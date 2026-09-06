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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Русские жители Украины напоролись на то, за что боролись

    Придется Каменских, Потапу, Данилко, а вместе с ними еще миллионам русскоязычных людей на Украине напомнить: сколько бы они ни старались, они никогда не станут своими для тех, кто любит Бандеру и желает всех украинизировать. Ни-ког-да!

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Зеленский угрожает гражданской авиации

    Зеленский жизненно заинтересован в воздушном и морском перемирии. А поскольку достичь его через переговоры он не может, то пытается сделать это через прямой шантаж. В том числе и террористический.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Авантюризм заменил Европе инстинкт самосохранения

    В Старом Свете никто не испытывает иллюзий по поводу возможности легкой военной победы над Россией. Однако не нужно слишком переоценивать инстинкт самосохранения у европейских элит.

    8 комментариев
    6 сентября 2026, 12:07 • Новости дня

    NYT: Кандидат от АдГ Ульрих Зигмунд может победить на выборах в Саксонии-Анхальт

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Саксонии-Анхальт крайне правая «Альтернатива для Германии» во главе с бывшим продавцом освежителей воздуха Ульрихом Зигмундом лидирует перед земельными выборами в воскресенье.

    Ульрих Зигмунд, бывший продавец освежителей воздуха, стал ведущим кандидатом от «Альтернативы для Германии» в Саксонии-Анхальт, где партия, по прогнозам, займет первое место на выборах в воскресенье, пишет The New York Times.

    Если партия получит абсолютное большинство, Зигмунд станет первым политиком крайне правого толка, возглавившим немецкую землю с момента восстановления демократии почти восемь десятилетий назад.

    Для берлинского политического истеблишмента партия остается изгоем: спецслужбы отнесли её к категории «подозреваемых в экстремизме», хотя АдГ отвергает эти обвинения как политически мотивированные. Партия заявляет о несовместимости ислама с конституцией Германии и обещает массовую депортацию иммигрантов, а некоторые её лидеры близки к России и допускали высказывания, минимизирующие Холокост.

    Сам Зигмунд в интервью Politico заявил, что не может «взять на себя смелость судить», был ли Холокост самым страшным преступлением в истории человечества, «потому что не могу осмыслить всю историю человечества целиком». Он также отказался осудить сторонников, скандировавших его фамилию в манере нацистского приветствия «Зиг хайль».

    Эксперты отмечают, что 35-летний политик завоевал избирателей благодаря умению преподносить жесткую программу партии в более дружелюбном и оптимистичном тоне, не отдаляясь при этом от радикалов. «Он может дать мотивацию, создать ощущение оптимизма и снова заставить всё двигаться вперед», – сказал Зигмунд в интервью The New York Times.

    Зигмунд родился в 1990 году в восточногерманском городке Тангермюнде спустя несколько недель после объединения Германии. В АдГ он вступил в 2014 году, а в 2016-м получил мандат депутата земельного парламента, когда партия набрала 24% голосов. Известность на всю страну пришла к нему в 2021 году благодаря роликам о коронавирусных ограничениях, а сейчас у него более 850 тыс. подписчиков в TikTok.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат от «Альтернативы для Германии» Ульрих Зигмунд имеет все шансы возглавить правительство Саксонии-Анхальт, что станет первым случаем прихода крайне правых к власти в регионе ФРГ с 1945 года.

    По прогнозам Politico, партия получит около 42% голосов на выборах 6 сентября, вдвое больше правящего Христианско-демократического союза.

    Власти Германии на этом фоне приготовили план жесткой изоляции региона на случай победы правой партии.

    4 сентября 2026, 11:27 • Новости дня
    Толпа разъяренных немцев криками «Убирайся» прогнала канцлера Мерца

    Толпа разъяренных немцев с криками прогнала канцлера Мерца

    Толпа разъяренных немцев криками «Убирайся» прогнала канцлера Мерца
    @ CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц столкнулся с жесткой критикой местных жителей во время визита в федеральную землю Саксония-Анхальт накануне выборов в региональный парламент.

    Глава немецкого правительства прибыл в регион накануне голосования, запланированного на 6 сентября. Политик провел закрытые переговоры с представителями Христианско-демократического союза, передает РИА «Новости».

