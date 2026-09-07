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    Российское зерно поставило Прибалтику в «растяжку»
    Уиткофф сообщил о «новых идеях» по урегулированию на Украине
    Лавров назвал обвинения по дрону в Лейпциге «началом настоящей войны»
    Трамп объявил Луну американской
    ВС России нанесли удары по украинским портам «Черноморск» и «Измаил»
    АдГ победила на выборах в Саксонии-Анхальт
    Иран решил создать зону с ограниченным доступом за пределами Ормуза
    Генпрокурор Украины открестился от крышевания колл-центров
    Национальный архив Финляндии закрыл доступ к материалам из России до 9999 года
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Тарифная схема Трампа оставила США без денег

    Тарифная война, задуманная как инструмент принуждения, превращается в катализатор деглобализации, которая бьет по самим Соединенным Штатам сильнее, чем по их оппонентам. Американский бизнес теряет позиции на внешних рынках, а внутренний потребитель платит за ошибки экзальтированного президента.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Русские жители Украины напоролись на то, за что боролись

    Придется Каменских, Потапу, Данилко, а вместе с ними еще миллионам русскоязычных людей на Украине напомнить: сколько бы они ни старались, они никогда не станут своими для тех, кто любит Бандеру и желает всех украинизировать. Ни-ког-да!

    29 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Зеленский угрожает гражданской авиации

    Зеленский жизненно заинтересован в воздушном и морском перемирии. А поскольку достичь его через переговоры он не может, то пытается сделать это через прямой шантаж. В том числе и террористический.

    6 комментариев
    7 сентября 2026, 09:39 • Новости дня

    Количество погибших под лавиной в ущелье Безенги возросло до 11 человек

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Кабардино-Балкарии возросло число жертв схода лавины в ущелье Безенги, где находилась крупная группа туристов, сообщили в региональном управлении МЧС.

    Число жертв трагедии в Кабардино-Балкарии увеличилось до 11 человек, передает ТАСС. В региональном управлении МЧС подтвердили эту информацию, уточнив данные о пострадавших.

    «По состоянию на 09:00 мск поисково-спасательные работы в Безенгийском ущелье продолжаются. К сожалению, 11 человек получили травмы, несовместимые с жизнью», – заявили в ведомстве.

    Всего в составе туристической группы находились 33 человека. В настоящее время спасатели продолжают поиски, судьба еще шести альпинистов остается неизвестной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Безенгийском ущелье мощная снежная лавина накрыла группу альпинистов.

    Спасатели на вертолете эвакуировали троих выживших пострадавших в Нальчик.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности по факту гибели людей.

    6 сентября 2026, 14:17 • Новости дня
    Лавров назвал обвинения по дрону в Лейпциге «началом настоящей войны»
    Лавров назвал обвинения по дрону в Лейпциге «началом настоящей войны»
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал обвинения в адрес Москвы из-за инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпцига «началом настоящей войны».

    Лавров «Вестям» прокомментировал ситуацию с обнаруженным беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле. Глава российской дипломатии подчеркнул, что бездоказательные заявления в адрес Москвы являются крайне тревожным сигналом.

    «Лейпциг, аэропорт. Нашли какой-то там дрон. Сказали, это российский дрон, никто не стал разбираться. Это в общем-то, по большому счету, начало такой войны настоящей», – подчеркнул министр.

    Глава МИД также напомнил о других недружественных шагах со стороны Германии. Он упомянул закрытие генерального консульства в Бонне и расторжение соответствующего соглашения, а также закрытие Русского дома в Берлине. «Я помню, что перед началом Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, вернее, немцы тоже свои дипломатические миссии закрывали», — сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии обвинило Москву в причастности к инциденту с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.

    Власти ФРГ прекратили работу Русского дома в Берлине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков категорически отверг заявления немецкой стороны.

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    6 сентября 2026, 19:24 • Новости дня
    Экзитполы: АдГ одерживает разгромную победу на выборах в Саксонии-Анхальт

    Экзитполы показали лидерство АдГ с 44,5% голосов в Саксонии-Анхальт

    Tекст: Игорь Иножарский

    На выборах в земле Саксония-Анхальт правая партия «Альтернатива для Германии» уверенно опередила соперников, набрав, по предварительным данным, около 44% голосов.

