  • Новость часаМинобороны сообщило об ударах по киевской ТЭЦ и сухогрузу южнее Одессы
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    Мировой хоккей больше не смог играть без России
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    Лавров в Атланте встретился с главой МИД Японии
    Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Первопричины СВО следует искать на Западе

    Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.

    4 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцам не хватает российского влияния

    Канцлер Мерц заявляет, что больше всего его беспокоит «не экономика ФРГ, не Евросоюз, не Америка и не Китай, а влияние России на наше общество». То есть на их, германское, общество. Чувак, ты серьезно?

    5 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Быть или не быть империей – это очень русский выбор

    Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.

    17 комментариев
    31 октября 2026, 08:18 • Новости дня

    Сеткометы защитили российских штурмовиков при освобождении села под Харьковом

    ВС России применили сеткометы при освобождении Алисовки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расчеты противовоздушной обороны российской группировки «Север» сбивали украинские беспилотники с помощью сеткометов для прикрытия штурмовых групп при освобождении населенного пункта Алисовка в Харьковской области.

    Подразделения противовоздушной обороны 1431-го мотострелкового полка группировки войск «Север» прикрывали продвижение российской пехоты на харьковском направлении. Военнослужащие перехватывали дроны противника на открытой местности, передает РИА «Новости».

    «Когда наши ребята заходили на позиции, их всегда прикрывали перехватчики. Вражеские коптеры-разведчики и корректировщики мы сбивали «сеткометом», поэтому противник не мог спокойно наблюдать за нашими группами и наводить на них артиллерию», – рассказал командир взвода противовоздушной обороны с позывным Кремль.

    Офицер уточнил, что штурмовые отряды также сопровождались расчетами FPV-перехватчиков, которые обеспечивали безопасность бойцов от атак украинских беспилотников. Кроме того, военные лишали ВСУ снабжения, сбивая тяжелые гексакоптеры «Баба-Яга», с которых противник пытался сбрасывать воду, медикаменты и провизию.

    По словам командира, всего при освобождении Алисовки было уничтожено более 200 таких тяжелых дронов. О взятии этого села под контроль Минобороны сообщило 28 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу расчеты ударных беспилотников группировки войск «Север» уничтожили более 30 артиллерийских орудий и бронемашин ВСУ в Харьковской области.

    В пятницу операторы дронов ликвидировали свыше 35 украинских наземных роботизированных комплексов.

    Военные применили новую тактику двойного удара для поражения замаскированной техники украинской армии.

    30 октября 2026, 09:42 • Новости дня
    Минобороны назвало цели массированного удара по Киеву
    Минобороны назвало цели массированного удара по Киеву
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам ВПК и энергетики Украины, а также по портовой инфраструктуре и сухогрузу в Черном море, сообщило Минобороны.

    Удары были нанесены по ракетному агрегатно-детальному заводу в Киеве, выпускающему комплектующие для БПЛА, и цеху по сборке беспилотников большой и средней дальности компании «Файер Пойнт», сообщило ведомство в Max.

    Кроме того, поражены электроподстанции в Хотове и Светлом, обеспечивающие работу военной промышленности в Киеве и Днепропетровской области.

    В акватории Черного моря российские силы ударили по сухогрузу, который доставлял в порт Одессы военное имущество и грузы двойного назначения для ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник мэр Киева Виталий Кличко заявил о повреждении инфраструктуры метрополитена и Южного моста в результате удара.

    В понедельник российские военные поразили логистические центры, объекты энергетики и порты Украины, а также сухогруз с военным имуществом.

    Беспилотники нанесли удары по электроподстанции в Харькове.

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    30 октября 2026, 13:11 • Новости дня
    Жители Алешек начали садиться в эвакуационные автобусы

    Желающие эвакуироваться жители Алешек начали садиться в автобусы

    Жители Алешек начали садиться в эвакуационные автобусы
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о начале посадки жителей города Алешки в Херсонской области в эвакуационные автобусы.

    Жители города Алешки в Херсонской области, изъявившие желание эвакуироваться, начали грузиться в автобусы, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в Max.

    «Мы находимся в Алешках. Собираются люди, которые хотят уехать на территорию Российской Федерации, находятся люди, которые хотят уехать на территорию Украины. Всем будет обеспечена такая возможность, поэтому люди постепенно грузятся в автобусы», – рассказала Лантратова, которая дала старт гуманитарной миссии утром в пятницу.

    Она отметила, что приоритетом миссии станет оказание гуманитарной помощи мирному населению.

