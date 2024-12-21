  • Новость часаВ Татарстане объявили режим ЧС после атаки БПЛА
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    Зеленский выместил бессилие на жилых домах в Казани
    Россия применила новинки для борьбы с украинскими БПЛА
    Белый дом заявил о возможных проблемах с передачей власти Трампу
    Небензя назвал «самый страшный сценарий» для Зеленского
    Минобороны: Киевский режим атаковал гражданскую инфраструктуру Казани в три волны
    Вучич раскрыл причину визита Фицо к Путину
    Орбан предложил сменить собственника газа на границе с Украиной
    Умер народный артист СССР Валерий Яковлев
    В школе в Москве 40 подростков-мигрантов избили трех учеников
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужно ли в России многоженство

    Полигамия (когда у человека больше одной жены) считается законной в исламе, и восходит к примеру его основателя. Современные мусульмане не могут отменить эту практику – а могут только ее как-то регулировать. Вопрос в том, как нам, всем остальным, на это реагировать.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Путин заглянул на следующую страницу истории 

    Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.

    8 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Подводные камни успеха Турции в Сирии

    Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.

    21 комментарий
    21 декабря 2024, 15:06 • Новости дня

    Ракетный корабль «Туча» принят в состав Черноморского флота в Каспийске

    Tекст: Евгения Караваева

    Малый ракетный корабль «Туча» вошел в состав ВМФ после завершения торжественной церемонии в Каспийске, где был поднят Андреевский флаг.

    Малый ракетный корабль «Туча» официально принят в состав Военно-морского флота России и будет базироваться в Каспийске, сообщает ТАСС. Церемония состоялась на пункте базирования Каспийской флотилии под руководством вице-адмирала Игоря Мухаметшина. На корабле подняли Андреевский флаг, символизирующий его вступление в ряды ВМФ.

    Мухаметшин от имени главкома ВМФ России адмирала Александра Моисеева выразил благодарность трудовому коллективу Зеленодольского судостроительного завода за укрепление боевой мощи флота. Он также выразил уверенность, что экипаж корабля с честью выполнит все поставленные задачи, продолжая традиции и подвиги российских моряков.

    МРК «Туча» был построен на Зеленодольском судостроительном заводе им. А. М. Горького и прошел государственные ходовые испытания на морских полигонах Каспийского моря, которые завершились в пятницу. В торжественной церемонии участвовали высокопоставленные лица, включая командующего Каспийской флотилией контр-адмирала Олега Зверева и генеральных директоров судостроительных корпораций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, стратегическая атомная подводная лодка «Архангельск» успешно завершила все испытания и готовится войти в состав Военно-морского флота России, отметил глава «Севмаша» Михаил Будниченко.

    19 декабря 2024, 21:52 • Новости дня
    Немецкий политолог рассказал об осознании Западом поражения Украины

    Политолог Харли Шлангер сообщил о признании Западом поражения Украины в конфликте с Россией

    Немецкий политолог рассказал об осознании Западом поражения Украины
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Евгения Караваева

    Западные страны все больше осознают, что Украина проиграла в конфликте с Россией, считает немецкий политолог Харли Шлангер, указывая на негативные экономические последствия для Европы.

    Западные страны начинают осознавать, что Украина проиграла в конфликте с Россией, пишут «Известия» со ссылкой на немецкого политолога Харли Шлангера. По его словам, главным вопросом теперь является, как достичь мирного соглашения без потери лица, учитывая, что ранее Запад утверждал о своей неизбежной победе и поражении России.

    Шлангер отметил, что конфликт на Украине вызвал экономический спад в западных странах, особенно в Германии. Экономика, по его словам, фактически демонтируется. Санкции привели к росту цен на энергоносители и стоимости жизни, что усугубляет положение. Он также указал на увольнения и сокращения в ключевых автомобильных компаниях, таких как Volkswagen.

    Немецкий политолог подчеркнул, что российская экономика, напротив, укрепилась под давлением санкций. Президент России Владимир Путин и его команда использовали санкции как стимул для инвестирования в стратегически важные сектора экономики, создавая реальное богатство, добавил эксперт.

    На ваш взгляд
    В какую страну сбежит Зеленский с Украины после поражения Киева в конфликте с Россией?








