных спецслужб готовится акция по подрыву газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток».

    «Мы проинформировали по этому вопросу уже наших турецких друзей. Посмотрим, что будет происходить в данной сфере, но это очень опасная игра, особенно сегодня», – заявил Путин.

    Ранее российский газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке украинских беспилотных катеров с побережья Ливии в Средиземном море.

    Два члена экипажа были госпитализированы с ожогами, остальные отправились в Мурманск.

    МИД России заявил о возможности принятия политико-дипломатических мер из-за атаки, которая привела к ущербу для окружающей среды.

    4 марта 2026, 14:52
Новости дня
    Путин потребовал от МВД жестко пресекать русофобию и ксенофобию
    Путин потребовал от МВД жестко пресекать русофобию и ксенофобию
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин призвал МВД жестко пресекать любые проявления русофобии, ксенофобии и религиозной вражды.

    По его словам, важно не только реагировать на подобные инциденты, но и активно выявлять тех, кто стремится раскачать ситуацию в российском обществе, передает ТАСС.

    «Задача МВД – жестко пресекать любые проявления русофобии, ксенофобии, религиозной вражды, расширять профилактическую работу в этой сфере, оперативно выявлять тех, кто стремится раскачать ситуацию в России, в нашем обществе», – подчеркнул Путин на заседании коллегии МВД.

    Ранее Путин на заседании коллегии ФСБ заявил о необходимости жестко пресекать действия, направленные на разжигание русофобии и попытки раскола общества.

    5 марта 2026, 02:40
Новости дня
    Подполье заявило о ненависти к Зеленскому у жителей Харькова, Одессы и Николаева

    Tекст: Катерина Туманова

    Во многих областях Украины жители связывают тяжелую жизненную ситуацию с пребыванием в оккупированном Киевом режиме и обвиняют Владимира Зеленского в предательстве, рассказали в пророссийском подполье.

    «В Харькове, Одессе, Днепропетровске, Запорожье, Николаеве – ненависть к Зеленскому – абсолютный мейнстрим. Люди считают, что они в оккупации у киевского режима. Они прямо обвиняют Зеленского в том, что он их сдал, бросил под обстрелы, а сам отсиживается», – рассказал ТАСС представитель пророссийского подполья.

    В центре страны, например, в Киеве, Черкассах, Полтаве и Виннице, наблюдается раскол в общественных настроениях. Источник утверждает, что отключения света, холод и мобилизация заставили многих жителей этих городов изменить мнение о власти.

    Примером этого стало видео из Киева, где Зеленскому пожелали «сгореть в крематории», что, по словам информатора, отражает реальное настроение в народе.

    На западе Украины, в таких городах, как Львов, Ивано-Франковск и Тернополь, влияние радикальных националистических групп по-прежнему ощущается, однако и там поступают сообщения о недовольстве.

    Представитель подполья сообщил, что матери мобилизованных солдат проклинают Зеленского и его правительство. Кроме того, даже среди радикалов есть те, кто ненавидит Зеленского за то, что, по их мнению, он намерен уступить территории и не даст победить.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил о возможных сложностях с получением ракет из-за нужд США в операции против Ирана. Эксперты назвали обоснованными опасения Киева насчет дефицита комплексов «Патриот» и боеприпасов к ним. Военэксперт Марочко сообщал, что ВСУ боятся дефицита снарядов из-за войны против Ирана.

    4 марта 2026, 15:20
Новости дня
    Путин назвал некомплект кадров серьезной проблемой МВД

    Tекст: Ольга Иванова

    На расширенном заседании коллегии МВД России президент Владимир Путин отметил, что ведомство по-прежнему сталкивается с серьезным некомплектом сотрудников.

    Президент России Владимир Путин заявил, что существенный некомплект личного состава остается одной из главных проблем Министерства внутренних дел, передает РИА «Новости». Об этом глава государства сообщил на расширенном заседании коллегии МВД, отметив, что вопрос укомплектованности кадров по-прежнему требует пристального внимания руководства ведомства и государства.

    Путин подчеркнул, что на сегодняшний день уже принят целый ряд решений, касающихся комплектования МВД. По словам президента, эти меры будут гарантированно исполнены, начиная с текущего года, особенно в части повышения уровня материального и социального обеспечения сотрудников министерства.

