    Зачем российской армии малогабаритные автоматы
    Работодатели смогут выплачивать миллион рублей за рождение ребенка
    Эксперт объяснил падение интереса в Грузии к Евросоюзу и к НАТО
    Группа Героя России снайпера Ярого уничтожила более 2,5 тыс. целей с начала СВО
    Минобороны сообщило о продвижении российских войск на всех направлениях
    На ВЭФ-2025 подписано 353 соглашения на сумму 6,51 трлн рублей
    Глава МИД Польши: Украина должна остаться в границах, которые может защитить
    Очные ставки провели по делу о поставках «Калашникову» некачественных деталей
    Польша призвала своих граждан срочно покинуть Белоруссию
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Жертвами киберпреступников легко могут стать наши с вами дети

    В одной из онлайн-игр мальчик познакомился с девочкой. Она написала ему в мессенджер, и они начали мило общаться. А потом мальчику позвонил «майор» и сказал, что теперь задача – узнать банковские пароли родителей. А то всех посадят в тюрьму.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Запад продолжит обманывать себя насчет России

    Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.

    5 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Где Европа ищет «пушечное мясо» для ВСУ

    Будет ли Европа воевать с Россией? Идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна. Однако европейцы делают ставку на поиск «пушечного мяса» для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Рютте и Макрон надеются с их помощью удержать фронт и заставить Россию подписать невыгодный ей мир.

    5 комментариев
    6 сентября 2025, 14:17 • Новости дня

    Пожар произошел на киевской фабрике «Рошен» экс-президента Порошенко

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пожар начался на фабрике «Рошен» в Киеве, принадлежащей экс-президенту Украины Петру Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), сообщило украинское издание «Страна.ua»

    Пожар произошел на фабрике «Рошен» в Киеве, принадлежащей бывшему президенту Украины Петру Порошенко, передает РИА «Новости». По информации украинского издания «Страна.ua», над зданием предприятия был замечен дым, соответствующие фотографии и видеозаписи были опубликованы в Telegram-канале издания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз вызвал российского дипломата после взрывов в Киеве у миссии ЕС. Смог накрыл Киев после серии взрывов и пожаров. Пожар охватил склады в Киеве после серии взрывов.

    6 сентября 2025, 04:25 • Новости дня
    L'Antidiplomatico: Путин разрушил парижские планы «рыцарей апокалипсиса»
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Итальянский портал L'Antidiplomatico по итогам парижского заседания «коалиции желающих», которая смогла сформулировать свои намерения в предложение о миротворцах на Украине от 26 стран, иронично высмеял, отметив, как российский президент Владимир Путин одной фразой разбил все их планы.

    «Тридцать тысяч человек из десяти стран. Вот щит, которого хотел Зеленский – это один из триумфальных заголовков, которые читаются в итальянских газетах после «круглого стола», который 4 сентября увидел собравшихся в Париже «желающих» (вести войну). Тридцать тысяч солдат-так «много», что сами украинцы не знают, смеяться ли за несчастную шутку или плакать», – начинает L'Antidiplomatico статью, в которой описывает нелепость попыток европейцев противопоставить что-либо России.

    В материале в рыцарской стилистике подчеркивается, что потуги Урсулы–Демонии– Гертруды превратить майданистскую Украину в «стального дикобраза» не увенчались успехом, так как президент России сразу же ответил на европредложение о миротворцах на Украине.

    «О чем же болтали в Париже рыцари апокалипсиса, ревностные партизаны, готовые послать «тридцать тысяч человек» куда-нибудь на Украину, далеко от фронта и о которых Владимир Путин уже заявил, что в случае появления они станут «законной целью» российского оружия», – иронизирует автор.

    Он высмеивает заявления президента Франции Эммануэля Макрона и генсека НАТО Марка Рютте о том, что отправка войск зависит исключительно от Киева, а не от России. Эти реплики воспринимаются скорее как инструмент информационного давления, чем как план действий по развертыванию европейских военных после заключения перемирия и на условиях Запада.

    Пока европейские страны протестуют против отправки войск на Украину,  «желающие» все размышляют об «альтернативных решениях», типа нерегулярных формирований или наемников из третьих стран.