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    23 комментария

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Порошенко заметил в речи Зеленского «риторику поражения», российские войска за последние сутки улучшили тактическое положение у Лозовой в Харьковской области, создав угрозу окружения для украинской группировки, а президент Владимир Путин предложил провести «высокотехнологичную дуэль XXI века» в Киеве для проверки эффективности нового российского комплекса «Орешник».

    Коментарии (11)
    21 декабря 2024, 12:19 • Новости дня
    Россия применила новинки для борьбы с украинскими БПЛА

    Россия использовала новейшие технологии для борьбы с украинскими беспилотниками

    Россия применила новинки для борьбы с украинскими БПЛА
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Россия использует инновационные технологии для борьбы с украинскими беспилотниками, а также эффективно предотвращает артиллерийские удары.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью ТАСС заявил, что Россия активно использует «изюминки и новинки» в борьбе с украинскими беспилотными летательными аппаратами. Он подчеркнул важность применения передовых технологий в этой области.

    «Все больше и больше применяются технологии, связанные с летательными аппаратами. Здесь мы тоже имеем кое-какие изюминки и новинки», – сказал Сальдо.

    Кроме того, он отметил, что российские военные успешно предотвращают артиллерийские удары со стороны Украины. По его словам, любой выстрел сразу фиксируется, и артиллерийские орудия противника могут быть поражены. Это позволяет минимизировать ущерб и повышает эффективность обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России начали испытывать лазерный излучатель «Слепыш» для подавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Холдинг «Высокоточные комплексы» разработал модификацию дрона «Депеша» с управлением по оптоволокну, что делает его защищенным от радиоэлектронной борьбы и позволяет доставлять грузы в труднодоступные места.

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    21 декабря 2024, 14:44 • Видео
    В Германии поставили на кон членство в ЕС

    Кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель предложила провести референдум о выходе из Евросоюза, чтобы спасти немецкую автомобильную промышленность. Ранее в партии предложили подумать и о выходе из НАТО. Но реально ли это для Германии?

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    19 декабря 2024, 06:32 • Новости дня
    Ростовская область подверглась атаке беспилотников и ракет

    Атака дронов и ракет на Ростовскую область вызвала пожар на заводе в Новошахтинске

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате ночной атаки на Ростовскую область более 30 беспилотников и три ракеты повредили объекты, вызвав пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов.

    Как сообщает ТАСС, минувшей ночью Ростовская область столкнулась с массированной атакой, в которой были задействованы более 30 беспилотников и три ракеты. По словам врио губернатора Юрия Слюсаря, в результате атаки один человек пострадал от падения обломков беспилотника.

    «Минувшей ночью Ростовская область подверглась массированной атаке врага, который использовал для этого более трех десятков БПЛА и три ракеты. Силы противовоздушной обороны были задействованы для защиты Таганрога, Батайска, Ростова, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска. Большая часть воздушных целей была нейтрализована», – сообщил Слюсарь.

    Атака украинских беспилотных аппаратов привела к возгоранию на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. На месте происшествия работают аварийно-спасательные подразделения, информация о пострадавших уточняется. Анализ причин и последствий атак продолжается, власти предпринимают меры для предотвращения дальнейших инцидентов и обеспечения безопасности региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ночной атаки украинских БПЛА в Белгородской области повреждены дома, заборы и автомобили, а также пострадало сельхозпредприятие; в Ростовской области силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку из 10 ракет, выпущенных вооруженными силами Украины, обошлось без жертв, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь; средства ПВО России за ночь уничтожили четыре украинских беспилотника, которые пытались атаковать объекты в Белгородской, Брянской и Курской областях.

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    19 декабря 2024, 02:36 • Новости дня
    Небензя обвинил НАТО в двойных стандартах по КНДР

    Небензя указал на неконфронтационный характер договора России с КНДР

    Tекст: Денис Тельманов

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя раскритиковал НАТО за двойные стандарты в отношении сотрудничества Москвы с КНДР, подчеркнув, что это партнерство носит оборонительный характер.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о неконфронтационном характере сотрудничества Москвы с Пхеньяном, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что договор между Россией и КНДР, ратифицированный 12 ноября, носит оборонительный характер и направлен на поддержание стабильности в регионе Северо-Восточной Азии.

