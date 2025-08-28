Смог накрыл Киев после серии взрывов и пожаров

Tекст: Алексей Дегтярев

Смог после серии взрывов и пожаров накрыл столицу Украины, сообщили в администрации, передает ТАСС.

В городе ощущается запах дыма, особенно в районах, находящихся рядом с местами попаданий или куда ветер переносит дым.

Согласно данным станций мониторинга, уровень загрязнения воздуха в Киеве официально остается низким, несмотря на наличие смога. Ранее украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в городе в ночь на четверг.

В эту же ночь воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, а в Киеве сирены звучали более девяти часов.

В начале августа в Киеве и восьми регионах на Украине объявлялась воздушная тревога.

В четверг в результате взрывов в Винницкой области на Украине повреждения получили несколько энергетических объектов, подача электричества прекратилась у 60 тыс. жителей в 29 населенных пунктах.

Также в этом регионе было нарушено электроснабжение железнодорожного узла в Казатине.