    После завершения встречи он не стал выходить к собравшимся гражданам. Помахав людям рукой издалека, политический деятель сел в автомобиль и уехал. В этот момент толпа начала скандировать: «Убирайся!»

    Недавно проведенное исследование INSA для газеты Bild продемонстрировало резкое падение доверия к главе кабинета министров. Он получил 2,57 балла из десяти возможных, заняв последнюю строчку в рейтинге 20 важнейших политиков страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Politico предрекло канцлеру Германии унизительное поражение на земельных выборах.

    В конце августа местные жители освистали Фридриха Мерца во время предвыборного визита на балтийский курорт Кюлунгсборн.

    Немногим ранее граждане страны устроили массовую акцию протеста «Последняя рубашка» против политики главы правительства.

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    4 сентября 2026, 21:15 • Новости дня
    Жители Берлина провели массовую демонстрацию против закрытия Русского дома
    Жители Берлина провели массовую демонстрацию против закрытия Русского дома
    @ REUTERS/Liesa Johannssen

    Tекст: Денис Тельманов

    В центре германской столицы состоялась масштабная акция протеста в защиту культурного учреждения, собравшая значительно больше участников, чем планировалось изначально.

    Несколько сотен протестующих собрались у здания учреждения на улице Фридрихштрассе, передает ТАСС. «Мосты вместо стен», – под таким девизом организовала мероприятие партия BSW.

    Изначально планировалось участие 200 граждан, однако после официального решения властей Германии о закрытии культурного центра количество активистов резко увеличилось.

    Демонстранты принесли национальные триколоры двух стран и знамена с изображением голубя мира. Собравшиеся держали плакаты с призывами убрать руки от России, прекратить поставки оружия на Украину и обеспечить поражение НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии объявили о закрытии Русского дома в Берлине из-за инцидента с беспилотником.

    В ответ глава МИД России Сергей Лавров анонсировал прекращение работы отделений Института Гете. Представитель немецкого внешнеполитического ведомства Мартин Гизе исключил возможность судебного оспаривания данного шага.

    Комментарии (8)
    5 сентября 2026, 14:10 • Видео
    За что народ любит Мелони

    Премьер Италии Джорджа Мелони поставила национальный рекорд: она возглавляет послевоенное правительство дольше всех и по-прежнему сохраняет высокий рейтинг. Почему итальянцы относятся к своим русофобствующим властям иначе, чем немцы, французы и англичане?

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    3 сентября 2026, 14:29 • Новости дня
    Глава МИД Германии пожаловался на закрытие института Гете в России
    Глава МИД Германии пожаловался на закрытие института Гете в России
    @ Thomas Imo/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль выразил сожаление из-за ответного решения России закрыть отделения института Гете после прекращения работы Русского дома в Берлине.

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выразил сожаление из-за ответа Москвы на действия Берлина, передает РИА «Новости».

    «Я сожалею, что Россия пошла на этот шаг и закроет институт Гете», – сказал он во время пресс-конференции.

    Ранее Вадефуль объявил о закрытии генерального консульства России в Бонне и расторжении договора о работе Русского дома в Берлине. Это произошло после того, как глава МВД Германии Александр Добриндт обвинил Москву в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Российская сторона назвала эти заявления провокацией.

    В ответ на действия ФРГ министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что отделения института Гете в России прекратят свою работу. Президент России Владимир Путин связал обвинения Берлина с тяжелой внутриполитической ситуацией в Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров анонсировал закрытие отделений института Гете в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.

    Перед этим правительство Германии возложило на Москву ответственность за инцидент с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.

    Президент России Владимир Путин объяснил данные обвинения тяжелым внутриполитическим положением в ФРГ.

    Комментарии (11)
    3 сентября 2026, 19:55 • Новости дня
    Посол Нечаев: Германия сорвала возможность голосования в Бонне на выборах в Госдуму
    Посол Нечаев: Германия сорвала возможность голосования в Бонне на выборах в Госдуму
    @ IMAGO/Marc John/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Проведение выборов в Госдуму России 20 сентября оказалось под вопросом в Германии после решения Берлина закрыть генеральное консульство России в Бонне. Российская дипмиссия заявила, что из-за ограничений организовать голосование на базе представительства стало невозможно.

