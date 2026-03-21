Власти Армении запретили католикосу выехать на похороны Илии II
Власти Армении запретили католикосу всех армян поехать на похороны Илии II
Главе Армянской апостольской церкви власти не позволили поехать в Тбилиси на похороны патриарха Илии II.
Власти республики отклонили ходатайство защиты о временном выезде католикоса всех армян Гарегина II в соседнюю Грузию, передает РИА «Новости».
Юрист Ара Зограбян пытался добиться разрешения для участия священнослужителя в погребении католикоса-патриарха Илии II.
«От Грузинской православной церкви поступило приглашение присутствовать на церемонии похорон католикоса-патриарха всея Грузии Илии II и принять участие в Божественной святой литургии, которая состоится 22 марта», – заявил адвокат.
Ранее прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении духовного лидера, избрав меру пресечения в виде подписки о невыезде. Поводом стало дело о лишении сана епископа, поддержавшего правительство в конфликте с церковью.
Конфликт между государством и ААЦ сопровождается арестами священнослужителей и меценатов. Представители диаспоры называют происходящее политическим преследованием и выражают возмущение действиями официального Еревана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Армении начала уголовное преследование католикоса Гарегина II. Резиденция духовного лидера выступила с резкой критикой по поводу возбуждения дела и запрета на выезд.
Католикос-патриарх всея Грузии Илия II ушел из жизни в возрасте 93 лет в одной из клиник Тбилиси.