NYT: Кандидат от АдГ Ульрих Зигмунд может победить на выборах в Саксонии-Анхальт

Tекст: Дарья Григоренко

Ульрих Зигмунд, бывший продавец освежителей воздуха, стал ведущим кандидатом от «Альтернативы для Германии» в Саксонии-Анхальт, где партия, по прогнозам, займет первое место на выборах в воскресенье, пишет The New York Times.

Если партия получит абсолютное большинство, Зигмунд станет первым политиком крайне правого толка, возглавившим немецкую землю с момента восстановления демократии почти восемь десятилетий назад.

Для берлинского политического истеблишмента партия остается изгоем: спецслужбы отнесли её к категории «подозреваемых в экстремизме», хотя АдГ отвергает эти обвинения как политически мотивированные. Партия заявляет о несовместимости ислама с конституцией Германии и обещает массовую депортацию иммигрантов, а некоторые её лидеры близки к России и допускали высказывания, минимизирующие Холокост.

Сам Зигмунд в интервью Politico заявил, что не может «взять на себя смелость судить», был ли Холокост самым страшным преступлением в истории человечества, «потому что не могу осмыслить всю историю человечества целиком». Он также отказался осудить сторонников, скандировавших его фамилию в манере нацистского приветствия «Зиг хайль».

Эксперты отмечают, что 35-летний политик завоевал избирателей благодаря умению преподносить жесткую программу партии в более дружелюбном и оптимистичном тоне, не отдаляясь при этом от радикалов. «Он может дать мотивацию, создать ощущение оптимизма и снова заставить всё двигаться вперед», – сказал Зигмунд в интервью The New York Times.

Зигмунд родился в 1990 году в восточногерманском городке Тангермюнде спустя несколько недель после объединения Германии. В АдГ он вступил в 2014 году, а в 2016-м получил мандат депутата земельного парламента, когда партия набрала 24% голосов. Известность на всю страну пришла к нему в 2021 году благодаря роликам о коронавирусных ограничениях, а сейчас у него более 850 тыс. подписчиков в TikTok.

Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат от «Альтернативы для Германии» Ульрих Зигмунд имеет все шансы возглавить правительство Саксонии-Анхальт, что станет первым случаем прихода крайне правых к власти в регионе ФРГ с 1945 года.

По прогнозам Politico, партия получит около 42% голосов на выборах 6 сентября, вдвое больше правящего Христианско-демократического союза.

Власти Германии на этом фоне приготовили план жесткой изоляции региона на случай победы правой партии.