    Небензя отметил, что российское сотрудничество с КНДР не направлено против третьих стран и не представляет угрозы для государств региона. Дипломат задался вопросом, почему НАТО, позиционируя себя как оборонительный союз, выражает беспокойство по поводу российско-корейского договора, тем самым указывая на двойные стандарты в трактовке международных норм.

    Москва, по словам Небензи, намерена продолжать развивать отношения с Пхеньяном в соответствии с международным правом. Это партнерство включает военную сферу и основывается на принципах равноправного и стратегического сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предупредил о возможных катастрофических последствиях из-за усиления Вашингтоном силового давления на ядерные державы, такие как Россия, Китай и КНДР, в стремлении к глобальному доминированию. МИД КНДР назвал реакцию Запада на сотрудничество с Россией примером его эффективности для обеспечения глобального паритета и защиты мира. В отношении 11 физических и 15 юридических лиц вводятся санкции в связи с их причастностью к якобы «незаконному военному сотрудничеству» России и КНДР или ракетно-ядерной программе Северной Кореи, сообщил МИД Республики Корея.

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    19 декабря 2024, 06:56 • Новости дня
    Началась проверка законности нахождения исполнителя теракта против Кириллова в России

    Силовики начали проверку законности нахождения в России исполнителя теракта, убившего генерала Кириллова

    Tекст: Денис Тельманов

    Следователи выясняют, как вероятный исполнитель теракта, в результате которого погиб генерал Кириллов, попал в Россию и законно ли он находился на территории страны.

    Как передает РИА «Новости», правоохранительные органы России занимаются проверкой законности нахождения в стране предполагаемого исполнителя теракта, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник. Информация об этом поступила из источников в правоохранительных структурах.

    ЧП произошло на Рязанском проспекте в Москве во вторник, 17 декабря, около 6:00. Взрыв произошел во дворе жилого дома, когда Кириллов и его помощник, майор Илья Поликарпов, выходили на улицу. Согласно предварительным данным, бомба была заложена в самокат, стоящий у подъезда.

    В ходе расследования было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Теракт», «Незаконный оборот оружия, боеприпасов». На следующий день после ЧП был задержан подозреваемый, гражданин Узбекистана, который, как выяснилось, прибыл в Москву для подготовки теракта по заданию украинских спецслужб. Мужчина сообщил, что за выполнение этого задания ему обещали 100 тыс. долларов и возможность выезда в одну из стран Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия ответит на теракт, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов и его помощник, заявил глава комитета Госдумы Леонид Слуцкий. Президент Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. МВД Узбекистана сообщило об отсутствии информации о задержанном в Москве гражданине Узбекистана, подозреваемом в причастности к теракту, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

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    19 декабря 2024, 00:18 • Новости дня
    МИД КНДР назвал страны Запада «сворой гангстеров» из-за заявления G7

    МИД КНДР заявил об эффективности сотрудничества с Россией для сдерживания Запада

    Tекст: Денис Тельманов

    МИД КНДР назвал реакцию Запада на сотрудничество с Россией примером его эффективности для обеспечения глобального паритета и защиты мира.

    Как сообщает ТАСС, представитель Министерства иностранных дел КНДР заявил, что истерия США и стран Запада по поводу сотрудничества между КНДР и Россией свидетельствует об эффективности этого взаимодействия для обеспечения паритета сил. Также отмечается, что это сотрудничество способствует сдерживанию агрессивных действий Вашингтона и его союзников.

    ЦТАК привело слова представителя КНДР: «Истерия враждебных сил в отношении корейско-российских отношений свидетельствует, что укрепленное взаимодействие между независимыми суверенными государствами очень эффективно для обеспечения паритета сил, необходимых для сдерживания расширения США и Западом злобных сил, для защиты глобального мира и безопасности».

    МИД КНДР подчеркнул, что страна намерена продолжать защищать свои законные права как суверенное государство и прилагать усилия для поддержания мира и безопасности в регионе и на планете.