    Алешки находятся на левом берегу Днепра напротив подконтрольного ВСУ Херсона. В городе сложилась тяжелая гуманитарная ситуация из-за действий ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Лантратова сообщила об организации колонны из 25 автобусов с гуманитарной помощью для Алешек.

    Для желающих эвакуироваться с домашними животными подготовили отдельный транспорт.

    Лантратова заявила о прибытии в Херсонскую область более 50 иностранных журналистов для освещения гуманитарной акции.

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    30 октября 2026, 18:38 • Видео
    Зачем Китай наказал звезд мирового футбола

    Китай дал понять, что принял извинения Килиана Мбаппе, который ранее неудачно высказался об основателе КНР. До того звезду мирового футбола наказали показательно и жестоко. Но есть в этой истории одна странность...

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 10:10 • Новости дня
    Вышел первый военный сериал по сценарию участника СВО

    В онлайн-кинотеатрах вышел первый сериал по сценарию участника спецоперации

    Вышел первый военный сериал по сценарию участника СВО
    @ Кадр из фильма "Обратная сторона медали"

    Tекст: Вера Басилая

    В онлайн-кинотеатрах Premier и Okko состоялась премьера военного сериала «Обратная сторона медали», сценарий которого написан на основе реальных историй участника специальной военной операции Николая Сидорова.

    «Обратная сторона медали» показывает фронтовую жизнь глазами ее непосредственного свидетеля. Главные герои – трое новобранцев Хазар, Гимли и Сова – учатся военному делу перед отправкой на линию боевого соприкосновения, сообщили создатели сериала.

    Режиссером сериала выступил Олег Фомин, роли исполнили Владимир Епифанцев, Андрей Фролов, Александр Головин, Мирослава Михайлова, Александр Лойе, Александр Михайлов, Гурам Баблишвили и другие. Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

    Сериал прежде всего обращен к военнослужащим, сотрудникам силовых ведомств, участникам СВО. В процессе работы над проектом Фомин регулярно общался с ними, чтобы точно отразить на экране узнаваемые типажи, солдатскую мудрость, характерный армейский юмор и детали фронтовой жизни.

    «После долгих разговоров с бойцами, прошедшими через военные действия, для меня было важно показать на экране, что герои СВО – это обычные люди. Мужчины, которые выполняют свой долг. Чтобы зрители погрузились в ту атмосферу, в ту реальность, в которой находятся наши ребята там. Без приукрашивания и ложного пафоса», – заявил Фомин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце народный артист РСФСР Никита Михалков начал работу над сценарием нового фильма. Весной актер Стивен Сигал сообщил о съемках документального фильма про Донбасс.

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    30 октября 2026, 13:27 • Новости дня
    Минобороны подтвердило гибель сапера при разминировании дороги в Алешки

    Tекст: Вера Басилая

    Российский сапер Андрей Ведерников погиб при разминировании дороги в Алешки Херсонской области для проезда гуманитарной колонны, сообщило Министерство обороны.

    Российский военнослужащий погиб в Херсонской области при обеспечении безопасного проезда гуманитарной колонны. Информацию уполномоченного при президенте по правам человека Яны Лантратовой о гибели сапера при разминировании дороги в Алешки подтвердило Минобороны.

    Трагедия произошла 28 октября во время проведения инженерной разведки и очистки маршрута. Погибшим оказался сапер 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии гвардии сержант Андрей Ведерников.

    Военнослужащий получил смертельное ранение в результате подрыва взрывного устройства, установленного украинским беспилотником. Мина была оснащена датчиком Доплера, который сработал при приближении человека к заряду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о сожалении в связи с гибелью двух человек при разминировании путей для гуманитарной миссии в Алешках.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о гибели сапера и еще одного человека в ходе разминирования путей для гуманитарной миссии в городе Алешки.

    В четверг жительница города рассказала о гибели мужа от подрыва на украинской мине при попытке доставить домой продукты.

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    30 октября 2026, 13:22 • Новости дня
    Ушаков исключил участие европейцев в переговорах по Украине в Абу-Даби

    Помощник президента Ушаков исключил участие Европы в переговорах в Абу-Даби

    Ушаков исключил участие европейцев в переговорах по Украине в Абу-Даби
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что возможное прибытие представителей европейских стран в Абу-Даби не сделает их полноправными участниками предстоящих переговоров по Украине.

    Ушаков заявил, что если европейцы приедут в ОАЭ во время обсуждения украинского вопроса, это не будет считаться их официальным участием в диалоге, пишет «Коммерсантъ».

