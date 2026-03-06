  • Новость часаУстановлен организатор подрыва моста в Брянской области
    Российские углеводороды вернулись в Индию с новой выгодой
    Арабский миллиардер объяснил Трампу, что такое истинное лидерство
    Фицо осудил «безобразные заявления» Зеленского в адрес Орбана
    Дмитриев предсказал энергетический коллапс ЕС
    США разрешили Индии покупать российскую нефть 30 дней
    Украина обвинила Венгрию в захвате заложников и краже денег
    Трамп: После Ирана будет Куба
    Опровергнуто превосходство США и Израиля в небе над Ираном
    Бывший первый замглавы Минобороны Цаликов отказался признать вину
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Баллы за убийство не повысят боевую эффективность ВСУ

    План нового министра обороны Украины по убийству 50000 российских солдат в месяц – идея не только бредовая, но и полезная для нас: таким образом украинская армия нанесет ущерб себе, а не Армии России.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Кто последний в очереди в «ядерный клуб»

    О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США отметили собственный «день позора»

    Возможно, в Вашингтоне считают, что они поступили с Ираном правильно. Вспоминают Сунь-Цзы и его лозунг о том, что «война – это путь обмана». Однако в данном конкретном случае обман может дорого обойтись.

    6 марта 2026, 11:26 • Новости дня

    The New York Times сообщил о задержке назначения лидера Ирана из-за угроз

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Ирана отложили выбор нового верховного лидера, опасаясь возможных покушений после заявлений США и Израиля о целесообразности устранения преемника.

    Решение отложить объявление о преемнике убитого верховного лидера аятоллы Али Хаменеи принято по соображениям безопасности, передает The New York Times.

    Два иранских чиновника уточнили, что опасения усилились после того, как США и Израиль открыто заявили о возможности устранения нового лидера.

    Сын аятоллы, Моджтаба Хаменеи, стал основным претендентом на пост, однако публикация его имени в СМИ вызвала волну опасений за его жизнь. Представители США отметили, что такой кандидат для них неприемлем, а бывший президент Дональд Трамп назвал Моджтаба «недостойным» и подчеркнул, что будет участвовать в вопросе назначения.

    Министр обороны Израиля Израиль Кац в соцсетях заявил, что любой назначенный Ираном преемник станет «однозначной целью для устранения». Американские и израильские удары уже привели к гибели аятоллы Хаменеи и ряда военачальников, однако религиозные лидеры пока не пострадали.

    Как подчеркнул директор ближневосточного департамента Университета Джорджа Вашингтона Сина Азоди, иранские чиновники будут тянуть с объявлением нового лидера, чтобы избежать превентивного удара, но процесс уже запущен, а консенсус в пользу Моджтаба сформирован. Назначение Моджтаба Хаменеи будет означать продолжение жесткой линии консервативного управления, учитывая его тесные связи с Корпусом стражей исламской революции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана сообщил о запуске процесса избрания нового лидера. Дональд Трамп заявил о гибели 48 «лидеров Ирана». Иранский аятолла Ширази объявил священную войну США и Израилю.

    5 марта 2026, 14:35 • Новости дня
    Иран вычислил пилотов, атаковавших школу для девочек в Минабе

    Власти Ирана установили личности виновных в гибели 171 школьницы

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские власти заявили об установлении личностей пилотов и авиабаз, причастных к авиудару по школе в Минабе, где погибли не менее 171 школьницы.

    По данным осведомленных источников, иранским властям удалось полностью установить исполнителей удара по школе для девочек в Минабе, передает Fars.

    «Осведомленные источники сообщают, что удалось полностью установить исполнителей, участвовавших в убийстве детей Минаба», – говорится в сообщении агентства. Там уточняется, что точно установлены личности пилотов, авиабазы, с которых они вылетали, а также их подданство, передает РИА «Новости».

    Иранская сторона заявила о готовности к жесткому и решительному ответу на это преступление. 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. В ответ Тегеран наносит удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

    В первый день конфликта, 28 февраля, под удар попала школа для девочек «Шаджаре Тайебе» в Минабе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор иранского города Минаб сообщил о гибели учеников в результате атаки на начальную школу.

    Представитель Минобрнауки исламской республики подтвердил информацию о 175 жертвах среди школьников и учителей за двое суток конфликта.

