Путин назвал две причины нелегитимности переговоров с Зеленским

Tекст: Валерия Городецкая

Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что переговоры с Зеленским в текущих условиях будут нелегитимными, передает РИА «Новости». Он отметил необходимость поиска юридического способа отмены указа, запрещающего переговоры с Россией.

«Я об этом не говорил, но скажу: есть проблема. Когда нынешний глава режима, сегодня так его можно называть, подписывал этот указ (о запрете ведения переговоров с РФ — прим. ТАСС), он был легитимным президентом относительно, а теперь-то он не может его отменить, потому что он нелегитимный. Вот фишка-то в чем, досада в чем, и ловушка, понимаете?» — подчеркнул Путин. Президент подчеркнул, что это может быть сделано председателем Верховной Рады Украины.





Глава государства пояснил, что согласно конституции Украины, президент этой страны даже в условиях военного положения не имеет права на продление своих полномочий. «На продление полномочий имеют право только представительные органы власти, только Рада, то есть парламент страны. А у президента только пять лет срок – все, больше ничего», – сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что украинские власти декретом запретили себе переговоры с Москвой, что делает любые договоренности с Киевом заранее нелегитимными.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление Владимира Зеленского, который запретил всем, кроме себя, вести переговоры с Россией, сравнив его действия с детсадовскими.

Турецкая проправительственная газета Hurriyet писала, что переговоры по Украине могут начаться в апреле.