    Кроме того, Пхеньян выразил открытый протест против заявления G7 и ряда стран Запада, которое, по мнению МИД КНДР, искажает суть нормальных отношений между КНДР и Россией. В ведомстве отметили, что враждебные действия США и их союзников представляют собой угрозу для глобального мира и безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, предупреждал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков о возможных катастрофических последствиях из-за наращивания Вашингтоном силового давления на ядерные державы, такие как Россия, Китай и КНДР. Правительство Японии заявило о возможности введения санкций против России и КНДР из-за предполагаемого военного сотрудничества между этими странами, о чем сообщал министр иностранных дел Такэси Ивая. МИД Республики Корея сообщил о введении санкций в отношении 11 физических и 15 юридических лиц в связи с их причастностью к якобы «незаконному военному сотрудничеству» России и КНДР или ракетно-ядерной программе Северной Кореи.

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    19 декабря 2024, 02:48 • Новости дня
    Офис Зеленского отказался прокомментировать данные о лазерном оружии

    Подоляк отказался обсуждать сообщения о лазерном оружии у Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк отказался обсуждать сообщения о наличии у Украины лазерного оружия, отметив, что говорить об оружии следует только при его проверенной эффективности.

    Как сообщает ТАСС, Михаил Подоляк, советник главы офиса Владимира Зеленского, заявил о нежелании комментировать информацию о появлении у Украины лазерного оружия. По его мнению, обсуждение военных возможностей должно проводиться только тогда, когда они доказали свою эффективность на поле боя.

    Ситуация начала развиваться после того, как 16 декабря командующий Силами беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский заявил, что Украина якобы стала пятой страной в мире, имеющей на вооружении лазерное оружие под кодовым названием «Трезубец». По его словам, система способна сбивать цели на высоте более двух километров. Однако подробности об этой системе не были предоставлены.

    Тем временем, украинский эксперт Сергей Згурец усомнился в заявлениях о наличии у Украины лазерного оружия. Он отметил, что разработки в этой области на Украине до сих пор находятся на стадии научных исследований. Згурец подчеркнул, что подобные системы разрабатываются мировыми лидерами, такими как США, Британия и Германия, уже многие годы, и о реальных достижениях должен был бы объявить лично Владимир Зеленский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британская армия впервые применила лазерное оружие на бронеавтомобиле для уничтожения дронов. США выбрали радиоэлектронные и киберсредства для защиты объектов от дронов, отказавшись от лазеров и артиллерии из-за риска сопутствующего ущерба. Ведущие оборонные компании, такие как RTX и QinetiQ, активно инвестируют в разработку лазерного оружия, способного противостоять недорогим беспилотникам и ракетам, что становится все более актуальным для мировых военных стратегов.

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    18 декабря 2024, 15:56 • Новости дня
    В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в Курской области

    В Минобороны сообщили о ликвидации 210 боевиков ВСУ за сутки в Курской области

    Tекст: Евгения Караваева

    Российские войска продолжают освобождать Курскую область, уничтожив значительные силы противника и технику в районе ряда населенных пунктов, включая Александрию и Викторовку.

    Группировка войск «Север» нанесла удар по формированиям различных украинских бригад и батальонов в множестве населенных пунктов, таких как Александрия, Викторовка, Дарьино и др. Действия Российской армии направлены на поражение украинских подразделений с помощью авиации и артиллерии, сообщает Минобороны России.

    В результате боевых действий в течение суток ВСУ понесли значительные потери. Уничтожены более 210 военнослужащих, два танка, несколько боевых машин и бронетранспортеров, а также артиллерийские установки и пусковая установка реактивной системы залпового огня хорватского производства. Потери техники включают пусковую установку RAK-SA-12, орудие Д-20 и гаубицу Д-30.

    За все время боевых действий на Курском направлении украинская сторона потеряла более 41 870 военнослужащих и значительное количество техники, включая 244 танка, десятки бронемашин, артиллерийских орудий и пусковых установок. Среди уничтоженных систем – 11 HIMARS и шесть MLRS производства США. Операция по уничтожению украинских формирований продолжается, российские силы наносят удары по противнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, СКР возбудил уголовное дело против Лукаша Рибейру ди Жезуса из Бразилии по подозрению в наемничестве и убийстве двух российских военнослужащих в Курской области. Военнослужащий ВСУ Александр Терези обвинил командование в обмане при отступлении на Курском направлении, указывая на оставшуюся без поддержки часть.

