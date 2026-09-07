Тарифная война, задуманная как инструмент принуждения, превращается в катализатор деглобализации, которая бьет по самим Соединенным Штатам сильнее, чем по их оппонентам. Американский бизнес теряет позиции на внешних рынках, а внутренний потребитель платит за ошибки экзальтированного президента.0 комментариев
Человек погиб при атаке дронов в Пермском крае
В результате падения обломков сбитых БПЛА в Пермском крае получил повреждения многоквартирный жилой дом, погиб один человек, сообщил глава региона Дмитрий Махонин.
В небе над регионом уничтожили 27 беспилотных летательных аппаратов, указал губернатор в Max.
Обломки одного из сбитых объектов повредили многоквартирный дом. Один человек погиб, еще четверо жителей получили ранения. Сейчас пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, работают экстренные службы.
Глава региона поручил профильным ведомствам и администрации Перми оперативно ликвидировать последствия атаки. Для эвакуированных граждан организован пункт временного размещения. В ближайшее время специалисты Фонда капитального ремонта приступят к восстановлению поврежденного здания.
Кроме того, в ходе отражения воздушного удара обломки задели частный дом и прилегающую территорию. В этом случае обошлось без человеческих жертв.
В мае беспилотники повредили многоквартирный дом в Перми. В тот же день вражеский дрон ударил по одному из промышленных предприятий региона. В апреле другая промышленная площадка в Пермском крае подверглась прилету украинского БПЛА.