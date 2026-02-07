Зеленский отказался вывести войска из Донбасса после переговоров в Абу-Даби

Tекст: Вера Басилая

Зеленский заявил, что позиция Украины относительно выхода из Донбасса осталась неизменной после переговоров в Абу-Даби, передает ТАСС.

По его словам, самая надежная позиция – «стоим на своем».

«Американская сторона предлагает такой компромиссный, на их взгляд, вариант. И мы фиксируем, что стороны этот вопрос обсуждали», – отметил галва киевского режима.

Второй раунд трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной состоялся 4-5 февраля в Абу-Даби. Как сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, стороны договорились об обмене 314 военнопленными и выразили готовность продолжать консультации по вопросам урегулирования конфликта в ближайшие недели.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что США будут оказывать давление на Киев ради завершения конфликта на Украине к лету.

Украина стремится получить гарантии безопасности для Одессы на переговорах в Абу-Даби.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что переговоры в Абу-Даби были направлены на достижение прочного мира на Украине.

Замглавы МИД Сергей Рябков отметил, что Москва исключает возможность компромисса по Донбассу, Новороссии и Крыму, считает эти регионы неотъемлемой частью страны, и отверг размещение западных войск на Украине.