    5 марта 2026, 19:59 • Новости дня
    Иран атаковал штаб военных США у аэропорта Абу-Даби
    Иран атаковал штаб военных США у аэропорта Абу-Даби
    @ REUTERS/Abdelhadi Ramahi

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Иран нанес несколько ударов по штабу американских военных в районе международного аэропорта Заид в Абу-Даби, сообщила иранская гостелерадиокомпания.

    Иран нанес несколько ударов по штабу американских военных, расположенному рядом с международным аэропортом Заид в Абу-Даби, передает ТАСС со ссылкой на иранскую гостелерадиокомпанию. Как отмечается, в районе аэропорта было слышно несколько взрывов, что подтвердило агентство Reuters.

    Министерство обороны ОАЭ сообщило, что системы противовоздушной обороны страны отражают ракетную атаку, осуществленную с территории Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько высокопоставленных сотрудников ЦРУ США погибли при ракетном ударе Ирана по их штабу в одной из ближневосточных стран.

    Иран заявил о неминуемом возмездии США за потопление иранского фрегата IRIS Dena у берегов Шри-Ланки.

    Вооруженные силы Ирана провели девятнадцатую волну операции «Правдивое обещание 4» и нанесли удары по американским и израильским объектам ракетами и беспилотниками.

    5 марта 2026, 19:09 • Видео
    Закавказье пытаются втянуть в войну с Ираном

    Азербайджан обвинил Иран в ударе беспилотниками по аэропорту и школе в Нахичевани. В Тегеране категорически отвергают все обвинения. Суть игры ясна: США и Израилю срочно нужна подмога в войне с Ираном. Азербайджан выглядит как идеальный кандидат.

    5 марта 2026, 21:21 • Новости дня
    Telegraph: Иран пытается превратить Ормузский пролив в «морской Вьетнам» для США
    Telegraph: Иран пытается превратить Ормузский пролив в «морской Вьетнам» для США
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters

    Тегеран стремится втянуть Вашингтон в затяжное противостояние в Ормузском проливе, превратив ключевой мировой нефтяной маршрут в «морской Вьетнам» для США.

    Как пишет британская The Telegraph, план Ирана может поставить США перед сложным выбором между риском военной эскалации и угрозой глобального энергетического кризиса. Иранские власти заявили о «полном контроле» над Ормузским проливом – одним из важнейших морских путей мира, через который проходит около пятой части глобальных поставок нефти и газа.

    Представители иранского Корпуса стражей исламской революции пригрозили атаковать любые суда, которые попытаются пересечь акваторию. По данным западных СМИ, на фоне угроз страховые компании резко повысили стоимость страхования морских перевозок или вовсе отказались страховать рейсы через пролив. В результате поток нефтяных танкеров через Ормуз сократился примерно на 90%.

    Сейчас Вашингтон рассматривает возможность предоставления государственныx страховых гарантий для торговых судов и отправки кораблей Военно-морские силы США для сопровождения танкеров. Однако, как отмечают эксперты, именно такого шага может добиваться Тегеран. По мнению специалистов, Иран пытается втянуть США в длительную и затратную военно-морскую операцию. Эксперт из Университет Санкт-Галлена Андреас Бем считает, что даже единичное попадание по американскому кораблю может стать серьезным политическим ударом по Вашингтону.

    Несмотря на значительные потери иранского флота в результате ударов США и Израиля, у Тегерана остаются инструменты давления. Среди них – подводные лодки, береговые ракетные комплексы и беспилотники, а также поддержка союзных группировок на Ближнем Востоке, включая движение хуситов в Йемене. Эксперты считают, что стратегия Ирана заключается в том, чтобы превратить конфликт в изматывающую кампанию, способную подорвать поддержку войны внутри США.

    При этом даже локальная зона напряженности вокруг Ормузского пролива серьезно бьет по мировой экономике. На фоне кризиса цена нефти уже выросла выше 80 долларов за баррель. Аналитики предупреждают, что дальнейшие перебои с поставками через Ормуз способны ускорить дальнейший цен на топливо и энергоресурсы по всему миру.

    Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что финансовые потери мировой экономики при закрытии Ормузского пролива на один день составляют порядка семи млрд долларов.