    По данным экзитполов телеканала ARD, партия «Альтернатива для Германии» набирает 44,5% голосов, что выводит её на первое место с большим отрывом. Аналогичный опрос телеканала ZDF показывает результат AfD на уровне 44%, передает Politico.

    Христианско-демократический союз канцлера Германии Фридриха Мерца, согласно тем же данным, занимает второе место с показателем 18,5%. Разрыв между партиями оказался существенным – более чем в два раза.

    Главный вопрос теперь заключается в том, окажется ли преимущество AfD достаточным для формирования собственного правительства в земле или другие партии смогут объединиться в коалицию, чтобы не допустить этого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат от АдГ Ульрих Зигмунд мог возглавить правительство Саксонии-Анхальт, что стало бы первым случаем прихода крайне правых к власти в Германии с 1945 года. Канцлер Фридрих Мерц предупредил об угрозе экономического краха и бегства инвесторов в случае победы АдГ на этих выборах. Сопредседатель «Союза Сары Вагенкнехт» Амира Мохамед Али исключила возможность формирования коалиции своей партии с «Альтернативой для Германии».

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    6 сентября 2026, 14:48 • Видео
    Трамп вдохновил Милея на раздел Британии

    Президент Аргентины Хавьер Милей выступил с гневной речью в адрес Великобритании и Израиля, потребовав вернуть Мальвинские острова (они же Фолкленды). Его вдохновил на это президент США Дональд Трамп, который, судя по всему, готов предать Британию как союзника.

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    6 сентября 2026, 18:10 • Новости дня
    Американист объяснил, зачем Уиткофф привез в Москву монету «Мир через силу»

    Американист Дудаков: Подарок Уиткоффа Путину говорит о реализме в политике Трампа

    Американист объяснил, зачем Уиткофф привез в Москву монету «Мир через силу»
    @ Yunashev_Live

    Tекст: Олег Исайченко

    Подаренная американской делегацией президенту России Владимиру Путину монета свидетельствует о намерении Белого дома договариваться с Москвой по украинскому кризису. Но на пути этих планов стоят европейская «партия войны» и украинские лоббисты, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее российскому лидеру подарили монету с надписью: Peace through strength («Мир через силу»).

    «В американском политическом лексиконе «Мир через силу» является лозунгом тех деятелей, которые выступают за больший реализм во внешней политике и за отказ от участия в бесконечных войнах. В этой концепции страна не прекращает наращивать военный потенциал, но он рассматривается именно как элемент сдерживания», – пояснил американист Малек Дудаков.

    В связи с этим, заметил эксперт, подарок Уиткоффа Путину может означать, что Белый дом не против договариваться с Москвой по деэскалации украинского кризиса. «Администрация Трампа опасается прямого вовлечения в украинский конфликт США и своих европейских союзников», – детализировал собеседник.

    «Белый дом пытается активно перезапустить переговорный процесс в канун промежуточных выборов. Но вряд ли за два месяца можно сделать то, чего не получалось достичь полтора предыдущих года. В США сохраняется много противоречий. Кроме того, европейская «партия войны» и украинские лоббисты все менее охотно следуют повестке Трампа», – отметил спикер.

    Если говорить о Москве, то ее переговорные позиции еще усилятся к лету 2027 года, спрогнозировал политолог. «Украину ждет тяжелая зима, особенно если Россия продолжит поражать объекты энергетической инфраструктуры. Экономика украинского государства полностью зависит от внешних заимствований», – напомнил он.

    «Через год Москве будет проще «дожимать» Киев в рамках переговорного процесса. Полагаю, об этом российские официальные лица сказали американским переговорщикам в рамках вчерашних бесед», – резюмировал Дудаков.

    Спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер во время визита в Москву подарили президенту России Владимиру Путину сувенирную монету, на одной стороне которой написана фраза: Peace through strength («Мир через силу»). Об этом сообщил корреспондент Александр Юнашев в своем канале в Max.

    «Так называлась внешнеполитическая концепция Рейгана времен холодной войны. Идея подхода в том, что прочного мира можно достичь только через военное и экономическое превосходство», – добавил автор поста.

