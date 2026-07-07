Скандал с отмененной красной карточкой на ЧМ по футболу и тем, как Белый дом ведет себя с союзниками по НАТО – это примеры индивидуальной стилистики Трампа, как промежуточной фигуры в поиске американской элитой новых управленческих решений.0 комментариев
Суд приговорил четырех командиров ВСУ пожизненно за убийства в Мариуполе
Верховный суд ДНР назначил высшую меру наказания украинским военным за преступления против мирных жителей и военнопленных во время боев за Мариуполь.
Четыре командира украинских вооруженных сил приговорены к пожизненному заключению, сообщает Генпрокуратура.
Фигуранты дела признаны виновными в отдаче приказов о блокировании Мариуполя весной 2022 года с применением оружия, а также в убийствах.
«В результате их преступных действий совершено убийство 93 мирных граждан, в том числе военнопленных, и покушение на убийство еще 81 лица», – говорится в сообщении надзорного ведомства. Кроме того, обстрелы привели к разрушению жилого фонда и повреждению гражданской инфраструктуры.
Осужденными оказались командир 36-й бригады морской пехоты Владимир Баранюк, его заместители Дмитрий Кармянков и Виталий Ярошенко, а также командир 501-го батальона Николай Бирюков. Они будут отбывать наказание в колонии особого режима.
В Следственном комитете уточнили, что во время следствия двое из них частично признали вину.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд в ДНР приговорил украинского военного Игоря Скубака к пожизненному заключению за расстрел двух российских военнопленных.
До этого инстанция заочно назначила аналогичное наказание пулеметчику морской пехоты ВСУ Глебу Стрышко за убийство двух мирных жителей Мариуполя.