    «Как бы то ни было, отечественные или зарубежные, Москва ясно и четко говорит, что любая иностранная военная сила на украинской территории недопустима: как до, так и после возможного мирного соглашения и «риторика европейских элит о «миротворцах» превращается в дестабилизирующий фактор, мешающий перспективам политического урегулирования», – подчеркнул L'Antidiplomatico.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия рассматривает любые вооруженные контингенты на территории Украины как законные военные цели. Кроме того, Путин подчеркнул, что Москва выполнит возможные договоренности по миру на Украине в полном объеме, если они будут достигнуты.

    В Еврокомиссии приветствовали слова Путина о перспективе членства Украины в ЕС.

    Комментарии (6)
    6 сентября 2025, 04:41 • Новости дня
    Глава МИД Польши: Украина должна остаться в границах, которые может защитить
    @ REUTERS/Carlos Jasso/Pool

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский на польском телевидении (TVP) высказался о варианте разрешения украинского конфликта, оговорившись, что совсем не желает давать Киеву советы.

    «Я считаю, что Украина должна остаться в границах, которые может защитить, и иметь свободу интеграции с Западом», – приводит слова Сикорского РИА «Новости».

    Напомним, в четверг, 4 сентября, 26 стран, входящих в «коалицию желающих», предложили гарантии безопасности Украине в виде отправки военного контингента из стран Европы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия рассматривает любые вооруженные контингенты на территории Украины как законные военные цели. Кроме того, Путин подчеркнул, что Москва выполнит возможные договоренности по миру на Украине в полном объеме, если они будут достигнуты.

    Газета ВЗГЛЯД оценивала, насколько велики шансы Украины вступить в Евросоюз в обозримом будущем.

    Комментарии (9)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (0)
    6 сентября 2025, 07:07 • Новости дня
    Кобяков заявил о невозможности диалога с узурпатором власти Зеленским

    Tекст: Ирма Каплан

    Советник президента России и ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков на итоговой пресс-конференции отверг возможность вести диалог с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    «С узурпатором власти на Украине Зеленским диалог вести невозможно», – приводит  РИА «Новости» его слова.

    Кобяков указал на то, что Западу стоило бы это увидеть, но для этого необходим «глаза и желание».

    «В США это тоже видят, но у них в общем-то свои задачи. ВСУ с начала СВО потеряли 1,8 млн человек личного состава… Это, конечно, геноцид украинского народа, который осуществляет киевская хунта под руководством британских военных специалистов», – сказал Кобяков.

    Мирные инициативы американского президента, по его словам, могли бы принести результат на пути к миру.

    «Они могли бы вылиться в результативную историю», отметил советник российского президента, если бы США, к примеру, отключили Starlink. Все бы закончилось сразу же.

    X Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Основная его тема: «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия рассматривает любые вооруженные контингенты на территории Украины как законные военные цели. Кроме того, президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва выполнит возможные договоренности по миру на Украине в полном объеме, если они будут достигнуты.

    Комментарии (5)
    5 сентября 2025, 18:33 • Новости дня
    Медведев назвал чушью предложения по гарантиям безопасности для Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев раскритиковал предложения так называемой «коалиции желающих» по мерам безопасности для Украины.

    Он назвал подобные инициативы «чушью собачьей» и «ересью», передает РИА «Новости».

    «Это просто неадекватно. Это чушь собачья. Ересь такая – то, чем они занимаются, или, выражаясь на английском языке, это bullshit, или просто shit, как угодно называйте», – заявил Медведев, добавив, что никаких последствий это иметь не будет.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о завершении подготовки гарантий безопасности для Украины. Он  анонсировал скорое согласование участия США в предоставлении гарантий безопасности для Украины. Макрон также заявил о готовности ряда государств обеспечить военное присутствие на Украине в случае прекращения огня.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 19:53 • Новости дня
    Зеленский пригрозил новыми ударами по нефтепроводу «Дружба»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Зеленский после встречи с премьером Словакии Робертом Фицо пригрозил продолжить удары по российской энергетической инфраструктуре, ранее он уже отдавал распоряжение наносить удары по нефтепроводу «Дружба».

    Зеленский подчеркнул, что Украина готова рассматривать поставки газа и нефти в Словакию только при условии, что сырье не будет иметь российского происхождения, передает РИА «Новости».

    «Мы готовы к поставкам газа и нефти на территорию Словакии, если это не российский газ и не российская нефть... на этом точка», – сказал он.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ударами по «Дружбе» Киев заставляет Венгрию и Словакию покориться ЕС.

