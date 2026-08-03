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Spiegel заявил о возможной отставке Мерца после выборов в Германии
Позиции Фридриха Мерца в Христианско-демократическом союзе (ХДС) ослабли, руководство ХДС не исключает отставки канцлера после сентябрьских выборов в ландтаги трех федеральных земель, пишет Spiegel.
По данным Spiegel, насмешки в адрес канцлера отражают стремительную потерю авторитета среди соратников, и в партии почти не осталось надежды, что он сможет выйти из сложившейся ситуации. ХДС уже несколько месяцев уступает в опросах партии «Альтернатива для Германии».
Даже в высшем руководстве ХДС немногие готовы верить, что к Рождеству Мерц сохранит должность канцлера. Вопрос о смене власти пока не обсуждается открыто из-за летних каникул, но сентябрьские выборы в Саксонии-Анхальт, Берлине и Мекленбурге-Передней Померании, по прогнозам, могут обернуться для партии катастрофой, передает ТАСС.
Источники журнала говорят о глубоком разочаровании в лидере. Один из представителей ХДС заявил: «До меня доходят вещи, которые раньше были просто немыслимы». Он рассказал, что Мерц, по мнению части партийцев, зашел в тупик и утратил связь с собственным политическим лагерем.
На вопрос, выдержит ли канцлер этот кризис, политик ответил, что, самое позднее, 21 сентября Мерцу придется уйти в отставку или его вынудят отступить сразу после земельных выборов в Берлине и Мекленбурге-Передней Померании.
При этом официально в руководстве ХДС от комментариев уклоняются и подчеркивают, что никакие сценарии смены канцлера сейчас не прорабатываются, поскольку это никому не выгодно. Однако источник издания отметил, что в дальнейшее политическое будущее Мерца на посту главы правительства уже почти никто не верит.
После выборов на востоке страны, по оценкам соратников, ему могут предложить уйти ради блага партии и Германии, а в качестве возможного преемника называют премьер-министра Северного Рейна-Вестфалии Хендрика Вюста.
Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство ХДС обсуждает возможность замены Мерца на посту канцлера из-за исторически низких рейтингов и задержек реформ.
Внутри ХДС нарастает недовольство политикой Мерца на фоне серии скандалов, и наблюдатели говорят о риске его скорой отставки.
Рейтинг канцлера Мерца упал до 13% одобрения, став худшим показателем почти за 30 лет опросов ARD-DeutschlandTrend.