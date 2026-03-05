Россиянам пообещали вернуть деньги за туры на Ближний Восток

О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.0 комментариев
АТОР пообещала вернуть россиянам деньги за туры на Ближний Восток
Туроператоры полностью вернут российским туристам деньги за туры в страны Ближнего Востока , но процесс возврата займет определенное время, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Возврат туристам средств за туры в страны Ближнего Востока будет произведен в полном объеме, однако не сразу, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в ТАСС.
Она заявила: «Есть горячее желание туроператоров не конфликтовать с туристами, не судиться и не потерять еще больше денег, поэтому вернут все что нужно, в нужном объеме, но не сразу. Потому что аккумулирование этих средств, постановление правительства про то, чтобы задействовали ФПО, просто обработка тысяч заявлений – это время».
Ломидзе уточнила, что туроператоры рассматривают все заявления на аннуляцию туров на Ближний Восток, не дожидаясь судебных решений, чтобы не создавать неудобств клиентам и не доводить дело до суда. По ее словам, требования по возврату средств будут исполнены в соответствии с российским законодательством.
Она добавила, что доля аннуляций туров в страны Персидского залива не превышает 15%, большинство клиентов предпочитают перебронировать туры, а не возвращать деньги.
Напомним, накануне туроператоры России обновили условия аннуляции и перебронирования туров в страны Персидского залива, распространив льготы до конца марта.
Ранее туроператоры ввели штрафы за отказ от туров в ОАЭ, из-за чего россияне массово отменяют поездки и сталкиваются с финансовыми потерями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Турагентства удерживали не только фактически понесенные расходы, но и суммы, которые гостиницы ОАЭ взыскивают при отмене бронирования.
В среду министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что туроператоры должны полностью возвращать деньги за путевки на Ближний Восток.