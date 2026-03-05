Трамп назвал Зеленского препятствием для мира на Украине

Трамп: Зеленский стал препятствием для мира на Украине

Tекст: Валерия Городецкая

По словам американского лидера, ситуация складывается так, что у Зеленского становится все меньше козырей для урегулирования конфликта, передает ТАСС.

«Немыслимо, что он является препятствием», – отметил Трамп. При этом президент США подчеркнул, что у Зеленского сейчас практически нет возможностей для давления. «Теперь у него еще меньше козырей», – добавил он.

Ранее Зеленский после переговоров в Абу-Даби в феврале отказался выводить войска из Донбасса. Он также заявил, что США будут оказывать давление на Киев ради завершения конфликта на Украине к лету.

Начальник ГРУ Генштаба ВС России Игорь Костюков сообщил об отсутствии согласованных даты и места для новых переговоров с Киевом.