Рютте: НАТО не будет задействовать пятую статью после инцидента с ракетой в Турции

Tекст: Елизавета Шишкова

Об этом Рютте сообщил в интервью агентству Reuters, передает РИА «Новости». По его словам, речь о применении пятой статьи в нынешней ситуации не идет.

По его словам, противники альянса увидели, насколько НАТО сильно и внимательно, особенно в условиях напряженности на Ближнем Востоке. Генсек уточнил, что альянс усилил меры безопасности с субботы, учитывая последние события в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, баллистический снаряд, выпущенный с территории Ирана и пролетевший над воздушным пространством Ирака и Сирии, перехватили и обезвредили силы ПВО и ПРО НАТО в Восточном Средиземноморье.

Вооруженные силы Ирана опровергли сообщения о запуске ракет по турецкой территории.

СМИ сообщили, что сбитая над Турцией иранская баллистическая ракета была направлена на авиабазу Инджирлик, где размещаются американские военные.