    5 марта 2026, 12:56 • Новости дня
    Минобороны Азербайджана пообещало ответ на удары иранских дронов
    Минобороны Азербайджана пообещало ответ на удары иранских дронов
    @ Илья Московец/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Минобороны Азербайджана заявило о подготовке ответных шагов после атаки беспилотников Ирана на объекты гражданской инфраструктуры в Нахчыване.

    Министерство обороны Азербайджана изучает технические характеристики беспилотных летательных аппаратов, которыми, по данным ведомства, Иран атаковал территорию Нахчыванской Автономной Республики, передает Report.

    В заявлении министерства отмечается, что 5 марта беспилотники, запущенные с территории Ирана, поразили Нахчыванский международный аэропорт и другие объекты гражданской инфраструктуры.

    «Ответственность за произошедшее полностью лежит на Исламской Республике Иран. Азербайджан, в свою очередь, готовит необходимые ответные меры для защиты территориальной целостности и суверенитета страны, а также обеспечения безопасности гражданского населения и объектов инфраструктуры», – заявили в Минобороны.

    Министерство осудило удары по гражданским объектам, подчеркнув, что атаки были совершены вооруженными силами Ирана без какой-либо военной необходимости. В ведомстве подчеркнули, что подобные действия не останутся без ответа, и заверили, что будут приняты все меры для защиты населения и инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотник, упал на территорию аэропорта Нахичевани после запуска с территории Ирана. МИД Азербайджана выразил протест Ирану в связи с ударами беспилотников по территории Нахчыванской Автономной Республики. В результате инцидента получили ранения два мирных жителя.

    6 марта 2026, 02:11 • Новости дня
    Трамп: После Ирана будет Куба

    Трамп пообещал решить вопрос с Кубой после Ирана

    Трамп: После Ирана будет Куба
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил в четверг на мероприятии с футбольной командой «Интер Майами» в Белом доме, что Куба очень хочет «заключить сделку», поэтому Трамп намерен положить конец войне в Иране, а затем, и «это будет лишь вопросом времени», заняться Кубой.

    «То, что происходит с Кубой, поразительно, и мы считаем, что хотим сначала завершить это дело [операцию против Ирана], и это лишь вопрос времени», – приводит Reuters слова главы Белого дома.

    Трамп пообещал, что «это будет лишь вопросом времени, когда вы и множество невероятных людей вернетесь на Кубу».

    «Мы хотим сначала закончить этот конфликт», – сказал он об иранской военной кампании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп ранее высказывался о возможности «дружественного захвата Кубы». Сенатор Линдси Грэм назвал Кубу следующей после Ирана целью для  США. Глава МИД России Сергей Лавров предположил, что США могут не ограничиться попытками установления контроля только над Ираном, Венесуэлой и Кубой.

    5 марта 2026, 14:46 • Новости дня
    Иран уничтожил истребитель F-15 под Тегераном

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские системы противовоздушной обороны ликвидировали истребитель F-15 близ горной цепи на севере страны, сообщают информационные агентства.

    Военный самолет засекли и ликвидировали в воздушном пространстве исламской республики, передает ТАСС.

    Местом инцидента стала территория, расположенная к северу от столицы Ирана, рядом с высотами Альборз.

    Несколькими днями ранее иранские ПВО уничтожили американский истребитель F-15. Также иранские военные сбили американский ударный разведывательный беспилотник Reaper на юге страны.

    5 марта 2026, 21:57 • Новости дня
    МИД Ирана: США ждет катастрофа при наземном вторжении

    Аракчи: США ждет катастрофа при наземном вторжении в Иран

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о полной готовности страны к ведению сухопутных боевых действий.

    В интервью NBC News он подчеркнул, что иранская армия не только не боится возможной наземной операции США, но и уверена в способности противостоять ей, передает РИА «Новости».

    «Нет, мы их (США) ждем… Потому что мы уверены, что сможем им противостоять, и это станет для них большой катастрофой», – заявил Аракчи.

    Ранее посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что Иран ответит на возможную наземную операцию США.

    Военный министр США Пит Хегсет заявлял, что операция против Ирана под названием «Эпическая ярость» носит исключительно воздушный характер.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала, насколько реалистично использование США курдских сил в наземной операции против Ирана.

