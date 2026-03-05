О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.0 комментариев
КСИР подтвердил поражение американского F-15 средствами ПВО
Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил информацию о сбитом американском истребителе у юго-западной границы Ирана.
По данным пресс-службы, инцидент произошел утром в среду, передает ТАСС. Многоцелевой двухместный истребитель F-15E Strike Eagle был поражен современными средствами противовоздушной обороны КСИР.
«В среду рано утром многоцелевой двухместный истребитель F-15E Strike Eagle американских захватчиков был успешно поражен современными средствами ПВО ВКС корпуса и упал рядом с юго-западной границей страны», – приводит заявление телеканал SNN.
В четверг информагентства сообщили, что Иран уничтожил истребитель F-15 под Тегераном.
Несколькими днями ранее иранские ПВО уничтожили американский истребитель F-15. Кроме того, иранские военные сбили американский ударный разведывательный беспилотник Reaper на юге страны.