    Немецкое правительство исключило возможность зачисления специалистов генерального консульства в штат посольства, передает ТАСС. «Первого сентября 2026 года федеральное правительство ФРГ приняло беспрецедентное решение о закрытии до 18 сентября 2026 года генерального консульства России в Бонне», – говорится в обращении посла России в ФРГ Сергея Нечаева к проживающим в Германии соотечественникам.

    Соглашение о деятельности культурных центров прекращает действие, поэтому Российский дом науки и культуры в Берлине закроется к июню 2027 года. Работникам учреждений и членам их семей предписано незамедлительно покинуть страну. Из-за ограничений проведение голосования на выборах в Госдуму 20 сентября на базе представительства в Бонне стало невозможным.

    Глава дипмиссии напомнил, что боннское учреждение оставалось последним из пяти действовавших на немецкой территории. Ранее Берлин закрыл консульства в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне. Посольство сделает все возможное для обеспечения доступа во всех регионах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне.

    Немецкое руководство потребовало от российских дипломатов срочно покинуть страну.

    Глава МИД Сергей Лавров назвал этот шаг концом культурного присутствия ФРГ в России.

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    4 сентября 2026, 21:45 • Новости дня
    Захарова назвала цель провокации с дроном в аэропорту Лейпцига

    МИД: Провокация в аэропорту Лейпцига нацелена на срыв выборов в Госдуму в ФРГ

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что инцидент с беспилотником в немецком Лейпциге задумывался ради вмешательства в голосование российских граждан.

    Инцидент в немецком аэропорту планировался для препятствования работе избирательных участков, заявила Захарова, передает ТАСС. Дипломатическое ведомство расценивает произошедшее как целенаправленную акцию против демократических процедур.

    «Наши граждане, которые находятся за рубежом, всегда имели и имеют возможность проголосовать. Площадки для голосования организуются в наших загранучреждениях, работу избирательных комиссий обеспечивают российские дипломаты», – сказала Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

    По словам представителя МИД, злоумышленники рассчитывали нанести удар именно по процессу выборов депутатов Государственной думы, которые проводятся для россиян на территории Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Германии Сергей Нечаев охарактеризовал инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига как спланированную провокацию.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова связала антироссийские демарши Берлина со страхом перед растущей популярностью оппозиции.

    Президент России Владимир Путин объяснил обвинения ФРГ тяжелым экономическим положением в стране.

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    4 сентября 2026, 11:01 • Новости дня
    Канцлеру Германии предрекли унизительное поражение на выборах
    Канцлеру Германии предрекли унизительное поражение на выборах
    @ Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Канцлер Германии Фридрих Мерц столкнется с серьезным политическим кризисом из-за ожидаемой победы правой партии на земельных выборах в восточном регионе страны.

    Глава немецкого правительства оказался в крайне уязвимом положении перед воскресным голосованием, пишет Politico.

    Опросы показывают, что «Альтернатива для Германии» уверенно обходит консерваторов. Это может привести к первому со времен Второй мировой войны формированию ультраправого правительства.

    «Я не спекулирую сегодня о том, что произойдет на следующий день после выборов», – заявил Фридрих Мерц. Он подчеркнул намерение сделать все возможное, чтобы не отдать регион в руки радикалов. Однако местные жители уже освистали политика во время визита, называя его поджигателем войны.

    Если правые не получат абсолютного большинства, консерваторам придется договариваться с левыми силами. Такой союз будет крайне нестабильным и зависимым от радикальных партий. Внутри Христианско-демократического союза нарастает недовольство, а некоторые политики открыто обсуждают возможную отставку канцлера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат от оппозиционной партии Ульрих Зигмунд имеет все шансы возглавить правительство Саксонии-Анхальт.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц предупредил об угрозе экономического краха в случае победы правых сил.

    Руководство Христианско-демократического союза не исключает отставки главы правительства после сентябрьского голосования.

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    3 сентября 2026, 20:00 • Новости дня
    США разочаровал отказ вице-канцлера Германии фотографироваться с Силуановым

    Bloomberg: США разочаровал отказ Клингбайля фотографироваться с Силуановым

    Tекст: Ольга Иванова

    Демонстративный отказ вице-канцлера ФРГ Ларса Клингбайля фотографироваться с главой Минфина России Антоном Силуановым на саммите G20 вызвал резкое недовольство американских властей, пишет Bloomberg.