    5 марта 2026, 14:46 • Новости дня
    Иран опроверг запуск беспилотника по Азербайджану
    Иран опроверг запуск беспилотника по Азербайджану
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генеральный штаб Вооружённых сил Ирана опроверг сообщения о запуске беспилотника по территории Азербайджана.

    «Исламская Республика Иран, уважая суверенитет всех стран, особенно мусульманских и соседних, опровергает запуск беспилотника вооружёнными силами в сторону Азербайджанской Республики», – говорится в официальном сообщении, передает ТАСС.

    Напомним, в четверг беспилотник, запущенный с территории Ирана, упал вблизи аэропорта Нахичевани на территории Азербайджана. При атаке дрона на аэропорт Нахичевани пострадали четыре человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Азербайджана пообещало ответить на удары иранских беспилотников. Азербайджан выразил официальный протест Ирану по данному инциденту.

    6 марта 2026, 08:22 • Новости дня
    Американские следователи заподозрили Пентагон в ударе по школе в Иране
    Американские следователи заподозрили Пентагон в ударе по школе в Иране
    @ Mehr News Agency/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские следователи допускают, что удар по начальной школе на юге Ирана нанесли США, передает агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных чиновников.

    Военные следователи США допускают, что американская армия могла быть причастна к удару по начальной школе для девочек на юге Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Reuters.

    В материале уточняется: «Военные следователи считают вероятным, что ВС США несут ответственность за атаку на иранскую школу для девочек, но к окончательному заключению по этому делу они еще не пришли и расследование не завершено».

    Источники агентства Reuters подчеркнули, что не исключают появления новых доказательств, которые могут опровергнуть причастность США к произошедшему.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Ирана при ООН назвал действия США и Израиля военным преступлением. Губернатор провинции Хормозган заявил о гибели 115 учеников в результате удара по школе в Минабе. Тегеран сообщил о примерно 160 погибших из-за этого удара.

    5 марта 2026, 13:42 • Новости дня
    Стало известно о гибели высокопоставленных сотрудников ЦРУ после удара Ирана

    Mehr: Сотрудники ЦРУ погибли при ударе Ирана по одной из ближневосточных стран

    Tекст: Мария Иванова

    Несколько высокопоставленных сотрудников ЦРУ США погибли при ракетном ударе Ирана по их штаб-квартире в одной из ближневосточных стран, сообщило агентство Mehr.

    Группа сотрудников Центрального разведывательного управления США погибла после ракетной атаки по их командному пункту. Инцидент произошел в одном из ближневосточных государств, передает ТАСС.

    Согласно поступившим данным, среди убитых числятся высокопоставленные представители американской спецслужбы. Удар был нанесен иранскими силами непосредственно по штаб-квартире ведомства.

    Ранее сообщалось, что иранские военные уничтожили шесть офицеров ЦРУ в ходе ракетного удара по ОАЭ.

    5 марта 2026, 14:49 • Новости дня
    Медведев заявил, что у НАТО «поехала крыша»

    Медведев констатировал сумасшествие НАТО на фоне конфликта на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев раскритиковал действия Североатлантического альянса, обвинив организацию в полной потере рассудка из-за убийства лидера Ирана, а также предложил дать президенту США Дональду Трампу Нобелевскую премию за новую войну.

    НАТО сошла с ума, убив верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи и начав войну на Ближнем Востоке, считает Медведев. По его словам, у НАТО «поехала крыша», а «дегенераты из альянса» во главе с «сервильным сыночком Трампа» Рютте начинают обсуждать использование ст. 5 Вашингтонского договора для помощи США.

    «А слабо еще за новую войну выдвинуть главу Белого дома на Нобелевскую премию мира?» – написал в Max Медведев.

    Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о готовности альянса к активации механизма коллективной обороны в случае нападения со стороны Ирана.

    Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин назвал заявление Рютте о применении статьи о коллективной обороне в операции США и Израиля против Ирана неприкрытым цинизмом.

    5 марта 2026, 15:54 • Новости дня
    КСИР подтвердил поражение американского F-15 средствами ПВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил информацию о сбитом американском истребителе у юго-западной границы Ирана.

    По данным пресс-службы, инцидент произошел утром в среду, передает ТАСС. Многоцелевой двухместный истребитель F-15E Strike Eagle был поражен современными средствами противовоздушной обороны КСИР.

