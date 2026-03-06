О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.2 комментария
ВМС США заявили об уничтожении иранского корабля – носителя дронов
Американские военные поразили иранское судно, предназначенное для транспортировки и запуска беспилотников, сообщило Центральное командование ВС США.
Поражен иранский корабль-носитель беспилотников, это судно размером «примерно с авианосец времен Второй мировой войны», указало командование, передает РИА «Новости».
Сейчас корабль охвачен огнем, добавили там.
До этого американские военные уничтожили в ближневосточном регионе крупную группировку иранского флота. Иранские силы заявили об атаке беспилотниками по авианосцу «Авраам Линкольн» в Оманском заливе.