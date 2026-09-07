Человек погиб при атаке дронов в Пермском крае

Tекст: Алексей Дегтярёв

В небе над регионом уничтожили 27 беспилотных летательных аппаратов, указал губернатор в Max.

Обломки одного из сбитых объектов повредили многоквартирный дом. Один человек погиб, еще четверо жителей получили ранения. Сейчас пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, работают экстренные службы.

Глава региона поручил профильным ведомствам и администрации Перми оперативно ликвидировать последствия атаки. Для эвакуированных граждан организован пункт временного размещения. В ближайшее время специалисты Фонда капитального ремонта приступят к восстановлению поврежденного здания.

Кроме того, в ходе отражения воздушного удара обломки задели частный дом и прилегающую территорию. В этом случае обошлось без человеческих жертв.

В мае беспилотники повредили многоквартирный дом в Перми. В тот же день вражеский дрон ударил по одному из промышленных предприятий региона. В апреле другая промышленная площадка в Пермском крае подверглась прилету украинского БПЛА.