    «В среду рано утром многоцелевой двухместный истребитель F-15E Strike Eagle американских захватчиков был успешно поражен современными средствами ПВО ВКС корпуса и упал рядом с юго-западной границей страны», – приводит заявление телеканал SNN.

    В четверг информагентства сообщили, что Иран уничтожил истребитель F-15 под Тегераном.

    Несколькими днями ранее иранские ПВО уничтожили американский истребитель F-15. Кроме того, иранские военные сбили американский ударный разведывательный беспилотник Reaper на юге страны.

    5 марта 2026, 15:00 • Новости дня
    Шойгу подсчитал ежедневные потери при перекрытии Ормузского пролива

    Шойгу сообщил об убытках до 7 млрд долларов за день блокады Ормузского пролива

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Финансовые потери мировой экономики при однодневном закрытии Ормузского пролива могут достигнуть 7 млрд долларов, что подтверждает глобальное значение этого маршрута, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

    Убытки от перекрытия Ормузского пролива за один день составляют до 7 млрд долларов. Об этом журналистам сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, отметив значимость пролива для мировой экономики, передает ТАСС.

    «По оценкам, один день перекрытия пролива – это примерно 7 млрд долларов убытков всем», – заявил Шойгу, подчеркивая, что конфликт на Ближнем Востоке был начат без осознания последствий.

    Он выразил мнение, что архитектура международной безопасности разрушается по всем направлениям, и отметил отсутствие четкого понимания у инициаторов войны, к чему приведет их политика. По его словам, «идет разрушение архитектуры безопасности. Причем по всем направлениям».

    Комментируя действия США и Израиля против Ирана, Шойгу заявил, что подобные атаки уже не требуют даже формального повода. По его словам, «мы дошли до того, что и пробирки уже не надо. Уже даже и слов не надо никаких».

    Шойгу назвал агрессию против Ирана беспрецедентным пренебрежением международным правом и отметил, что роль ООН в регулировании подобных конфликтов заметно снизилась за последние 15-20 лет.

    Напомним, с начала атак в результате ударов США и Израиля в Иране погибли 1 230 человек.

    5 марта 2026, 22:55 • Новости дня
    КСИР: БПЛА вынудили авианосец «Авраам Линкольн» уйти от иранского берега

    Tекст: Вера Басилая

    Американский корабль «Авраам Линкольн» подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов в акватории Оманского залива и был вынужден экстренно сменить дислокацию.

    Иранские военные заявили об атаке беспилотниками по американскому авианосцу «Авраам Линкольн», находившемуся в Оманском заливе, передает РИА «Новости».

    Центральный штаб военного командования «Хатам аль-Анбия» сообщил, что корабль подошел на расстояние 340 километров к морским границам Ирана для контроля над акваторией, после чего был атакован беспилотниками ВМС КСИР.

    «После атаки корабль быстро скрылся более чем на тысячу километров от залива», – говорится в заявлении, которое приводит IRIB.

    Ранее Тегеран объявил о запуске четырех баллистических ракет по американскому авианосцу «Авраам Линкольн». Центральное командование ВС США опровергло информацию о попадании боеприпасов по кораблю.

    КСИР заявил, что поразил эсминец США ракетами Qadr и Talaiyeh в 650 километрах от берега.

    5 марта 2026, 22:11 • Новости дня
    Генерала КСИР Каани могли казнить за шпионаж в пользу Израиля

    Nationalnews: Экс-главу «Кудс» Каани казнили за связь с Моссад

    Tекст: Вера Басилая

    Бывшего генерала спецподразделения «Кудс» Исмаила Каани, который ранее пережил несколько покушений, предположительно, казнили за подозрение в работе на израильскую разведку «Моссад», сообщает издание Nationalnews.

    По данным Nationalnews, бывший генерал спецподразделения Корпуса стражей исламской революции «Кудс» Исмаил Каани был казнен за шпионаж в пользу израильской разведки «Моссад», сообщают «Вести».

    По данным издания, Каани пережил покушение на свою жизнь и даже находился рядом с верховным лидером Ирана Али Хаменеи во время атаки США и Израиля.

    В публикации отмечается, что Исмаил Каани, возглавлявший элитное подразделение КСИР, был осужден и казнен самим Корпусом стражей исламской революции по подозрению в передаче секретной информации спецслужбам Израиля.