    Ранее Фицо по итогам встречи с Зеленским заявил о скором завершении конфликта на Украине.

    Во вторник в Пекине состоялись переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Путин посоветовал Венгрии и Словакии закрыть поставки газа и электроэнергии Украине.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 16:36 • Новости дня
    NBC сообщил о планах создать буферную зону на Украине без НАТО

    США и союзники обсуждали демилитаризацию территории на Украине без НАТО

    @ Sazzad Hossain/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Идея о создании буферной зоны между Россией и Украиной предполагает участие военных не из стран НАТО и помощь США в наблюдении.

    Планы по организации буферной зоны на Украине обсуждаются военными чиновниками стран – союзников, включая США, сообщает NBC News.

    По данным телеканала, зона будет большой демилитаризованной территорией с неуточненными пока границами. США могли бы играть ключевую роль в обеспечении наблюдения за этой зоной благодаря использованию дронов, спутников и других средств разведки.

    Силы для укрепления буферной зоны могут быть предоставлены странами, не входящими в НАТО, например Бангладеш или Саудовской Аравией. Американские военные не будут размещаться непосредственно на украинской территории.

    «Составители планов стараются избежать использования сил НАТО и хоть какого-либо ее упоминания», – приводит NBC слова своего источника. Подчеркивается, что участие альянса вызвало бы серьезные вопросы у Москвы.

    В качестве альтернативы Киеву могут быть предложены двусторонние соглашения с союзниками для получения гарантий безопасности без привлечения НАТО, что не позволит задействовать коллективную оборону по статье 5 альянса. NBC отмечает, что все инициативы находятся на стадии обсуждения и не будут реализованы без согласия Москвы, Вашингтона, Киева и стран-гарантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что буферная зона по линии соприкосновения на Украине не требуется. Европейские лидеры рассматривают возможность создания 40-километровой буферной зоны между российскими и украинскими фронтами в рамках мирного соглашения.

    Запад обсуждает создание трехуровневой системы обороны на Украине, куда входит демилитаризованная зона с нейтральными миротворцами и подготовленные войска Украины.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 23:50 • Новости дня
    WP назвала резким ответ Путина на намерения ЕС разместить на Украине войска

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин заявил в пятницу, что любые иностранные военные контингенты, размещенные на территории Украины, будут рассматриваться как военные цели, газета Washington Post заявила, что эти слова стали резким отпором США.

    «Это стало резким отпором продолжающимся попыткам США добиться будущего мирного урегулирования», – пишет Washington Post (WP).

    По данным газеты, в четверг, после встречи в Париже с Владимиром Зеленским и телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, европейские лидеры заявили, что достигли широкого согласия по плану развертывания войск в рамках послевоенного урегулирования, которое также предполагает предоставление Соединенными Штатами воздушной поддержки, разведывательных данных и рекогносцировки.

    Как заявил российский лидер, если на Украине появятся какие-либо войска, особенно сейчас, в ходе боевых действий, Россия будет исходить из того, что это  законные цели для уничтожения. Если же будут приняты решения, которые приведут к долгосрочному миру, то, по его мнению, нет смысла в их присутствии на территории Украины.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия рассматривает любые вооруженные контингенты на территории Украины как законные военные цели. Кроме того, Путин подчеркнул, что Москва выполнит возможные договоренности по миру на Украине в полном объеме, если они будут достигнуты.

    Комментарии (2)
    5 сентября 2025, 18:15 • Новости дня
    Эксперт: Путин пресек любые дискуссии о западных войсках на Украине

    Политолог Козюлин: Россия не позволит навязывать чрезмерные условия урегулирования конфликта на Украине

    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия всегда демонстрирует последовательную и твердую позицию по ключевым международным вопросам. С начала СВО Москва неоднократно заявляла о недопустимости присутствия западного контингента на Украине. Как отметил политолог Вадим Козюлин, повторные предупреждения призваны охладить «горячие головы» в странах ЕС. Ранее Владимир Путин обозначил, что иностранный военный контингент на Украине является законной целью для Вооруженных сил России.

    «Владимир Путин занимает четко выверенную и, что самое главное, неизменную позицию: любой иностранный гражданин, участвующий в конфликте на стороне ВСУ, становится законной целью для российской армии. То же самое касается и контингентов. Этот тезис повторялся неоднократно еще с первого года спецоперации», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    Таким образом, президент пресекает любые дискуссии относительно присутствия западного контингента на Украине. «И это особенно важно сейчас, когда европейские страны в лице «коалиции желающих» все чаще заявляют о готовности к столь резкому шагу. Всем «горячим головам» необходимо понять: избыточные условия в данной ситуации неуместны», – добавляет он.

