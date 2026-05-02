Tекст: Антон Антонов

«Киевская полиция столкнулась с массовым оттоком своих сотрудников. Полицейские ищут должности в других регионах на западе Украины, пытаются уволиться по состоянию здоровья и даже перевестись в подразделения, находящиеся в прифронтовых городах», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Поводом для беспокойства полицейских стали участившиеся угрозы. Давление исходит как от родственников насильно мобилизованных солдат ВСУ, так и от коллег из других ведомств, чьих близких ранее задерживали и отправляли в военкоматы.

Ситуацию усугубляет высокая концентрация дезертиров в Киеве. Стражи порядка опасаются, что в случае государственного переворота или серьезных социальных потрясений именно они станут первой мишенью для вооруженных людей.

Реакция последовала в том числе после трагедии с «голосеевским» стрелком.

Как писала газета ВЗГЛЯД, насильно мобилизованный Дмитрий Васильченков устроил массовую стрельбу в киевском супермаркете в Голосеевском районе Киева. Шесть человек погибли и 15 получили ранения в результате стрельбы.