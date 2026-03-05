О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.0 комментариев
Азербайджан выразил Ирану протест из-за ударов беспилотников
Министерство иностранных дел Азербайджана выразило протест Ирану в связи с ударами беспилотных летательных аппаратов по территории Нахчыванской Автономной Республики. В результате инцидента два мирных жителя получили ранения.
Азербайджан выразил официальный протест Ирану после удара беспилотников по Нахчыванской Автономной Республике, сообщает Министерство иностранных дел Азербайджана.
По данным внешнеполитического ведомства, инцидент произошёл 5 марта днём, когда беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты в Нахчыване.
Один из дронов упал на здание терминала международного аэропорта, второй – рядом со школой в селе Шекерабад. В результате атаки были ранены два мирных жителя, зданию аэропорта причинён ущерб.
Баку резко осудил случившееся, отметив, что такие действия «противоречат нормам и принципам международного права и способствуют росту напряжённости в регионе». В МИД Азербайджана потребовали от Тегерана срочных объяснений и предотвращения подобных случаев в будущем.
В ведомстве подчеркнули, что Азербайджан оставляет за собой право на принятие необходимых ответных мер. Посол Ирана Моджтаба Демирчилу был вызван в МИД, ему будет выражен решительный протест и вручена соответствующая нота.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на территорию аэропорта Нахичевани упал запущенный с территории Ирана беспилотник.
Российское дипломатическое ведомство выразило обеспокоенность взрывами ракет возле российских представительств и потребовало исключить подобные случаи в будущем. Российские дипломаты совместно с дружественными странами намерены сформировать международную обстановку, исключающую силовое решение иранского вопроса.