    По его словам, логика завершения боевых действий будет определяться реалиями на земле, которые развиваются в пользу России. Соответственно, и достижение конечных договоренностей должно основываться на этой реальности. «Если же европейцы или любые другие стороны вновь попытаются оспорить либо проигнорировать законные интересы России, мы продолжим обеспечивать безопасность государства силовыми методами», – поясняет собеседник.

    «Но, несмотря на всю сложность нынешних геополитических реалий, Москва не отказывается от перспектив сотрудничества даже с западными государствами. Мы готовы работать со всеми заинтересованными сторонами. Напомню, что за нашей страной прочно закрепилась репутация надежного делового партнера», – уточняет собеседник.

    Именно поэтому западный бизнес стремится возобновить работу с Россией, потому что деловая позиция Москвы остается надежной и стабильной. «Эта верность национальным интересам обеспечивает предсказуемость сотрудничества с нами. Важно помнить: конфликт рано или поздно завершится, а восстанавливать разрушенные связи можно начинать уже сейчас», – заключил Козюлин.

    Раннее Владимир Путин заявил, что иностранные войска, которые могут прибыть на Украину, станут законной целью для российской армии. Он также подчеркнул, что если сторонам удастся достичь долгосрочного мира, то смысла в пребывании западных военных в республике попросту не будет. Таким образом, ключевое значение имеют именно итоговые договоренности.

    В то же время, несмотря на сложную международную обстановку, целый ряд американских компаний выразили заинтересованность в восстановлении или начале сотрудничества с Россией. По словам Путина, в настоящий момент поступает немало предложений по совместной работе с фирмами США, в особенности на Аляске.

    Он также напомнил, что многие европейские компании ушли с отечественного рынка по политическим причинам. Процесс выхода из России для них сопровождался огромными убытками. На этом фоне глава государства подчеркнул, что российская экономика демонстрирует устойчивость и привлекательность для иностранных инвесторов.

    Поэтому Москва сохраняет открытость для сотрудничества со всеми государствами. «Современный мир очень взаимосвязан, исходя из технологического развития. И замкнуться в какой-то «национальной скорлупе» очень сложно и вредно, потому что это будет вести к понижению конкурентоспособности», – уточнил Путин.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 15:28 • Новости дня
    NBC News: США рассматривают обмен оружия на украинские технологии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон и Киев рассматривают соглашение на сумму 100 млрд долларов с передачей прав на украинские технологии, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

    По информации NBC News, в рамках обсуждаемой сделки Вашингтон получит доступ к украинской интеллектуальной собственности, в том числе к передовым технологическим разработкам, передает ТАСС.

    Детали обсуждаемых сфер и условия соглашения не раскрываются.

    Газета Financial Times сообщала ранее, что Украина обязалась приобрести американское оружие на сумму 100 млрд долларов в рамках соглашения о гарантиях безопасности.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что США больше не передают вооружения на Украину, а продают их, получая деньги от Европы.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 15:48 • Новости дня
    Посольство России осудило передачу Британией активов РФ на военную помощь Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посольство России в Британии осудило решение Лондона использовать более 1 млрд фунтов стерлингов из доходов от замороженных российских государственных активов на военную поддержку вооруженных сил Украины.

    «Министр обороны Британии Дж. Хили признался, что британское правительство присвоило себе право распоряжаться более чем 1 млрд фунтов стерлингов из доходов от «замороженных» российских госактивов и потратило их на военную помощь Украине. Такие действия в любой юрисдикции рассматриваются как противоправные», – говорится в заявлении посольства, передается ТАСС.

    Российские дипломаты отметили, что Лондон своими действиями подрывает собственную международную репутацию и рискует доверием зарубежных инвесторов. В посольстве также подчеркнули, что Москва будет отвечать на недружественные шаги.

    В июне британские власти впервые выделили 70 млн фунтов стерлингов на поставку зенитных ракет на Украину за счет доходов от замороженных российских активов.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 22:38 • Новости дня
    Мобилизованных с инвалидностью ВСУ стали использовать в «ротах смерти»

    Tекст: Ирма Каплан

    В 425-м штурмовом полку ВСУ мобилизованных с тяжелыми заболеваниями направляли на самые опасные задания, чтобы отвлечь российских военнослужащих, например, на штурмы позиций, рассказали в российских силовых структурах.