    Сама беседа была «содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной», рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. «Если говорить по существу состоявшихся обсуждений, то с российской стороны были даны четкие и исчерпывающие оценки ситуации, складывающейся в ходе проведения специальной военной операции. В частности, отмечены реальные успехи российской армии в продвижении в зоне боевых действий, выражена уверенность в достижении поставленных целей и, конечно, подчеркнута необходимость устранения всех первопричин конфликта», – указал он.

    «Наш президент подтвердил настрой продолжать совместную с американцами работу по поиску политико-дипломатических развязок. Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обещали использовать в ходе завтрашних контактов в Киеве полученные у нас лично от президента России наблюдения и оценки, касающиеся выхода на прочное мирное урегулирование конфликта на Украине», – добавил Ушаков.

    По сообщениям СМИ, после вылета из Москвы Уиткофф и Кушнер прибыли в украинскую столицу. Как сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Путин приказал прекратить удары по Киеву на трое суток для подготовки и проведения этих контактов, сообщает РИА «Новости».

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    6 сентября 2026, 20:28 • Новости дня
    Уиткофф сообщил о «новых идеях» по урегулированию на Украине
    Уиткофф сообщил о «новых идеях» по урегулированию на Украине
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецпосланник США по Украине Стивен Уиткофф сообщил о получении новых идей по урегулированию конфликта в ходе визита в Москву.

    Спецпосланник США по Украине Стивен Уиткофф заявил о значительном прогрессе на переговорах в Москве, передает Telegram-канал издания «Страна.ua».

    «Я думаю, мы добились значительного прогресса в Москве. Мы услышали новые идеи. Вы слышали, как президент Зеленский говорил о трехсторонних переговорах, которые, мы надеемся, будут объявлены в ближайшее время», – подчеркнул американский представитель.

    По его словам, в российской столице обсуждалось множество важных и обоснованных инициатив, которые делегация привезла в Киев. Уиткофф отметил, что для достижения результата обеим сторонам необходимо пойти на компромиссы и сблизить позиции.

    Тем временем советник избранного президента США Джаред Кушнер добавил, что Вашингтон работает над созданием «мирного пакета» по урегулированию украинского кризиса. Он выразил надежду на возобновление переговоров в трехстороннем формате с участием России, США и Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин встретился в Кремле с американскими спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Российская сторона указала представителям США на реальные успехи армии в зоне боевых действий.

    Зять американского лидера Джаред Кушнер выразил надежду на возвращение к трехстороннему формату переговоров.

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    6 сентября 2026, 11:53 • Новости дня
    Алгоритмы Anthropic формализовали доказательство теоремы Ферма за 11 суток
    Алгоритмы Anthropic формализовали доказательство теоремы Ферма за 11 суток
    @ Mary Evans Picture Library/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Нейросетевая модель Claude от компании Anthropic успешно перевела сложнейшее математическое доказательство в компьютерный код менее чем за две недели.

    Искусственный интеллект справился с задачей, на которую ученые планировали потратить годы, пишет «New Scientist».

    Группа автономных ИИ-агентов подтвердила правильность решения, предложенного Эндрю Уайлсом в 1995 году.

    «На этом пути мы видим автоформализацию алгебры, гармонического анализа, геометрии и теории чисел, и мы узнаем, что артефакты автоформализации ИИ теперь достаточно надежны, чтобы на них можно было опираться; доказательство многослойно», – заявил математик Кевин Баззард.

    Ученый добавил, что успех проекта означает гигантский шаг к автоматической формализации современной математической литературы. Модель непрерывно работала 11 дней, разделив теорему на небольшие фрагменты для разных агентов.

    Итоговый код на языке Lean содержит 13 млн строк и охватывает почти 29,5 тыс. промежуточных теорем. Это делает его самым масштабным доказательством в истории базы Mathlib.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские исследователи запустили проект по оцифровке доказательства великой теоремы Ферма с помощью искусственного интеллекта.

    В прошлом месяце нейросеть компании Anthropic самостоятельно уволила реального продавца из магазина в Сан-Франциско за регулярные прогулы.

    Ранее передовая модель этого американского разработчика за несколько часов взломала секретные базы Агентства национальной безопасности США.