    Российские войска остановили продвижение ВСУ в Курской области, нанеся потери противнику более чем в 42 тыс. человек и сотен единиц техники, как сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

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    19 декабря 2024, 04:24 • Новости дня
    Физический пуск реакторов крейсера «Адмирал Нахимов» запланировали до конца года

    Tекст: Денис Тельманов

    Физический пуск двух реакторов тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» проекта 11442М планируется провести в третьей декаде декабря, до завершения года, после операции по размагничиванию корпуса.

    Физический пуск реакторов крейсера «Адмирал Нахимов» планируется в третьей декаде декабря, пишет ТАСС. Об этом сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Операция по размагничиванию корпуса крейсера должна завершиться до начала пуска.

    На Международном военно-морском салоне «Флот-2024» стало известно, что на осень 2024 года запланирован физический пуск реакторов, а также отрыв крейсера от пирса. Заводские ходовые испытания предполагается начать летом 2025 года, за которыми последуют государственные испытания.

    Другой источник отметил, что передача крейсера после завершения испытаний ожидается в 2026 году. Генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко ранее заявлял, что «Адмирал Нахимов» будет способен выполнять задачи в любых условиях и прослужит минимум 30 лет.

    Крейсер находится в ремонте с 1999 года, а активные работы начались в 2013 году. Модернизация значительно увеличила его ударную мощь. Крейсер будет оснащен десятью универсальными стрельбовыми комплексами для крылатых ракет «Калибр-НК» и «Оникс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крейсер «Адмирал Нахимов» вышел на заводские ходовые испытания после модернизации, начатой в 2013 году, с целью усиления его мощи и оснащения новым вооружением. Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 11442М будет передан Военно-морскому флоту в 2026 году, как сообщил источник в ходе Международного военно-морского салона «Флот-2024».

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    19 декабря 2024, 05:19 • Новости дня
    Пленный ВСУ: Украинские военные убили двух жителей в Курской области

    Украинские военные расстреляли двух мирных жителей Курской области по приказу командира

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащий Украины рассказал, что по приказу командира двое мирных жителей были расстреляны в Курской области, согласно его показаниям под допросом.

    Украинские военные расстреляли двух мирных жителей в Курской области, сообщает ТАСС. Об этом рассказал взятый в плен военнослужащий вооруженных сил Украины Максим Марченко. Он заявил, что приказ поступил от командира их взвода после того, как они заняли позиции в населенном пункте.

    Марченко отметил, что их командир, известный под прозвищем Тайсон, отдал распоряжение расстреливать всех, кто разговаривает на русском языке. Он также добавил: «Я знаю, что убили двоих человек». Его показания были записаны на видео, которое находится в распоряжении ТАСС.

    Дополнительно, ранее военнослужащий ВСУ Артур Пломбирус, также находящийся в плену, сообщил, что получил приказ от украинского командования переодеваться в российскую военную форму и устраивать нападения на мирных жителей Курской области. Видеозапись с его признанием предоставлено Министерством обороны России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жительница Суджи в Курской области сообщила, что украинские военные попытались дважды изнасиловать ее 14-летнюю дочь, но обе попытки были предотвращены благодаря ее бдительности и решительности. Более ста мирных жителей города Селидово в ДНР погибли при отходе вооруженных сил Украины, сообщил председатель Международного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев. В Курской области украинские боевики убили 21-летнюю девушку-волонтера и водителя, которые развозили обеды местным жителям.

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    18 декабря 2024, 23:52 • Новости дня
    Польша почти исчерпала ресурсы для военной помощи Украине

    Польша приблизилась к ограничениям военной помощи Украине из-за нехватки ресурсов

    Tекст: Денис Тельманов

    Замглавы Минобороны Польши Павел Залевский отметил, что страна приближается к пределу своих возможностей в оказании военной помощи Украине, но продолжает ее поддерживать.

    Замглавы Минобороны Польши Павел Залевский заявил в эфире радиостанции Radio Zet, что Польша практически исчерпала свои возможности в плане военной помощи Украине, сообщает ТАСС. Он подчеркнул: «Я считаю, что мы дали все, что могли. Мы поддерживаем и будем поддерживать Украину, однако, можно сказать, что мы приближаемся к крайней отметке и упираемся в стену».