    «Если они купят билеты на самолет, прилетят в Абу-Даби и будут где-то там крутиться, то, значит, им время от времени те же самые украинцы, да даже те же самые американцы будут, может, что-то докладывать, консультироваться, может, учитывать какие-то точки зрения, то есть там процесс может такой усложненный случиться», – пояснил Ушаков.

    Присутствие представителей Европы нельзя считать участием в переговорах, поскольку сейчас сторонам необходимо войти в рабочий режим, найти точки соприкосновения и начать серьезную дискуссию, добавил помощник президента.

    Ранее на встрече со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом российский лидер Владимир Путин подтвердил готовность Москвы возобновить трехсторонние переговоры по Украине. Ожидается, что встреча может пройти в Абу-Даби во второй декаде ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу помощник президента Юрий Ушаков заявил об отсутствии точной даты проведения трехсторонних переговоров с участием России, США и Украины.

    В четверг помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о формировании костяка российской делегации для трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби.

    В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о необходимости взаимных гарантий безопасности России и Украины при урегулировании конфликта.

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    30 октября 2026, 08:51 • Новости дня
    Лантратова заявила о прибытии более 50 иностранных журналистов в Алешки

    Лантратова: Более 50 иностранных журналистов прибыли в Алешки

    Лантратова заявила о прибытии более 50 иностранных журналистов в Алешки
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о прибытии в Херсонскую область более 50 журналистов из разных стран для освещения гуманитарной акции в городе Алешки.

    В Херсонскую область для освещения гуманитарной миссии в Алешках прибыли иностранные журналисты, в том числе из США, передают «Вести».

    «Украинская группа, американские журналисты, журналисты из разных стран, большое количество, более 50 журналистов, поэтому все открыто происходит. Это очень важно», – сказала Лантратова.

    Омбудсмен отметила высокий уровень организации гуманитарной акции и поблагодарила российских военных, которые с риском для жизни обеспечили безопасность мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила о полном соблюдении режима прекращения огня в Алешках.

    Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил о планах журналистов американского телеканала Newsmax документировать ход гуманитарной миссии в Алешках.

    Российский Красный Крест предоставил жителям города Алешки гуманитарную помощь с продуктами питания и питьевой водой.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о завершении разминирования дорог и готовности гуманитарного конвоя к отправке в Алешки.

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    30 октября 2026, 20:42 • Новости дня
    Мэр Алешек рассказал о доставке гуманитарной помощи в город

    Мэр Алешек: Режим тишины позволил доставить гумпомощь и вывезти жителей города

    Мэр Алешек рассказал о доставке гуманитарной помощи в город
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Благодаря соблюдению режима тишины в Алешки смогли доставить весь необходимый гуманитарный груз, сообщил глава города Руслан Хоменко. Одновременно из города вывезли людей, которые ранее хотели, не могли безопасно уехать.

    «В городе была очень сложная ситуация, но благодаря режиму тишины удалось завезти все необходимое. Обстановку оцениваю позитивно. Обе стороны выполняют обязательства», – цитирует Хоменко РИА «Новости».

    Вместе с гуманитарной колонной из Алешек в Армянск выехал житель города Евгений. Он рассказал, что дальше планирует отправиться в Скадовск, продолжить учебу и жить в России. «Учиться, потом как-то развиваться, жить, как обычно люди живут», – поделился он планами, уточнив, что профессию пока не выбрал.

    Раньше Евгений опасался покидать город из-за отсутствия безопасного маршрута. По его словам, российские военнослужащие помогали жителям с продуктами, гуманитарными грузами и медицинской помощью.

    В составе колонны также вывезли пенсионерку из села Солонцы Алешковского района. Она решила поехать в Симферополь. «Вывезли нас в безопасную зону и привезли сюда. Все нормально», – рассказала женщина.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что координирующую роль в организации гуманитарной миссии сыграла первая леди США Мелания Трамп. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 23 октября объявил о введении режима тишины на херсонском направлении с 04:00 мск 27 октября для проведения гуманитарной операции в районе Алешек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о выезде из Алешек всех желавших покинуть город. Она объявила о завершении гуманитарной миссии в Алешках.

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    31 октября 2026, 04:15 • Новости дня
    Профсоюзы анонсировали отправку второго грузовика с гумпомощью в Алешки

    Профсоюзы анонсировали новую отправку гумпомощи жителям Алешек

    Tекст: Катерина Туманова

    Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев сообщил о планах направить второй грузовик с гуманитарной помощью для эвакуированных жителей города Алешки.

    Груз будет распределяться по местам временного размещения граждан в Херсонской и Ростовской областях, передает ТАСС.