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    6 сентября 2026, 13:00 • Новости дня
    Минченко: Ситуация для Украины за период переговорной паузы стала только хуже

    Политолог Минченко: Москва указала Уиткоффу и Кушнеру на ухудшение ситуации для Украины

    Минченко: Ситуация для Украины за период переговорной паузы стала только хуже
    @ Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Аргументация Москвы своей позиции на встрече с представителями Белого дома касалась, в числе прочего, успехов России в СВО и кризиса украинской энергоструктуры, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее в Кремле подвели итоги беседы президента Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    «Спецпосланникам были даны четкие и исчерпывающие оценки по ситуации на СВО. Очевидно, позиция Москвы состоит в том, что ситуация для Украины, как и для ее спонсоров, за период паузы стала только хуже. Это видно и по продвижению российских войск на фронте, и по эффекту от ударов по украинским тылам», – напомнил Евгений Минченко, глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    «Также, очевидно, аргументация Москвы касалась серьезных рисков для Украины, связанных с неспособностью попросту пережить ближайшую зиму. Ситуация для Киева осложнится при продолжении российских атак по объектам энергоструктуры», – детализировал собеседник.

    Политолог также обратил внимание на то, что на встрече подробно обсуждалась экономическая тематика и возможные крупные взаимовыгодные российско-американские проекты. «В переговорную группу входят люди, которые обсуждают детали, касающиеся санкций. Думаю, это говорит, что стороны работают в рамках некоего поля для маневров с целью улучшения ситуации», – резюмировал спикер.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал об итогах встречи главы российского государства Владимира Путина со спецпосланником главы Белого дома Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, сообщает Кремль.

    По словам Ушакова, беседа была «содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной». «Если говорить по существу состоявшихся обсуждений, то с российской стороны были даны четкие и исчерпывающие оценки ситуации, складывающейся в ходе проведения специальной военной операции. В частности, отмечены реальные успехи российской армии в продвижении в зоне боевых действий, выражена уверенность в достижении поставленных целей и, конечно, подчеркнута необходимость устранения всех первопричин конфликта», – указал он.

    «Наш президент подтвердил настрой продолжать совместную с американцами работу по поиску политико-дипломатических развязок. Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обещали использовать в ходе завтрашних контактов в Киеве полученные у нас лично от президента России наблюдения и оценки, касающиеся выхода на прочное мирное урегулирование конфликта на Украине», – добавил Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кирилл Дмитриев встретил американскую делегацию в аэропорту Внуково, после чего президент Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине. Переговоры длились почти три часа.

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    6 сентября 2026, 19:32 • Новости дня
    Зеленский сравнил визит Уиткоффа и Кушнера с системой Patriot

    Tекст: Игорь Иножарский

    Владимир Зеленский поблагодарил спецпредставителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера за отсутствие ракетных обстрелов во время их визита на Украину.

    Украинский лидер Владимир Зеленский иронично поблагодарил спецпредставителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера за то, что во время их визита на Украину не было ракетных обстрелов, передает Strana.ua.

    «Вы сегодня сработали даже лучше, чем системы Patriot. Спасибо, прилетайте чаще», – сказал Зеленский, обращаясь к американским переговорщикам.

    Высказывание Зеленского прозвучало на фоне визита представителей администрации США на Украину для обсуждения ситуации в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин принял в Кремле американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера для обсуждения украинского урегулирования. Накануне их визита в Москву Владимир Зеленский заявил, что ждет Уиткоффа и Кушнера в Киеве в воскресенье. По итогам переговоров в Москве политолог Евгений Минченко указал на то, что позиция российской стороны отражала ухудшение ситуации для Украины на фронте.

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    6 сентября 2026, 22:43 • Новости дня
    В АдГ заявили о праве сформировать правительство в Саксонии-Анхальт

    Вайдель заявила о праве АдГ сформировать правительство в Саксонии-Анхальт

    Tекст: Антон Антонов

    Партия «Альтернатива для Германии» получает мандат на формирование правительства федеральной немецкой земли Саксония-Анхальт, заявила сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель.

    «Это исторический результат. Посмотрим, что еще принесет этот вечер», – приводит слова Вайдель РИА «Новости» со ссылкой на ZDF.

    По словам сопредседателя партии, полученные цифры дают АдГ право на формирование нового правительства региона. Вайдель отметила, что самая сильная партия всегда имеет право сформировать кабинет министров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экзитполы телеканала ARD показали лидерство «Альтернативы для Германии» с результатом 44,5% голосов на выборах в Саксонии-Анхальт.