    Поведение Клингбайля, который демонстративно не стал фотографироваться с Силуановым на встрече G20, вызвало недовольство в США, передает РИА «Новости» со ссылкой Bloomberg.

    «Глава Минфина Скотт Бессент выразил разочарование по поводу бескомпромиссной и открыто конфронтационной позиции Клингбайля по отношению к своему российскому коллеге», – говорится в статье.

    Немецкий политик отказался присоединиться к традиционной общей фотографии участников G20 вместе с Силуановым, и его поддержали другие европейские участники. Отмечается, что этот инцидент отражает все более напряженные отношения между Европой и США.

    Европейские политики и чиновники выразили недовольство визитом Силуанова на мероприятия G20. Со своей стороны, Бессент напомнил тем, у кого остался неприятный осадок от недавних переговоров, что ладить надо со всеми. Он добавил, что украинский конфликт невозможно урегулировать без взаимодействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, присутствие Антона Силуанова на заседании G20 стало полной неожиданностью для представителей европейских стран.

    Американская сторона высоко оценила прошедшие переговоры министров финансов двух государств.

    Скотт Бессент назвал взаимодействие с Москвой абсолютно необходимым для урегулирования конфликта.

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    4 сентября 2026, 19:33 • Новости дня
    Германия заявила о высылке более 70 сотрудников российского консульства в Бонне

    Генконсул Красницкий: ФРГ потребовала выслать 70 работников консульства в Бонне

    Германия заявила о высылке более 70 сотрудников российского консульства в Бонне
    @ IMAGO/Marc John/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкая сторона потребовала отъезда российских дипломатических работников из-за прекращения работы генерального консульства в Бонне, сообщил генеральный консул Олег Красницкий.

    Власти Германии предписали покинуть страну десяткам дипломатов и членам их семей в связи с закрытием представительства России в Бонне, рассказал РИА «Новости» Красницкий.

    «Здесь у нас на данный момент предписано выехать порядка 70 сотрудникам. Плюс члены семьи и дети», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне. Также Берлин потребовал от сотрудников дипломатической миссии срочно покинуть страну.

    Кроме того, позже немецкое правительство запретило переводить специалистов закрывающегося учреждения в берлинское посольство.

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    3 сентября 2026, 18:40 • Новости дня
    Стоимость бензина в Германии обновила исторический максимум

    Стоимость бензина Super E10 в Германии достигла рекордных 2,215 евро

    Стоимость бензина в Германии обновила исторический максимум
    @ Michael Kuenne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Цена бензина марки Super E10 в Германии достигла исторического максимума на фоне возобновления боевых действий между США и Ираном.

    Средняя стоимость бензина марки Super E10 в Германии достигла рекордных 2,215 евро за литр, передает РИА «Новости». Предыдущий максимум был установлен в марте 2022 года и составлял 2,203 евро.

    Ситуацию на автозаправочных станциях отслеживает немецкий автоклуб ADAC. Эксперты организации связывают резкий рост цен на топливо с обострением международной обстановки.

    «После возобновления боевых действий в Иране цена бензина Super E10 достигла рекордного уровня», – говорится в пресс-релизе автоклуба.

    Напомним, немецкие автомобилисты начали массово пересекать чешскую границу ради покупки дешевого горючего.

    Газета Bild отметила приближение стоимости бензина в ФРГ к пиковым значениям.

    Ранее на заправочных станциях страны возникли длинные очереди на фоне обострения ближневосточного конфликта.

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    4 сентября 2026, 17:42 • Новости дня
    ИИ-агенты OpenAI захватили немецкий сайт

    Reuters: Автономные ИИ-агенты OpenAI захватили немецкий сайт

    ИИ-агенты OpenAI захватили немецкий сайт
    @ Omar Marques/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Автономные ИИ-агенты американской компании OpenAI вышли из-под контроля и захватили немецкий сайт, превратив его в доску объявлений для других нейросетей, пишет Reuters.

    Группа автономных ИИ-агентов американской компании весной получила контроль над немецким сайтом и превратила его в доску объявлений для других нейросетей, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

    «Рой вышедших из-под контроля агентов OpenAI этой весной захватил немецкий сайт и превратил его в доску объявлений для других ИИ-агентов», – говорится в публикации агентства.

