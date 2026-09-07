Башанкаев: Программа «Единой России» даст равный доступ к медицине по стране

Башанкаев в ходе телевизионных дебатов заявил, что пациенты ожидают своевременного доступа к врачам и качественной медицинской помощи вне зависимости от региона проживания. Его слова приводятся в Telegram-канале фракции «Единая Россия».

«Это все заложено в Народную программу «Единой России». Именно здесь мы закрепляем постулат: место жительства не должно влиять на качество лечения», – подчеркнул депутат.

Парламентарий добавил, что в субъектах Федерации продолжат строить новые поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты, а также развивать мобильную и телемедицину. При этом он обратил внимание на необходимость обеспечения медицинских работников доступным служебным жильем, достойной заработной платой и всесторонней поддержкой.

Отдельно депутат остановился на вопросе защиты врачей, работающих в прифронтовых зонах. По его словам, государство обязано поддерживать медиков, рискующих жизнью ради спасения пациентов, предоставляя им страхование жизни и особые социальные льготы. Кроме того, прифронтовые медицинские учреждения должны бесперебойно обеспечиваться кровью, медикаментами и оборудованием без бюрократических задержек.

Ранее Герой России Владислав Головин рассказал о планах партии по выравниванию качества медицинской помощи в стране.

Депутат Башанкаев анонсировал ужесточение ответственности за нападения на врачей.

При поддержке «Единой России» в регионах построили более 7,5 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов.