Воздушную тревогу объявили в Киеве

Воздушная тревога вновь была объявлена в Киеве, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
Помимо столицы, сирены звучат в Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. В течение дня подобные объявления тревоги уже неоднократно звучали в украинской столице, передает РИА «Новости».
Позже, как сообщает украинское издание «Общественное. Новости», в подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы – это уже четвертый случай за день. Ранее местные СМИ также информировали о взрывах в Херсоне в течение сегодняшнего дня, пишет ТАСС.
В понедельник утром в украинской столице произошли взрывы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский депутат допустил эвакуацию Киева из-за масштабных проблем с электроснабжением. Жители города рассказали о трудностях повседневной жизни в условиях постоянного блэкаута. Киевляне вынуждены охотиться по ночам на электричество, чтобы зарядить телефоны и включить необходимую технику.