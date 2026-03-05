Азербайджан выразил Ирану протест из-за ударов беспилотников

Tекст: Елизавета Шишкова

Азербайджан выразил официальный протест Ирану после удара беспилотников по Нахчыванской Автономной Республике, сообщает Министерство иностранных дел Азербайджана.

По данным внешнеполитического ведомства, инцидент произошёл 5 марта днём, когда беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты в Нахчыване.

Один из дронов упал на здание терминала международного аэропорта, второй – рядом со школой в селе Шекерабад. В результате атаки были ранены два мирных жителя, зданию аэропорта причинён ущерб.

Баку резко осудил случившееся, отметив, что такие действия «противоречат нормам и принципам международного права и способствуют росту напряжённости в регионе». В МИД Азербайджана потребовали от Тегерана срочных объяснений и предотвращения подобных случаев в будущем.

В ведомстве подчеркнули, что Азербайджан оставляет за собой право на принятие необходимых ответных мер. Посол Ирана Моджтаба Демирчилу был вызван в МИД, ему будет выражен решительный протест и вручена соответствующая нота.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на территорию аэропорта Нахичевани упал запущенный с территории Ирана беспилотник.