    «Мы соберем конвои и точно так же будем поддерживать тех, кто нуждается в помощи. Надеюсь, что второй грузовик с гуманитарной помощью отправится совсем скоро. Пока что мы не знаем, где будут размещаться эвакуированные, поэтому мы сейчас задействуем и Херсонскую область, и Ростовскую область. Наши грузовики поедут туда. Дальше помощь будет распределяться по местам временного размещения граждан», – заявил Черногаев.

    Председатель ФНПР отметил, что в состав гуманитарной помощи войдут продукты питания, бытовые предметы, средства гигиены и вещи первой необходимости.

    Ранее профсоюзы уже направили первый грузовик с гуманитарным грузом для жителей Алешек. Эту машину встретили в Федерации профсоюзов Ростовской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о завершении гуманитарной миссии в городе Алешки Херсонской области.

    Омбудсмен предложила ежемесячно организовывать передачу гуманитарной помощи местным жителям.

    Для реализации этих задач и обеспечения безопасности эвакуации российские инженерно-саперные подразделения группировки «Днепр» разминировали дороги к Алешкам.

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    31 октября 2026, 00:13 • Новости дня
    Лавров: Зеленский должен ехать в Москву, если хочет встречи с Путиным

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Владимиру Зеленскому следует приехать в Москву, если он хочет провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным. При этом Москва готова гарантировать его безопасность.

    «Президент Путин говорил, если он хочет встретиться, пусть приезжает в Москву. Мы гарантируем его сохранность и безопасность, которые, как я понимаю, в Киеве гарантировать нельзя», – заявил Лавров по итогам совещания глав МИД стран G20 в Атланте, передает РИА «Новости».

    Министр отметил, что позиция Москвы при подготовке трехсторонней встречи в Абу-Даби остается понятной, однако ежедневные рассуждения Зеленского о получении дальнобойного оружия для ударов по России не помогают продвижению к диалогу.

    Глава МИД указал и на испорченную репутацию Франции и Германии как гарантов прошлых договоренностей. Он подчеркнул, что за последние 12 лет у европейцев было достаточно шансов.

    «Они делом доказали, что их репутация не может не учитываться, когда они в очередной раз захотят какими-то гарантами поработать», – сказал Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о возможном включении представителей европейских стран в трехсторонние переговоры.

    Помощник президента Ушаков назвал планируемые переговоры между Россией, США и Украиной имеющими решающее значение.

    В среду официальный представитель МИД Захарова обвинила Зеленского в попытке сорвать усилия Москвы и Вашингтона по возобновлению консультаций об урегулировании конфликта.

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    30 октября 2026, 23:40 • Новости дня
    FT: США согласовали с Киевом формат для участия в переговорах «евротройки»

    FT: Команда Трампа согласовала с Киевом формат Е3 для участия Европы

    Tекст: Катерина Туманова

    Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер договорился с украинскими властями об использовании формата Е3 для европейского представительства в возможных переговорах, пишет FT.

    В прошлом месяце Джаред Кушнер и другой представитель американской команды Стив Уиткофф достигли договоренности с официальными лицами в Киеве о том, что инструментом для европейского представительства в переговорах по украинскому вопросу станет формат Е3. Внутри Европы по этому вопросу до сих пор ведутся споры, пишет Financial Times со ссылкой на дипломата.

    «Пока мы постараемся придерживаться формата E3», – заявил источник издания. По его словам, в случае начала серьезных переговоров об отношениях Украины с ЕС и снятии санкций к процессу должны будут подключиться европейские институты, для чего потребуется найти подходящий способ.

    Четыре европейских дипломата заявили, что США и Украина рассматривают так называемую «Е3» – Великобританию, Францию ​​и Германию как наиболее вероятную группу, способную сыграть роль в переговорах по урегулированию конфликта. Однако, по словам дипломатов, перспектива того, что три наиболее значимые страны Европы будут представлять весь континент, рискует оттолкнуть более мелкие европейские страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о невозможности участия представителей Евросоюза в трехсторонних переговорах по Украине. Песков назвал условием поддержки Москвой переговорщика от Евросоюза его искреннюю заинтересованность в мирном процессе.

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    30 октября 2026, 09:08 • Новости дня
    В Алешках при разминировании путей для гуманитарной миссии погибли два человека

    Tекст: Вера Басилая

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о гибели сапера и еще одного человека в ходе разминирования путей для гуманитарной миссии в городе Алешки Херсонской области.

    «При разминировании погиб сапер, также погиб еще один человек. Мы выражаем соболезнования родным и близким погибших», – сообщила Лантратова.

