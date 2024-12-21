Полигамия (когда у человека больше одной жены) считается законной в исламе, и восходит к примеру его основателя. Современные мусульмане не могут отменить эту практику – а могут только ее как-то регулировать. Вопрос в том, как нам, всем остальным, на это реагировать.3 комментария
Ракетный корабль «Туча» принят в состав Черноморского флота в Каспийске
Малый ракетный корабль «Туча» вошел в состав ВМФ после завершения торжественной церемонии в Каспийске, где был поднят Андреевский флаг.
Малый ракетный корабль «Туча» официально принят в состав Военно-морского флота России и будет базироваться в Каспийске, сообщает ТАСС. Церемония состоялась на пункте базирования Каспийской флотилии под руководством вице-адмирала Игоря Мухаметшина. На корабле подняли Андреевский флаг, символизирующий его вступление в ряды ВМФ.
Мухаметшин от имени главкома ВМФ России адмирала Александра Моисеева выразил благодарность трудовому коллективу Зеленодольского судостроительного завода за укрепление боевой мощи флота. Он также выразил уверенность, что экипаж корабля с честью выполнит все поставленные задачи, продолжая традиции и подвиги российских моряков.
МРК «Туча» был построен на Зеленодольском судостроительном заводе им. А. М. Горького и прошел государственные ходовые испытания на морских полигонах Каспийского моря, которые завершились в пятницу. В торжественной церемонии участвовали высокопоставленные лица, включая командующего Каспийской флотилией контр-адмирала Олега Зверева и генеральных директоров судостроительных корпораций.
Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, стратегическая атомная подводная лодка «Архангельск» успешно завершила все испытания и готовится войти в состав Военно-морского флота России, отметил глава «Севмаша» Михаил Будниченко.