    До своей казни Каани неоднократно становился целью покушений, в том числе, по информации The New York Times, в июне 2025 года, когда сообщалось о его возможной гибели во время операции «Восходящий лев», проводимой израильской армией.

    Иранские СМИ в июне 2025 года опровергли сообщения о гибели Исмаила Каани при израильском авиаударе.

    Ранее генерал уже появлялся на публике вопреки слухам о своей смерти в Ливане.

    Израильские военные узнали местоположение аятоллы Али Хаменеи, взломав камеры дорожного движения и наблюдая за охраняемым комплексом несколько лет.

    Корпус стражей исламской революции пообещал отомстить за смерть Хаменеи.

    Газета ВЗГЛЯД писала, кто и как мог предать верховного иранского лидера Хаменеи.

    Российские углеводороды вернулись в Индию с новой выгодой

    Дели вернул свой интерес к российской нефти после того, как США запрещали ее импорт. Сразу два танкера с нефтью из России сменили пункт назначения на Индию. Дели нужна помощь также с СПГ, который оказался заперт в Катаре. Сможет ли Россия заработать дополнительно на поставке своих углеводородов в Индию на фоне военного конфликта в Ближнем Востоке? Подробности

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    Украина попыталась превратить Средиземное море в Ормузский пролив

    В Средиземном море с побережья Ливии совершена атака безэкипажным катером на российский газовоз «Арктик Метагаз». Несмотря на анонимность нападения, эксперты называют его организаторов – по их мнению, это дело рук Киева и его британских кураторов. Какие цели преследовал противник и чем обернется очередной акт украинского энергетического терроризма с учетом ситуации в Персидском заливе? Подробности

    Испания мстит США за старые поражения

    Резкий конфликт внезапно вспыхнул между бывшей колониальной империей – Испанией и самым могущественным государством современности – Соединенными Штатами. При чем тут агрессия США против Ирана и почему перед нами маленькая, но все-таки месть за старые поражения, нанесенные когда-то испанцам американцами? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Закавказье пытаются втянуть в войну с Ираном

      Азербайджан обвинил Иран в ударе беспилотниками по аэропорту и школе в Нахичевани. В Тегеране категорически отвергают все обвинения. Суть игры ясна: США и Израилю срочно нужна подмога в войне с Ираном. Азербайджан выглядит как идеальный кандидат.

    • Усик – новый конкурент Зеленского

      Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    • Фактор Китая на войне с Ираном

      По одной из версий, основная причина нападения на Иран лежит в области глобального противостояния между США и Китаем. Что имеется в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что подарить на 8 Марта 2026: лучшие идеи подарков жене, маме и начальнице – недорого и оригинально

      Международный женский день – пожалуй, самый трепетный весенний праздник, когда каждая женщина ждет внимания, заботы и маленького чуда. Но чем ближе 8 Марта, тем острее встает извечный вопрос: что подарить, чтобы действительно порадовать, а не пополнить коллекцию «пылесборников» на антресолях? Чтобы подарок запомнился, вызвал искреннюю улыбку и попал в самое сердце, важно учитывать не только бюджет, но и характер, возраст, увлечения женщины, а также степень вашей близости. Публикуем гид по подаркам для жены, мамы и начальницы: от универсальных решений до оригинальных идей 2026 года.

    • Благовещение 2026: дата, смысл праздника, что можно и нельзя делать

      Православные 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных церковных праздников, символизирующий приход радостной вести о рождении Спасителя. День несет духовное значение, соединяет традиции православия и народные обычаи, а также открывает весенний сезон. В 2026 году верующие продолжают соблюдать литургии, традиции и приметы, при этом ориентируясь на рекомендации Церкви.

    • Весенний паводок 2026 в России: зоны подтопления, список регионов и защита частного дома

      Весенние паводки 2026 года и летние ливни усиливают риски подтопления частных домов. По прогнозам, весеннее половодье в ряде регионов России будет сложнее, чем в 2025 году. Разлив рек и подъем грунтовых вод могут повредить фундамент, отмостку и отделку. Разбираемся, как проверить участок на зону затопления, оценить риски паводка и заранее защитить дом дренажом и гидроизоляцией.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    Почему я иду на выбор

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