    Кандидат от АдГ Ульрих Зигмунд, по прогнозам, может возглавить земельное правительство.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял об угрозе бегства инвесторов и экономического краха в случае победы АдГ на выборах.

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    6 сентября 2026, 10:57 • Новости дня
    Захарова предложила Японии потребовать от солнца не светить
    Захарова предложила Японии потребовать от солнца не светить
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко ответила на призыв японских властей демонтировать мемориал победы Советского Союза в Хабаровске.

    Она сравнила подобные претензии с абсурдными требованиями к силам природы, передает РИА «Новости».

    «Осталось потребовать от ветра не дуть и от солнца – не светить», – заявила дипломат.

    Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что российская земля защищена предками, а история государства базируется на неоспоримых фактах. Память народа, по словам дипломата, надежно запечатлена в монументах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Японии Санаэ Такаити призвала российскую сторону демонтировать памятник в Хабаровске.

    Российские дипломаты ответили отказом на просьбу убрать изображение хризантемы с мемориального комплекса.

    Торжественное открытие пятнадцатиметровой скульптуры советского солдата состоялось на площади Славы.

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    6 сентября 2026, 14:43 • Новости дня
    Нечаев предупредил о «другом разговоре» с ФРГ в случае поставок Taurus Киеву

    Tекст: Дарья Григоренко

    Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил о готовности Москвы изменить тональность диалога с Берлином в случае передачи Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus.

    Дипломат отметил, что такой шаг станет пересечением ранее обозначенных красных линий, передает ТАСС

    «Президент России Владимир Владимирович Путин уже говорил об этом, указывал, что управлять такими ракетами будут именно германские специалисты, сами украинцы делать это не в состоянии. Если так, то это будет уже совсем другой разговор», – подчеркнул руководитель дипмиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала решительный ответ на использование ракет Taurus на Украине.

    Бывший премьер-министр Сергей Степашин пригрозил Берлину серьезными последствиями из-за возможных поставок этого оружия.

    Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о риске глубокого вовлечения Германии в конфликт.

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    6 сентября 2026, 12:26 • Новости дня
    Сбербанк: Украинские мошенники массово переносят кол-центры в Таиланд
    Сбербанк: Украинские мошенники массово переносят кол-центры в Таиланд
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил о массовом переезде украинских телефонных аферистов на арендованные виллы в Таиланде.

    Украинские телефонные аферисты активно переводят свои операции в азиатский регион, передает РИА «Новости». Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на Восточном экономическом форуме поделился подробностями этого процесса.

    «По нашим данным, украинские мошеннические кол-центры мигрируют в страны Азии, чаще всего в Таиланд, и размещаются на арендованных виллах. Как правило, основная масса сотрудников – граждане Украины», – рассказал Кузнецов. При этом серверное оборудование злоумышленников находится в странах Европы, среди которых Нидерланды и Германия.

    Затруднения в работе с банковским сектором России вынуждают аферистов менять цели. Теперь они концентрируют усилия на обмане жителей Казахстана, Узбекистана, прибалтийских стран, а также русскоязычных мигрантов и украинских беженцев в Евросоюзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство внутренних дел России зафиксировало высокую активность телефонных мошенников из государств Юго-Восточной Азии.

    В августе украинские правоохранительные органы ликвидировали почти 100 подпольных кол-центров.

    В начале сентября спецназовцы ГУР и СБУ устроили вооруженный конфликт в Киеве из-за контроля над этим теневым бизнесом.

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    6 сентября 2026, 23:40 • Новости дня
    Трамп объявил Луну американской
    Трамп объявил Луну американской
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп выложил в соцсетях серию ИИ-коллажей, на одном из которых объявил Луну американской.

    «Луна наша», – написано в верхней части изображения Луны. На картинке изображена Луна на фоне Земли с американским флагом в углу, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время визита в космический центр в Техасе Трамп предложил назвать один из объектов на поверхности Луны своим именем.

    Ранее он в соцсети Truth Social опубликовал изображение карты Google и назвал озеро Онтарио «озером Америка».

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    7 сентября 2026, 00:51 • Новости дня
    Визит Уиткоффа и Кушнера в Киев завершился

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер завершили визит на Украину, следует из сообщения компании «Украинские железные дороги».

