Politico: Число нападений на украинцев в Польше выросло на треть за полгода

Tекст: Елизавета Шишкова

Напряжение вокруг украинской общины на Украине резко усилилось после того, как летом президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского высшей польской награды – ордена Белого Орла. Причиной стало решение Зеленского назвать военную часть в честь Украинской повстанческой армии* (УПА*, признана экстремистской и запрещена в РФ), участники которой убили десятки тысяч поляков в 1943-1945 годах, пишет Politico.

Правые партии, включая «Право и справедливость» и «Конфедерацию», используют тему украинцев как предвыборный козырь перед парламентскими выборами осенью 2027 года.

По данным опроса CBOS, симпатия поляков к украинцам упала с 51% в 2023 году до 29% в январе 2026 года, а неприязнь выросла с 38% до 43%. Почти половина респондентов связывает ухудшение отношений со спорами по историческим вопросам, более трети – с социальными выплатами украинцам.

Враждебность выходит за рамки риторики: в июле во Вроцлаве избили украинскую пару, инцидент осудил глава МВД Марцин Кервиньский. В Бельско-Бяле сотрудник автобусной компании оскорблял украинцев, включая двух 11-летних школьниц, а в Познани в августе напали на украинца в трамвае. Польская полиция зафиксировала 180 сообщений о преступлениях на этнической почве против украинцев за первое полугодие – это на 30% больше, чем годом ранее.

Власти создали 50 специальных прокурорских групп для расследования преступлений на почве ненависти. С февраля по июнь прокуроры передали в суд 283 дела, в более чем 80% из них жертвами стали украинцы – против 4% в 2014 году. Премьер Дональд Туск обвинил Навроцкого в молчании по этому вопросу.

«Я обращаюсь непосредственно к президенту с призывом прекратить хранить молчание по этому вопросу», – заявил Туск, добавив, что нападавшие чувствуют политическую защиту и «пахана бандитизма». Католическая церковь также призвала не подогревать националистические настроения, а посол Украины в Польше Василий Боднар выразил надежду, что политики прекратят разжигать отношения между странами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, число нападений на украинцев в Польше возросло почти на треть за последний год на фоне исторических разногласий.

Премьер-министр Дональд Туск в связи с этим объявил войну насилию против украинцев, раскритиковав политических оппонентов за поощрение радикальных группировок.

Конфликт между странами резко обострился после решения Владимира Зеленского присвоить воинской части имя националистов из УПА*.