    «По прибытии в 425-й отдельный штурмовой полк командир оценивает новобранцев и, если он видит, что по каким-либо причинам или по здоровью воин из него никудышный, ему прямая дорога в »роту смерти», – пояснил ТАСС информатор.

    Он рассказал, что задача таких бойцов – отвлекать на себя огонь противника во время штурма, пока разведка выявляет российские огневые позиции.

    «Если отправлять на убой некого», командование ВСУ на позиции запросит «смертников» из смежного подразделения. О такой практике, по словам источника, часто рассказывают пленные военнослужащие ВСУ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военнослужащие 425-го отдельного штурмового полка ВСУ массово покидают свои подразделения из-за недовольства действиями командования и невозможности перевода, сообщили в российских силовых структурах.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД, разбиралась, где Европа ищет «пушечное мясо» для ВСУ.


    Комментарии (0)
    6 сентября 2025, 05:56 • Новости дня
    AW&ST сообщил о поставках ракет ERAM на Украину в октябре

    Tекст: Ирма Каплан

    США могут поставить Украине первые ракеты воздушного базирования ERAM в октябре текущего года, сообщил журнал Aviation Week & Space Technology (AW&ST).

    Поставки ударных боеприпасов повышенной дальности (ERAM), как ожидается, будут поставляться украинским и американским вооруженным силам в больших количествах. <...> Хотя Украине разрешено закупить до 3550 ракет, первая партия будет меньше. Поставка первых десяти экземпляров запланирована на октябрь», – пишет Aviation Week & Space Technology (AW&ST).

    По данным журнала, ERAM появилась всего за 14 месяцев с момента публикации заявки в августе 2024 года. Поставка опытных образцов крылатых ракет воздушного базирования запланирована на октябрь. Это продукт новой организации, созданной ВВС США несколько лет назад в рамках Управления вооружений Центра управления жизненным циклом.

    Вышеозначенные боеприпасы – это ответ на запрос об ускорении закупок, разработки и массового производства оружия воздушного базирования для Пентагона, добавили авторы материала.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, администрация американского президента Дональда Трампа одобрила продажу 3350 ракет увеличенного радиуса атаки (ERAM) с дальностью полета до 450 км для Украины, которые оплатят страны Евросоюза и поступят Киеву в течение шести недель.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о планах превратить Украину в «стального дикобраза», а «коалиция желающих» согласилась поставлять киевскому режиму ракеты большой дальности.


    Комментарии (0)
    6 сентября 2025, 02:48 • Новости дня
    В Еврокомиссии приветствовали слова Путина о перспективе членства Украины в ЕС

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин заявил, что Россия никогда не выступала против вступления Украины в Евросоюз, указав на то, что подобные стремления в отношении НАТО – «это другой вопрос». Европейская комиссия позитивно отреагировали на позицию Москвы в этом вопросе, сказала представитель ЕК Паула Пиньо.

    Пресс–секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо приветствовала слова президента России Владимира Путина о желании Украины вступить в ЕС, пишет портал Euractiv. «Очень приятно, что президент Путин видит место Украины в Европейском союзе», – заявила она журналистам в пятницу.

    Комментируя идею отправки военного контингента из стран Европы на Украину, Пиньо заявила, Украина сама должна принять решение о размещении войск на своей территории. «Вклад этих 26 стран означает, что они готовы внести свой вклад каким–либо образом. Будь то войска, будь то усиление украинских вооруженных сил, [или] укрепление Украины», – добавила представитель Еврокомиссии.

    Ранее Путин на пленарной сессии ВЭФ подчеркнул, что Москва не выступала против стремления Киева к европейской интеграции, но считает вариант со вступлением Украины в НАТО абсолютно неприемлемо с точки зрения национальной безопасности России. Ранее российский лидер отмечал, что долгосрочные риски для безопасности России связанные с возможным вступлением Украины в НАТО.

    В четверг 26 стран, входящих в «коалицию желающих», предложили гарантии безопасности Украине в виде отправки военного контингента из стран Европы, на что Путин ответил, что западные войска на Украине станут законными целями для России.

