Ракетный корабль «Туча» принят в состав Черноморского флота в Каспийске

Tекст: Евгения Караваева

Малый ракетный корабль «Туча» официально принят в состав Военно-морского флота России и будет базироваться в Каспийске, сообщает ТАСС. Церемония состоялась на пункте базирования Каспийской флотилии под руководством вице-адмирала Игоря Мухаметшина. На корабле подняли Андреевский флаг, символизирующий его вступление в ряды ВМФ.

Мухаметшин от имени главкома ВМФ России адмирала Александра Моисеева выразил благодарность трудовому коллективу Зеленодольского судостроительного завода за укрепление боевой мощи флота. Он также выразил уверенность, что экипаж корабля с честью выполнит все поставленные задачи, продолжая традиции и подвиги российских моряков.

МРК «Туча» был построен на Зеленодольском судостроительном заводе им. А. М. Горького и прошел государственные ходовые испытания на морских полигонах Каспийского моря, которые завершились в пятницу. В торжественной церемонии участвовали высокопоставленные лица, включая командующего Каспийской флотилией контр-адмирала Олега Зверева и генеральных директоров судостроительных корпораций.

Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, стратегическая атомная подводная лодка «Архангельск» успешно завершила все испытания и готовится войти в состав Военно-морского флота России, отметил глава «Севмаша» Михаил Будниченко.

