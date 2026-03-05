О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.0 комментариев
Рютте: НАТО не будет задействовать пятую статью после инцидента с ракетой в Турции
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что альянс не планирует задействовать пятую статью из-за уничтожения ракеты над Турцией.
Об этом Рютте сообщил в интервью агентству Reuters, передает РИА «Новости». По его словам, речь о применении пятой статьи в нынешней ситуации не идет.
По его словам, противники альянса увидели, насколько НАТО сильно и внимательно, особенно в условиях напряженности на Ближнем Востоке. Генсек уточнил, что альянс усилил меры безопасности с субботы, учитывая последние события в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, баллистический снаряд, выпущенный с территории Ирана и пролетевший над воздушным пространством Ирака и Сирии, перехватили и обезвредили силы ПВО и ПРО НАТО в Восточном Средиземноморье.
Вооруженные силы Ирана опровергли сообщения о запуске ракет по турецкой территории.
СМИ сообщили, что сбитая над Турцией иранская баллистическая ракета была направлена на авиабазу Инджирлик, где размещаются американские военные.