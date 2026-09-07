Российское зерно поставило Прибалтику в «растяжку»

Tекст: Станислав Лещенко

После того, как киевский режим начал целенаправленно бить по гражданскому судоходству на Черном море, резко вырос спрос на перевалку российского зерна через Балтийское море. Прежде всего через балтийские порты России: Высоцк, Усть-Лугу, Санкт-Петербург и Калининград.

Но растет нагрузка и на порты стран Прибалтики. «Российский зерновой союз» оценивает, что в этом сезоне через гавани Латвии и Литвы может быть вывезено от 5 до 6 млн тонн зерна, а если подключится и Эстония, то и до 10 млн тонн. Транзит российского зерна не запрещен и не под санкциями.

Портовики и железнодорожники Прибалтики втихую радуются этому обстоятельству. Ведь после того, как Россия начала выводить свой транзит, прибалтийские транспортные сети приходят в упадок. Для «Латвийской железной дороги», которая в последнее время постоянно сокращает персонал, российское зерно – и вовсе глоток кислорода.

Однако политическое руководство прибалтийских стран росту российского зернового транзита вовсе не радуется. Наоборот – в Латвии и Литве стали обсуждать возможность введения жестких ограничений на транзит зерновых из России.

Препоны российскому зерну пытаются поставить не только прибалтийские политики, но и крестьяне, пытающиеся избавиться от конкурентов. Так, руководитель латвийской организации «Крестьянский Сейм» Юрис Лаздиньш пожаловался, что местные порты настолько увлеклись загрузкой российского зерна, что отказывают местным аграриям. «Мы не можем одной рукой поддерживать Украину, а другой одновременно помогать российским экспортерам поддерживать экономику страны-агрессора», – заявил Лаздиньш.

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергc потребовал обеспечить, чтобы «наша железная дорога и порты не служили резервным коридором для военной экономики России». Отраслевые министерства получили задание в течение недели разработать более строгие требования к документам на грузы, в том числе к дополнительным декларациям и подтверждениям.

За основу, как сообщается, может быть взят опыт Литовской Республики. В 2024 году Литва, Украина и Великобритании заключили трехсторонний меморандум о проверках сельхозпродукции. В Литве берут образцы из определенных транзитных грузов и лабораторно проверяют происхождение зерна. Предусмотрено, что если анализ подтвердит, что зерно вывезено с новых российских территорий, его транспортировка через Литву должна быть остановлена. В Латвии хотят ввести аналогичный механизм.

Более того, рассматривается возможность и вообще запретить транзит зерна из РФ через Латвию, но решение еще не принято – да и не факт, что будет принято. Ответственные чиновники призывают не забывать, что Латвия является внешней границей ЕС и через нее перевозятся грузы не только из России, но и из Казахстана и Узбекистана.

Еще более нешуточные страсти кипят и в Литве. Литовская ассоциация переработчиков и торговцев зерном жалуется, что «учреждения Литвы и Латвии относятся к проблеме экспорта российского зерна поверхностно». Литовские крестьяне утверждают, что после выборов 2024 года, когда консерваторов у власти сменили социал-демократы, контроль за российским зерном, идущим через Клайпеду, значительно ослаб и осуществляется больше для «галочки».

На самом деле их беспокоит тот факт, что российское зерно может конкурировать с литовским за портовые мощности.

На «проблему» пришлось реагировать и литовскому правительству. Министр сельского хозяйства Кястутис Мажейк пообещал «искать способы, чтобы у зерна стран-агрессоров не было возможности проходить через Литву». Мол, несмотря на то, что российское зерно не находится под санкциями, ситуация, когда оно перевозится через Клайпеду, «политически неприемлема».

Глава ассоциации литовских переработчиков и торговцев зерном Каролис Шимас жалуется: «Самая большая проблема – Латвия. Там предложений (российского зерна – ВЗГЛЯД) куча. Несколько миллионов тонн предложений выброшено (на мировые рынки – ВЗГЛЯД) через латвийские порты».

Шимас требует от госструктур обеих республик «проявить креативность» и найти способы сделать транзит российского зерна через Литву и Латвию невыгодным – иначе, дескать, пострадает «репутация» двух государств. Пока, однако, эти мечты выглядят наивными – стоимость зерна на мировом рынке растет, а значит, растет и выгода от экспорта. По крайней мере, по прямым железнодорожным маршрутам из России в порты стран Прибалтики.

Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина считает, что страны Прибалтики в истории с транзитом российского зерна оказались на традиционной для себя «растяжке»: выбором между экономикой и политикой.

«С одной стороны, многие там до сих пор зарабатывают только благодаря связям с Россией и Белоруссией, загружающими их порты, – говорит Еремина газете ВЗГЛЯД. – С другой,

руководству этих стран, находящемуся на содержании Запада, поставлена политическая задача – создание максимальных затруднений для России, препятствий для российской экономики. И они выполняют ее, не считаясь с ущербом для собственных экономик».

В любом случае для российского экспорта потеря прибалтийского транзита катастрофой не станет. «Собственная портовая инфраструктура на Балтике – Высоцк, Усть-Луга, Санкт-Петербург – способна оперативно принять дополнительные объемы. Более того, у России есть и другие морские выходы: Мурманск, Архангельск, тихоокеанские порты», – подчеркивает Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ).

Зато для украинского зернового экспорта очертания катастрофы уже нарисовались. Порты Большой Одессы де-факто не функционируют. В августе объемы вывоза сельскохозяйственной продукции с Украины рухнули почти вдвое. Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* уже заявлял, что 1 октября будет «точкой невозврата» для решения проблемы с экспортом украинской сельхозпродукции.

В свое время именно Литва обещала создать для украинского зерна экспортный коридор для транспортировки 3 млн тонн в год. Это, конечно, сам по себе смешной объем на фоне десятков млн тонн украинского экспорта, но главное оказалось в другом. В августе были подведены итоги пробных поставок украинского зерна через Латвию – и оказалось, что пилотные составы, дошедшие до Клайпеды, оказались нерентабельными. При всем желании, таким образом, Латвия не может ни спасти украинский зерновой экспорт, ни помешать российскому.