    Глава государства также выразил уверенность, что несмотря на существующие сложности, сотрудники МВД и впредь будут ответственно выполнять свои служебные обязанности. «Уверен, что сотрудники МВД будут и впредь ответственно нести службу. Рассчитываю на ваш профессионализм, преданность долгу и желаю вам новых успехов», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин призвал Министерство внутренних дел активнее привлекать ветеранов спецоперации на Украине в ряды ведомства.

    Министр внутренних дел Владимир Колокольцев отметил, что некомплект патрульно-постовой службы составляет 40%.

    Президент России также подчеркнул важность совершенствования деловой среды и повышения привлекательности отечественной юрисдикции.

    4 марта 2026, 15:03
Новости дня
    Путин призвал ускорить выплаты пострадавшим от мошенников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости активизации процесса возмещения ущерба гражданам, пострадавшим от мошеннических действий.

    На расширенном заседании коллегии МВД России глава государства отметил, что вопрос компенсации особенно остро стоит для людей, утративших сбережения и оказавшихся в долговой зависимости, передает ТАСС.

    «Важно активизировать возмещение ущерба потерпевшим. Для людей, потерявших накопления, попавших в долговую зависимость, это очень чувствительный, острый вопрос», – сказал он.

    Ранее в Генпрокуратуре России сообщили, что сумма потерь от действий кибермошенников в стране за 2025 год превысила 195 млрд рублей, жертвам удалось вернуть лишь небольшую долю похищенного.

    Сообщалось, что в России выявили более 244 тыс. случаев кибермошенничества через мессенджеры.

    4 марта 2026, 22:45
Новости дня
    Пентагон начал расследование авиаудара по школе в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Пентагон ведет расследование инцидента, при котором по иранской школе был нанесен ракетный удар, повлекший более 150 жертв среди детей и их родителей, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на вопрос о причастности Израиля к этой трагедии.

    «Военное министерство в настоящее время расследует этот вопрос. Но я еще раз хочу подтвердить, что Военное министерство и вооруженные силы Соединенных Штатов не бьют по гражданским лицам», – процитировало Левитт РИА «Новости».

    Напомним, в среду в Иране прошли похороны погибших при ударе США школьниц.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, представитель министерства образования Ирана  заявил о 175 жертвах среди учителей и школьников за двое суток атак США и Израиля.

    Госсекретарь США Марко Рубио пообещал провести расследование возможной причастности американских военных к атаке. Захарова назвала удар по школе в Иране запредельным цинизмом.

    4 марта 2026, 17:52
Новости дня
    Путин поручил организовать вывоз россиян с Ближнего Востока

    Путин поручил МЧС организовать вывоз россиян с Ближнего Востока

    Путин поручил организовать вывоз россиян с Ближнего Востока
    @ Алексей Штокал/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России поручил МЧС, МИД и другим ведомствам начать организацию вывозных рейсов для россиян, находящихся на Ближнем Востоке.

    Президент России Владимир Путин дал поручения МЧС, МИД и другим ведомствам по организации вывозных рейсов с Ближнего Востока, передает ТАСС. Об этом он сообщил на совещании с членами правительства, подчеркнув, что все необходимые команды уже отданы.

    Путин обратился к участникам совещания с вопросом о ситуации с вывозом российских туристов с Ближнего Востока. Глава государства подчеркнул: «Я соответствующие команды там раздал уже МЧС, МИД и так далее».

    Ранее в среду спецборт МЧС России вылетел из Азербайджана в Москву с 117 гражданами, которые покинули Иран. Российская авиакомпания Red Wings также начала вывоз туристов с Ближнего Востока.

    До этого замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин потребовал от авиакомпаний предоставить подробный план вывозных рейсов с Ближнего Востока до 7 марта и меры поддержки пассажиров.

    В странах Ближнего Востока сейчас находятся около 50 тыс. российских туристов, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Напомним, накануне МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в страны Персидского залива.


    4 марта 2026, 22:27
Новости дня
    Пентагон назвал выгодным для США усиление обороны Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра обороны США по политическим делам Элбридж Колби заявил, что усиление оборонных возможностей Украины отвечает интересам Вашингтона.

    Заместитель министра обороны США по политическим делам Элбридж Колби подчеркнул, что Вашингтон заинтересован в защищенности Киева, передает ТАСС.

    «Что касается поддержки Украины, в наших интересах, чтобы Украина была хорошо защищена. <…> Мы сыграли важную роль в разработке программы PURL, которая нужна для продажи американских вооружений в Европу, а затем из Европы на Украину», – сказал чиновник.

    При этом представитель Пентагона уклонился от прямого ответа на вопрос о будущей роли Соединенных Штатов в обеспечении безопасности республики. Колби отметил, что не хотел бы забегать вперед до завершения переговорного процесса. Тем не менее он добавил, что Америка сохранит за собой ключевую функцию в вопросах стабильности Европы в целом.

    Дональд Трамп заявлял, что Североатлантический альянс полностью оплачивает все американское вооружение, которое поставляется на Украину.

    Пентагон призывал страны НАТО нарастить закупки американского оружия для нужд ВСУ в рамках специальной программы.

    Колби подчеркнул, что переговоры по урегулированию на Украине продвигаются успешно и направлены на достижение мира.

    СМИ писали, что Запад не справился с обеспечением Украины системами ПВО по программе PURL.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что война на Ближнем Востоке подрывает украинскую систему противовоздушной обороны.

    4 марта 2026, 14:27
Новости дня
    Путин призвал активнее бороться с подростковой преступностью
    Путин призвал активнее бороться с подростковой преступностью
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин заявил в ходе расширенного заседания коллегии МВД, что необходимо оперативно реагировать на возможный рост преступности среди несовершеннолетних в России.

    «Особо обращаю внимание, что по итогам 2025 года впервые за длительное время наметился, к сожалению, рост подростковой преступности. При этом доля тяжких и особо тяжких составов среди таких преступлений превысила 40%. Ситуация требует адекватного и оперативного реагирования», – цитирует президента РИА «Новости».

    Он добавил, что как показывает практика, молодежь нередко целенаправленно втягивают в преступную деятельность.

    «Вербуют в криминальную среду. Почти половина – 45% подростков – совершили противоправные деяния в групповых формах соучастия», – указал он.

    Также президент ранее на заседании коллегии ФСБ заявил о необходимости жестко пресекать действия, направленные на разжигание русофобии и попытки раскола общества.

    4 марта 2026, 12:34
Новости дня
    Украинские БПЛА атаковали Кирово-Чепецк в Кировской области

    Tекст: Вера Басилая

    В Кирово-Чепецке утром в среду была зафиксирована атака беспилотников, пострадавших не зарегистрировано, ситуация остается под контролем оперативных служб, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов.

    Соколов сообщил в своем Telegram-канале, что утром в среду беспилотные летательные аппараты атаковали город Кирово-Чепецк. По его словам, в результате инцидента пострадавших нет, а на месте продолжают работать представители оперативных служб. Ситуация находится под полным контролем властей региона.

    Губернатор напомнил, что антитеррористическая комиссия Кировской области запретила размещать фото, видео и сообщения о месте падения дронов в социальных сетях, СМИ и других информационных ресурсах. По словам Соколова, этот запрет необходим для обеспечения безопасности жителей, предприятий и организаций. Он также обратился к жителям региона с призывом строго соблюдать данное требование.

    Ранее дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника самолетного типа в ночь со вторника на среду.

    Власти Чебоксар перевели школы на дистанционный формат из-за угрозы падения БПЛА.

    МЧС сообщало об опасности атаки беспилотников на Нижнекамск, Елабугу и Набережные Челны в Татарстане.

    4 марта 2026, 15:12
Новости дня
    Путин призвал повысить материальное обеспечение сотрудников МВД

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность решения вопроса о некомплекте кадров в МВД и поддержке сотрудников, включая повышение их материального обеспечения.

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повышения материального и социального обеспечения сотрудников МВД, передает ТАСС. Об этом он сказал на расширенном заседании коллегии ведомства в Москве.

    «Серьезной проблемой МВД остается существенный некомплект личного состава. Здесь нужны, безусловно, системные решения. В том числе речь идет и о повышении уровня материального и социального обеспечения сотрудников. Все прекрасно это понимают», – подчеркнул президент. По его словам, эффективная работа ведомства невозможна без полной отдачи от сотрудников, которые ежедневно сталкиваются с серьезной нагрузкой и риском.

    Путин отметил, что решение вопроса материального обеспечения напрямую связано с поддержанием высокого профессионализма и мотивации сотрудников МВД. Также он напомнил о важности системного подхода к решению кадровых и социальных задач внутри ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на первом в 2026 году совещании по экономическим вопросам подчеркнул необходимость повышения эффективности экономики за счет создания современных и хорошо оплачиваемых рабочих мест.

    Путин ранее заявил, что экономика России должна стать экономикой высоких зарплат.