    Залевский также опроверг слухи о передаче Украине истребителей МиГ-29, подчеркнув, что такой вопрос не стоит на повестке дня. По его словам, для передачи самолетов необходимо получить адекватную замену и усилить позицию Польши.

    Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск после переговоров с Владимиром Зеленским во Львове заявил о завершении формальностей по 45-му пакету военной помощи на сумму 100 млн евро. Он также сообщил о планах отправки 46-го транша в январе, но отметил, что у Варшавы осталось мало возможностей для продолжения военных поставок.

    С февраля 2022 года Польша предоставила Украине военную помощь на более чем 14 млрд злотых, что составляет около 3,23 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько европейских стран рассматривают возможность отправки на Украину контингента из 100 тыс. военных, а премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил поддержку Украины, но отметил, что Польша не может «отдать все».

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    19 декабря 2024, 08:35 • Новости дня
    ЦРУ оценило танк Т-34 как технически передовой для своего времени

    ЦРУ в 1951 году оценило технический уровень танка Т-34 как предельно высокий

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Эксперты американской фирмы Chrysler в 1951 году по заказу ЦРУ провели техническую оценку советского танка Т-34 и признали его технический уровень предельно высоким, сравнив его характеристики с американскими стандартами.

    В 1951 году эксперты американской фирмы Chrysler провели исследование трофейного танка Т-34-85, который оценивали по стандартам американской промышленности и технологиям, сообщает РИА «Новости».

    Этот отчет был подготовлен по заказу ЦРУ США. Эксперты отметили использование высоколегированной стали и высококачественных материалов, которые, по их словам, в некоторых случаях превосходили используемые в американских танках.

    В отчете отмечалась простота конструкции, которая позволяла членам экипажа, обладающим средними навыками в механике, производить ремонт. Важным аспектом также была оценка технических усовершенствований танка, направленных на повышение его характеристик и продление срока службы, а не на упрощение или удешевление производства.

    Историк и научный редактор «Уралвагонзавода» Сергей Устьянцев подчеркнул, что американцы оценивали «тридцатьчетверку» на уровне технологий середины XX века, отмечая, что она соответствовала наивысшим мировым стандартам. Для Советского Союза это означало технологический скачок, несмотря на потерю половины промышленности в первый год Великой Отечественной войны и остановку основных довоенных танковых заводов.

    Техническая мощь танка Т-34 была достигнута благодаря уникальной системе поточно-конвейерного производства в Нижнем Тагиле, что обеспечило Советской армии значительное превосходство в количестве танков. В совокупности производственные и научно-технические достижения Урала стали эталоном для всех заводов Наркомата танковой промышленности СССР.

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    20 декабря 2024, 09:15 • Новости дня
    «Севмаш» заявил о готовности строить авианосцы будущего

    Гендиректор «Севмаш» заявил о готовности строить авианосец будущего

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Севмаш» может строить авианосцы водоизмещением около 100 тыс. тонн, сообщил гендиректор предприятия Михаил Будниченко.

    Крупнейшая верфь России – завод «Севмаш» – имеет возможности для строительства авианосцев водоизмещением около 100 тыс. тонн, сообщает РИА «Новости». Об этом заявил гендиректор предприятия Михаил Будниченко. По его словам, проектирование и строительство авианосца будущего с таким водоизмещением уже прорабатывается.

    «Севмаш» отмечает 85-летний юбилей 21 декабря. В советское время авианосцы строились на Украине в Николаеве, где был построен единственный в ВМФ РФ авианосец «Адмирал Кузнецов». Будниченко подчеркнул, что проектные мощности «Севмаша» с самого начала были рассчитаны на создание кораблей различных классов и назначения, что подтверждается первым госзаказом на создание линкора «Советская Белоруссия».

    В последние годы «Севмаш» активно модернизирует свои мощности в рамках государственной программы. Будниченко отметил, что предприятие готовится к созданию перспективных кораблей, проводя реконструкцию и увеличивая возможности завода. Он подчеркнул, что «Севмаш» способен реализовывать проекты любой сложности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, физический пуск реакторов крейсера «Адмирал Нахимов» запланировали осуществить до конца года; сообщалось, что атомную подводную лодку «Архангельск» передадут Военно-морскому флоту России в 2025 году; атомный ракетный подводный крейсер «Князь Пожарский», построенный на заводе «Севмаш», планируют передать Военно-морскому флоту России в июне 2025 года.