    Газета ВЗГЛЯД оценивала, насколько велики шансы Украины вступить в Евросоюз в обозримом будущем.


    Комментарии (0)
    6 сентября 2025, 01:55 • Новости дня
    Россия добилась публикации обращения по Буче в структурах ООН

    Tекст: Ирма Каплан

    Обращение России к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу об инсценировке в Буче, будет распространено в Генеральной Ассамблее и Совете Безопасности организации, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

    «При обращении любого государства-члена, которое обращается к генеральному секретарю с просьбой о распространении документа, этот документ распространяется», – приводит его ответ ТАСС.

    Дюжаррик отметил, что тема Бучи неоднократно поднималась на встречах с главой МИД России Сергеем Лавровым и позиция ООН по этому вопросу «никоим образом не изменилась».

    Напомним, Минобороны России в апреле 2022 года подчеркивало, что опубликованные Киевом материалы о якобы преступлениях в Буче являются провокацией. Российские подразделения покинули город 30 марта 2022 года, и никто из местных жителей на тот момент не пострадал от насильственных действий.Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев и Запад

    заявляют, что российские военнослужащие якобы устроили массовые расправы и пытки над мирными жителями в Буче, при этом в украинской версии событий множество противоречий.

    Постпредство России в июле получило ответ управления по правовым вопросам секретариата ООН на запрос по расследованию провокации в Буче, это была отписка, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 19:36 • Новости дня
    На Украине призывник угнал автомобиль военкомата и скрылся с документами

    Tекст: Евгения Караваева

    В Одесской области мужчина, направлявшийся на медкомиссию, неожиданно угнал служебный автомобиль военкомата и забрал водительскую сумку.

    По данным украинской полиции, 43-летний мужчина, которого должны были везти на медицинское обследование, пересел с пассажирского на водительское сиденье и уехал на машине военкомата, передает ТАСС.

    Позже он бросил служебный автомобиль на окраине населенного пункта и отправился домой, прихватив из салона водительскую сумку с личными документами. После задержания угонщик заявил, что преступление совершил спонтанно, без предварительной подготовки.

    Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы по соответствующей статье уголовного кодекса Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на западе Украины призывники избили военкомов и открыли по ним огонь.

    Пограничники на Украине были задержаны за то, что выпустили за границу 80 мужчин.

    Комментарии (2)
    В Москве задержали украинку за взрывчатку и работу на спецслужбы Украины
    Россиян освободили после задержания за поцелуй в мечети Стамбула
    Россия поставила рекордный объем сои в США
    ВСУ массово отступили от Константиновки из-за нехватки людей
    L'Antidiplomatico: Путин разрушил парижские планы «рыцарей апокалипсиса»
    ЧФ начал испытания новейшей беспилотной лодки на оптоволокне «Ушкуйник»
    Мантуров рассказал, когда ГАЗ начнет собирать новые «Волги»

    Рубль взял курс на долгое ослабление

    Российская валюта весь 2025 год удивляла своей крепостью. Однако с конца августа рубль взял курс на ослабление. Глава Сбербанка считает, что этот тренд продолжится вплоть до конца года. Что заставило рубль развернутся и от чего зависят темпы его ослабления? Подробности

    Россия и Китай консолидировали Глобальный Юг

    Владимир Путин завершил визит в Китай, в ходе которого участвовал в работе саммита ШОС, проводил двусторонние встречи и был главным гостем на грандиозном военном параде в Пекине. Итоги поездки российского лидера подтвердили, что многополярный мир продолжает укрепляться, а Россия становится ключевым игроком не только в Евразии. Подробности

    Российский мессенджер стал частью общемирового процесса

    Уже свыше 30 млн человек зарегистрировались в новом российском мессенджере Мах. Одновременно с этим приходят сообщения о том, что ряд других стран продолжает внедрение национальных цифровых услуг и продуктов. Откуда возникла эта тенденция и почему собственный мессенджер критически важен и для безопасности граждан России, и для национальной безопасности всей страны? Подробности

    Британия начала возвращаться в состояние нищего острова XVII века

    Целый ряд макроэкономических показателей демонстрирует глубокие проблемы в экономике Великобритании. Перед нами системный кризис финансов Соединенного Королевства и всей британской экономической модели. Корни этого кризиса уходят в далекое прошлое – куда, похоже, возвращается и сама эта страна, бывшая когда-то самой могущественной в мире империей. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

