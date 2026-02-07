Евразийство – любопытное историческое учение, но оно не может заменить собой реальное постижение цивилизаций Азии. Азия сегодня – это не бескрайние пастбища, на которых кочевники выпасают конские табуны. Это небоскрёбы Шанхая и Эмиратов. Это японские и китайские скоростные поезда. Это крупнейшие порты мира. Это 20 университетов в первой сотне мирового рейтинга.0 комментариев
Зеленский после переговоров в Абу-Даби отказался выводить войска из Донбасса
Владимир Зеленский заявил, что Украина не намерена выводить войска с территории Донбасса, несмотря на предложения США и России.
Зеленский заявил, что позиция Украины относительно выхода из Донбасса осталась неизменной после переговоров в Абу-Даби, передает ТАСС.
По его словам, самая надежная позиция – «стоим на своем».
«Американская сторона предлагает такой компромиссный, на их взгляд, вариант. И мы фиксируем, что стороны этот вопрос обсуждали», – отметил галва киевского режима.
Второй раунд трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной состоялся 4-5 февраля в Абу-Даби. Как сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, стороны договорились об обмене 314 военнопленными и выразили готовность продолжать консультации по вопросам урегулирования конфликта в ближайшие недели.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что США будут оказывать давление на Киев ради завершения конфликта на Украине к лету.
Украина стремится получить гарантии безопасности для Одессы на переговорах в Абу-Даби.
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что переговоры в Абу-Даби были направлены на достижение прочного мира на Украине.
Замглавы МИД Сергей Рябков отметил, что Москва исключает возможность компромисса по Донбассу, Новороссии и Крыму, считает эти регионы неотъемлемой частью страны, и отверг размещение западных войск на Украине.