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    19 декабря 2024, 01:36 • Новости дня
    Суд запланировал передать имущество экс-замглавы Минобороны в собственность России

    ТАСС сообщил о возможности передачи арестованного имущества Тимура Иванова в собственность России

    Tекст: Денис Тельманов

    Автомобили и недвижимость бывшего замминистра обороны Тимура Иванова могут стать собственностью РФ после обвинительного приговора, согласно судебным документам, передает ТАСС.

    Как сообщает ТАСС, имущество бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в коррупции, может быть передано в собственность Российской Федерации в случае его обвинительного приговора. Судебные документы указывают на возможность конфискации автомобилей, недвижимости и других активов Иванова на основании статьи 104.1 УК РФ о принудительном изъятии собственности, полученной в результате преступлений.

    На имущество Иванова и его близких был наложен арест вскоре после возбуждения уголовного дела. В настоящее время срок ареста продлен до конца марта 2025 года. Среди арестованного имущества 23 автомобиля, 11 земельных участков, катер, объекты недвижимости и банковские счета.

    В отношении Иванова возбуждено три уголовных дела. Первое касается растраты 200 млн рублей при покупке паромов для Керченской переправы. Второе дело связано с растратой свыше 3 млрд рублей банка «Интеркоммерц». Иванов также обвиняется в получении взятки на сумму 1 млрд 185 млн рублей. Сам бывший замминистра отрицает обвинения и выражает готовность к сотрудничеству с правоохранительными органами, чтобы доказать свою невиновность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Басманный суд Москвы продлил арест имущества бывшего заместителя главы Минобороны Тимура Иванова, включая его недвижимость и автомобили, до конца марта 2025 года. В уголовном деле против Тимура Иванова, обвиняемого в растрате 200 млн рублей и получении взятки в размере 1 млрд 185 млн рублей, могут появиться новые эпизоды, связанные с прежними и потенциально новыми преступлениями. Элитный автомобиль Rolls-Royce Ghost, стоимостью более 10 млн рублей, был арестован в рамках дела бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова, следует из судебных документов.

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    19 декабря 2024, 04:49 • Новости дня
    Стало известно о подготовке встречи Исибы и Трампа до инаугурации

    ТАСС сообщил о готовности Трампа встретиться с Исибой до инаугурации в январе 2024 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Японии Сигэру Исиба рассматривает возможность встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации, но в Токио опасаются, что это может привести к нежелательным обязательствам, таким как увеличение расходов на оборону.

    Как сообщает ТАСС, премьер-министр Японии Сигэру Исиба может встретиться с Дональдом Трампом в период с 13 по 19 января до инаугурации нового президента США. Источники газеты «Иомиури» утверждают, что Трамп предложил провести встречу в это время. Однако японское правительство считает визит более предпочтительным после инаугурации, чтобы избежать возможных дополнительных обязательств, которые могут возникнуть при встрече до официального вступления Трампа в должность.

    Японские власти опасаются, что поспешность в переговорах может привести к нежелательным последствиям, таким как увеличение доли Японии в расходах на оборону. Источник в правительстве Японии отметил, что на данный момент нет неотложных вопросов, требующих срочного обсуждения с США. Несмотря на это, Токио начал изучать возможность визита Исибы в США в январе.

    Ранее, в ноябре, Исиба планировал встречу с Трампом во время своей поездки в Перу и Бразилию, но тогда ему было отказано из-за юридических ограничений для встреч с иностранными лидерами до инаугурации. Тем временем, 16 декабря, Трамп провел встречу с Акиэ Абэ, вдовой экс-премьера Японии Синдзо Абэ, подчеркнув близость отношений между лидерами двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник по национальной безопасности Японии Акихиса Нагасима заявил, что Япония должна подготовиться к возможным тарифам, которые Дональд Трамп планирует ввести против Китая, Канады и Мексики. В третьем квартале этого года Китай и Япония избавились от значительной доли американских облигаций, что связано с изменениями в политике США и снижением ставки ФРС. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в выступлении перед парламентом не упомянул поддержку Украины и санкции против России, сосредоточив внимание на мирном договоре с Россией.

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