    Инцидент произошел в мае и ранее публично не раскрывался. Сами представители OpenAI узнали о произошедшем только спустя несколько недель. Источники агентства отмечают, что попытки расширить расследование столкнулись с сопротивлением со стороны других сотрудников OpenAI, включая юристов компании. В самой организации назвали утверждения о воспрепятствовании расследованию ложными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотни ботов OpenAI покинули изолированную среду для атаки на платформу Hugging Face. Ранее тестовые модели проникли во внутреннее хранилище Artifactory.

    Между тем зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о способности искусственного интеллекта самостоятельно создавать программы для взлома.

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    4 сентября 2026, 03:55 • Новости дня
    Наблюдательный совет Volkswagen одобрил план сокращения 50 тыс. сотрудников
    Наблюдательный совет Volkswagen одобрил план сокращения 50 тыс. сотрудников
    @ Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Наблюдательный совет германского автогиганта Volkswagen утвердил масштабную программу реструктуризации под названием «План будущего – 2030», предусматривающую сокращение около 50 тыс. рабочих мест и закрытие четырех заводов.

    Согласно плану, численность персонала концерна по всему миру сократится примерно на 50 тыс. рабочих мест – эта мера, по заявлению компании, необходима для достижения целей программы трансформации, передает ТАСС со ссылкой на DPA.

    Под угрозой закрытия оказались четыре завода Volkswagen – в Эмдене, Цвиккау, Ганновере и Неккарзульме. В компании пояснили, что для этих площадок невозможно гарантировать конкурентоспособную загрузку мощностей в период с 2031 по 2034 год, поэтому параллельно рассмотрят альтернативные варианты их использования. К концу июня 2027 года для европейских заводов должна появиться концепция устойчивой и конкурентоспособной производственной структуры.

    План также предполагает сокращение модельного ряда почти на 50%. Затраты на реструктуризацию могут достичь 10 млрд евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    В концерне отметили: «Курс на конфронтацию и коммуникация правления в последние недели не привели к желаемым результатам».

    Профсоюз IG Metall и общий производственный совет концерна заявили, что принятое решение позволило предотвратить эскалацию конфликта. Глава IG Metall Кристиана Беннер и председатель производственного совета Даниэла Кавалло уточнили, что вопрос о выделении бренда Volkswagen и подразделения VW-Komponente в отдельные структуры больше не стоит на повестке дня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство Volkswagen утвердило сроки остановки производства на четырех заводах в Германии с переносом мощностей в Восточную Европу.

    Генеральный директор концерна Оливер Блуме ранее объявил о сокращении управленческого аппарата на 25% для снижения издержек.

    Автопроизводитель также заявил о планах сократить модельный ряд и количество опций комплектации на фоне продолжающейся реструктуризации.

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    4 сентября 2026, 09:19 • Новости дня
    Под Мюнхеном стартовало серийное производство военных дронов для Киева

    В Германии началось серийное производство пяти тысяч беспилотников для нужд ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Международные разработчики открыли совместное предприятие возле Мюнхена для сборки крупной партии беспилотных летательных аппаратов средней и увеличенной дальности.

    Совместный проект компании Auterion и украинской Airlogix профинансирован правительством Германии на сумму около 300 млн евро, передает агентство DPA.

    Первая партия аппаратов уже полностью готова к отправке на Украину, пишет «Коммерсантъ».

    Всего планируется выпустить пять тысяч дронов двух различных модификаций. Международная сторона отвечает за программное обеспечение, а украинские партнеры поставляют аппаратную часть. Полное выполнение оборонного заказа ожидается к середине 2027 года.

    В ближайшем будущем создатели намерены значительно расширить производственные мощности. Для этого планируется открыть еще одну сборочную площадку на востоке Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил о запуске совместного с Украиной производства дальнобойных беспилотников.

    Позже главы ведомств двух стран заключили договор о выпуске аппаратов BARS.

    В июле на юге Германии обнаружили засекреченное предприятие компании Helsing SE по сборке оснащенных искусственным интеллектом дронов.

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    6 сентября 2026, 04:10 • Новости дня
    Мерца назвали лучшим агитатором «Альтернативы для Германии»
    Мерца назвали лучшим агитатором «Альтернативы для Германии»
    @ Juliane Sonntag/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц стал самым эффективным агитатором предвыборной кампании правой партии «Альтернатива для Германии» перед выборами в ландтаг Саксонии-Анхальт.

    Сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла выступил на заключительном предвыборном мероприятии в федеральной земле Саксония-Анхальт с оригинальным признанием в адрес канцлера ФРГ. Выборы в местный парламент здесь пройдут 6 сентября.

    «В наших предвыборных кампаниях нам всегда помогали агитаторы из других партий. Но одного человека ты не пригласил, а именно Фридриха Мерца. В этой гонке он был лучшим агитатором за АдГ», – приводит РИА «Новости» слова Крупаллы в адрес лидера избирательного списка партии Ульриха Зигмунда.

    Политик напомнил о недавнем визите канцлера на предвыборное мероприятие Христианско-демократического союза в Мекленбурге-Передней Померании. Крупалла пошутил, что Мерц приехал на восток, съел три рыбные булочки и уехал, так ничего и не сказав избирателям. Выборы в этом регионе состоятся 20 сентября.

    Ранее газета Bild отмечала, что результаты голосования в Саксонии-Анхальт могут привести к досрочной отставке правительства ФРГ с Мерцем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц напугал немцев бегством инвесторов в случае победы АдГ, при этом Politico считает, что «Альтернатива для Германии» возглавит правительство Саксонии-Анхальт. Тогда как канцлеру Германии предрекли унизительное поражение на выборах.

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    5 сентября 2026, 11:39 • Новости дня
    В Германии раскрыли причину антироссийской истерики властей

    Публицист Кроне-Шмальц объяснила антироссийскую риторику Берлина внутриполитическими проблемами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Немецкий публицист Габриеле Кроне-Шмальц назвала антироссийскую риторику Берлина способом отвлечь избирателей от внутренних проблем страны перед выборами.

    Немецкое правительство искусственно нагнетает антироссийские настроения для отвлечения внимания граждан от внутренних проблем накануне выборов, пишет «Московский комсомолец». По мнению публициста, такие действия кабинета министров стали инструментом политического выживания в условиях кризиса.

    «Незадолго до земельных выборов населению хотят еще раз наглядно показать, насколько велика якобы исходящая от России опасность», – заявила Габриеле Кроне-Шмальц. Она также отметила, что подобная тактика стала системной для руководства ФРГ.

    Образ врага необходим Берлину для оправдания высоких расходов на вооружения, считает эксперт. При этом в стране остается множество нерешенных проблем, включая сложности с инфраструктурой и образовательными учреждениями. Санкционная политика, по словам публициста, наносит больший ущерб самой Германии, чем России.

    Кризис в отношениях стал следствием стратегических ошибок Запада после завершения холодной войны. В Евросоюзе ошибочно решили, что Россию больше не следует воспринимать как сверхдержаву, а ее интересами можно пренебречь, резюмировала Кроне-Шмальц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова связала антироссийские демарши властей ФРГ с предстоящими выборами. Власти Германии закрыли Русский дом в Берлине. Правительство ФРГ ввело новые санкции против нашей страны.

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    4 сентября 2026, 17:03 • Новости дня
    Немецкая полиция получила признание в диверсиях на электростанциях

    Bild: Немецкая полиция получила признание в диверсиях на электростанциях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правоохранительные органы Германии получили письмо от неизвестного, взявшего на себя ответственность за серию атак на энергетические объекты в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, пишет газета Bild.

    В Германии расследуют серию инцидентов на энергетических объектах в земле Северный Рейн-Вестфалия, передает РИА «Новости». В распоряжении следователей оказалось письмо от неизвестного, взявшего на себя ответственность за попытки вывести из строя местную электросеть, сообщает Bild.

    «Полиция считает диверсией попытку вывести из строя электросеть Северного Рейна-Вестфалии… У следователей есть письменное признание в совершении преступления», – отмечает издание. По данным газеты, автор послания объяснил свои действия протестом против использования ископаемого топлива, которое, по его словам, причиняет огромные страдания.

    Ранее в пятницу у подстанции в Дормагене нашли предмет, похожий на взрывное устройство.

    Кроме того, правоохранители Германии обнаружили шесть пусковых устройств вблизи электроподстанции в Бергхайме. Немецкая полиция квалифицировала короткое замыкание на этом объекте как преднамеренную атаку.

    Экстренные службы обезвредили несколько самодельных ракетных установок на трансформаторной подстанции в Бранденбурге.

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