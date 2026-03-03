Дональд Трамп строил свою предвыборную кампанию 2024 года на платформе «президента-миротворца». В итоге в феврале 2026-го он отдал приказ о массированном ударе по Ирану. Что же заставило президента США так кардинально поменять свою внешнюю политику? Именно то, как он проваливал исполнение других своих обещаний.4 комментария
Лавров предупредил о тяжелых последствиях атак США и Израиля
Действия США и Израиля в отношении Ирана могут привести к тяжелейшим последствиям для всего Ближнего Востока, заявил глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.
В сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства особо отмечается, что «такие действия подрывают базовые нормы международного права и влекут тяжелейшие последствия для всего Ближнего Востока».
МИД подчеркивает, что эта позиция была однозначно подтверждена и на заседании Совета Безопасности ООН российским представителем.
Ранее Лавров заявил о полноценной войне на Ближнем Востоке. МИД призвал немедленно прекратить боевые действия в регионе.