    «Отправили специальный поезд для Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера», – приводит текст сообщения РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России Владимир Путин принял Уиткоффа и Кушнера в Кремле.

    В ходе обсуждений Москва довела до американцев информацию о ситуации в зоне СВО.

    После переговоров в России делегация США прибыла в польский Жешув, а затем – в Киев.

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    6 сентября 2026, 15:57 • Новости дня
    Isar Aerospace впервые запустила ракету-носитель на орбиту с территории Европы
    Isar Aerospace впервые запустила ракету-носитель на орбиту с территории Европы
    @ Isar Aerospace/Franziska Kegel/Handout/REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Немецкая компания Isar Aerospace впервые в истории континентальной Европы вывела на орбиту частную ракету с пятью малыми спутниками на борту, сообщили СМИ.

    Ракета высотой 28 метров стартовала с площадки Isar Aerospace в Норвегии в субботу вечером и доставила на орбиту пять малых спутников, передает Politico.

    Это первый успешный коммерческий орбитальный запуск с территории континентальной Европы. «Мы на орбите! И только что вошли в европейскую историю: впервые частная ракета достигла орбиты, запущенная с континентальной Европы», – сообщила компания.

    Министерство науки, технологий и космоса Германии назвало запуск важной вехой, продемонстрировавшей инновационную силу и технический потенциал страны. Европа стремится снизить зависимость от иностранных провайдеров пусковых услуг, в первую очередь от компании SpaceX Илона Маска. Канцлер Германии Фридрих Мерц, посетивший норвежский космодром в марте, заявил, что регион слишком долго зависел от чужих цепочек поставок и других государств.

    Первый запуск Isar Aerospace, состоявшийся в марте прошлого года, закончился падением ракеты в море сразу после старта. Генеральный директор Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер назвал субботний успех историческим и очередным шагом к формированию разнообразного и автономного европейского сектора запусков.

    Isar Aerospace – одна из нескольких европейских компаний, борющихся за выход на рынок орбитальных запусков, наряду с испанской PLD Space и французской MaiaSpace. Компания, расположенная под Мюнхеном, планирует перейти к серийному производству ракеты Spectrum с целью выпускать более 30 штук в год и развивает второй космодром в Канаде. В среду и четверг в Париже пройдет двухдневный Международный космический саммит с делегациями из более чем 120 стран, где председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен впервые выступит с речью, посвященной исключительно космической политике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, второй испытательный пуск ракеты Spectrum от Isar Aerospace отменили из-за лодки в запретной зоне космодрома Аннёйа.

    Первая попытка запуска этой немецкой ракеты в марте 2025 года завершилась падением носителя вскоре после старта.

    Глава Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер ранее призывал Европу срочно ускорить разработку собственной многоразовой ракеты-носителя, чтобы не отставать от SpaceX.

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    7 сентября 2026, 01:51 • Новости дня
    Национальный архив Финляндии закрыл доступ к материалам из России до 9999 года
    Национальный архив Финляндии закрыл доступ к материалам из России до 9999 года
    @ Michael Nitzschke/imageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Национальный архив Финляндии ограничил доступ к полученным из России историческим материалам до 9999 года, сообщает гостелерадиокомпания Yle.

    «По закону Национальный архив обязан содействовать научным исследованиям. Однако сейчас доступ к материалам из России, приобретенным за миллион евро, ограничен строже, чем это было прописано в соглашениях», – сообщает Yle.

    Теперь ознакомиться с историческими материалами, например рисунками начала XX века с видами крепости Свеаборг, можно исключительно в контролируемых условиях.

    Финские ученые из Хельсинки, Турку и Тампере выражают серьезную тревогу за будущее исторической науки в стране. Эксперты опасаются, что из-за новых запретов заниматься исследовательской деятельностью станет значительно сложнее.

    Многие академики отказываются публично комментировать ситуацию, опасаясь дальнейшего ухудшения условий работы.

    «Сообщается, что ограничение действует с осени 2022 года до конца 9999 года», – сказано в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор СВР Сергей Нарышкин раскритиковал закрытие музея Владимира Ленина в финском городе Тампере.

    Силы обороны страны назвали Россию главной военной угрозой до 2040 года.

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