    4 марта 2026, 14:58
Новости дня
    Путин поручил МВД усилить набор ветеранов СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин призвал Министерство внутренних дел активнее привлекать ветеранов специальной военной операции в ряды ведомства.

    По словам главы государства, участники спецоперации обладают необходимым боевым опытом, а также психологической и физической закалкой, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что ветераны могут значительно укрепить личный состав МВД. Президент обратился к руководству министерства с просьбой активнее вести подбор таких кандидатов на имеющиеся вакансии.

    Также Путин выразил благодарность сотрудникам МВД за добросовестную работу. Он отметил, что особую признательность испытывает к тем сотрудникам, которые с мужеством выполняют задачи в зоне проведения спецоперации на Украине.

    Ранее Путин поддержал привлечение ветеранов СВО к борьбе с нелегальной миграцией.

    Почему Минфин спровоцировал снижение курса рубля

    Минфин неожиданно отказался продавать валюту и золото для поддержки рубля. Этих операций требовало бюджетное правило. Однако власти намерены изменить это правило, на что они идут только в крайних случаях. Что же случилось и как это повлияет на курс рубля и бюджет? Подробности

    Роль Китая в иранской войне трактуют чересчур однобоко

    Удар по Ирану – это на самом деле удар по Китаю. Такая версия популярна среди тех, кто пытается объяснить преображение президента США Дональда Трампа, от которого миротворчества ждали, а он большую войну развязал. Значимость китайского фактора действительно огромна. Но по другим причинам. Подробности

    Украина попыталась превратить Средиземное море в Ормузский пролив

    В Средиземном море с побережья Ливии совершена атака безэкипажным катером на российский газовоз «Арктик Метагаз». Несмотря на анонимность нападения, эксперты называют его организаторов – по их мнению, это дело рук Киева и его британских кураторов. Какие цели преследовал противник и чем обернется очередной акт украинского энергетического терроризма с учетом ситуации в Персидском заливе? Подробности

    Почему Вашингтон начал стесняться убийства Хаменеи

    Судя по последней риторике американских политиков и утечкам в западных СМИ, Соединенные Штаты перестали выпячивать свою роль в убийстве верховного лидера Ирана. Более того, в Вашингтоне прямо отрекаются от желания уничтожить иранское руководство и перекладывают ответственность на Израиль. Почему такое произошло? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Усик – новый конкурент Зеленского

      Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    • Фактор Китая на войне с Ираном

      По одной из версий, основная причина нападения на Иран лежит в области глобального противостояния между США и Китаем. Что имеется в виду?

    • В чем тактика Ирана в войне с США

      Нападение США и Израиля на Иран вызвало невиданный по масштабам кризис на Ближнем Востоке. Собственно, в этом и заключается тактика Исламской республики, чья задача – просто выжить.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что подарить на 8 Марта 2026: лучшие идеи подарков жене, маме и начальнице – недорого и оригинально

      Международный женский день – пожалуй, самый трепетный весенний праздник, когда каждая женщина ждет внимания, заботы и маленького чуда. Но чем ближе 8 Марта, тем острее встает извечный вопрос: что подарить, чтобы действительно порадовать, а не пополнить коллекцию «пылесборников» на антресолях? Чтобы подарок запомнился, вызвал искреннюю улыбку и попал в самое сердце, важно учитывать не только бюджет, но и характер, возраст, увлечения женщины, а также степень вашей близости. Публикуем гид по подаркам для жены, мамы и начальницы: от универсальных решений до оригинальных идей 2026 года.

    • Благовещение 2026: дата, смысл праздника, что можно и нельзя делать

      Православные 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных церковных праздников, символизирующий приход радостной вести о рождении Спасителя. День несет духовное значение, соединяет традиции православия и народные обычаи, а также открывает весенний сезон. В 2026 году верующие продолжают соблюдать литургии, традиции и приметы, при этом ориентируясь на рекомендации Церкви.

    • Весенний паводок 2026 в России: зоны подтопления, список регионов и защита частного дома

      Весенние паводки 2026 года и летние ливни усиливают риски подтопления частных домов. По прогнозам, весеннее половодье в ряде регионов России будет сложнее, чем в 2025 году. Разлив рек и подъем грунтовых вод могут повредить фундамент, отмостку и отделку. Разбираемся, как проверить участок на зону затопления, оценить риски паводка и заранее защитить дом дренажом и гидроизоляцией.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