    Она подчеркнула, что в зоне проведения операции продолжает действовать режим тишины и никаких инцидентов не зафиксировано. По ее словам, российская и украинская стороны полностью соблюдают взятые на себя обязательства, а главным приоритетом миссии остается помощь мирному населению, передают «Вести».

    Алешки расположены на левом берегу Днепра напротив подконтрольного ВСУ Херсона. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснял, что координацией организации миссии занимается первая леди США Мелания Трамп. Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов заявлял о прекращении огня на херсонском направлении с 27 октября для обеспечения безопасности гуманитарной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские инженерно-саперные подразделения провели разминирование дорог к Алешкам.

    В среду посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил о подготовке подходов к городу российскими инженерными войсками.

    Лантратова сообщила о продлении режима прекращения огня в районе проведения гуманитарной миссии до 1 ноября.

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    30 октября 2026, 16:46 • Новости дня
    Песков назвал целью СВО лишение Киева возможности наносить удары

    Песков назвал целью спецоперации лишение Киева возможности наносить удары

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия проводит специальную военную операцию, чтобы полностью лишить киевские власти возможности атаковать российскую территорию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, целью боевых действий является обеспечение безопасности российских объектов, передает РИА «Новости». «Мы ведем СВО, чтобы лишить киевский режим возможности вообще наносить удары. И мы достигаем таким образом своих целей», – заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос об атаках на нефтеперерабатывающие заводы.

    Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что попытки Вооруженных сил Украины наносить удары по российским НПЗ не ставят под вопрос проведение трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта.

    Представитель Кремля также добавил, что российская делегация не планирует поднимать тему ударов по НПЗ на предстоящих переговорах в Абу-Даби. Песков пояснил, что Москва не станет инициировать обсуждение этого вопроса, так как российские военные самостоятельно противодействуют подобным атакам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу помощник президента Юрий Ушаков назвал планируемые трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной решающими для судьбы происходящих событий. Он заявил об отсутствии точной даты проведения встречи.

    В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на необходимость продолжения спецоперации после попытки массированной атаки украинских беспилотников на Москву.

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    31 октября 2026, 06:12 • Новости дня
    Лавров призвал не верить украинским чиновникам о контактах Москвы и Киева

    Лавров призвал западные СМИ не верить Киеву о контактах с Москвой

    Лавров призвал не верить украинским чиновникам о контактах Москвы и Киева
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совещания министров иностранных дел «Группы двадцати» посоветовал западной прессе не доверять украинским чиновникам в вопросах возможных контактов Москвы и Киева.

    «Не верьте им», – ответил Лавров западному журналисту, передает РИА «Новости».

    Представитель прессы заявил, что некие «украинские официальные лица» сообщили о стремлении Киева организовать встречу Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. При этом Москва якобы предпочитает телефонный разговор.

    Когда Лавров попросил уточнить источник информации, журналист лишь снова упомянул «украинских официальных лиц». Ответ российского министра вызвал смех в зале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Лавров предложил Владимиру Зеленскому приехать в Москву для встречи с российским президентом Путиным.

    В пятницу помощник президента Ушаков заявил о решающем значении планируемых трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной.

    Путин заявил о работе России над урегулированием кризиса на Украине.

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    31 октября 2026, 00:03 • Новости дня
    Лавров сообщил, когда назовут дату встречи России, США и Украины в Абу-Даби

    Лавров: Дату встречи России, США и Украины назовут после подтверждения

    Tекст: Катерина Туманова

    Конкретную дату возможной встречи представителей России, США и Украины в Абу-Даби объявят сразу после ее окончательного подтверждения, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Глава российского МИД Сергей Лавров пояснил, что ориентировочной датой проведения переговоров считается середина ноября.

    «Но конкретные даты, конечно, будут объявлены, как только они окончательно будут подтверждены», – передает РИА «Новости» слова Лаврова журналистам по итогам совещания глав МИД стран G20.

    Министр подчеркнул, что позиция Москвы по ситуации на Украине остается неизменной с начала специальной военной операции.

    «Цели были объявлены. Мы не можем принять, что Украина будет угрозой легитимным интересам Российской Федерации в сфере безопасности», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу помощник президента Юрий Ушаков сообщил о начале согласования с американской стороной даты проведения трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

    Газета FT заявила, что США согласовали с Киевом формат для участия в переговорах «евротройки».

    В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о необходимости взаимных гарантий безопасности России и Украины при урегулировании конфликта.

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    30 октября 2026, 16:33 • Новости дня
    Песков: Россия против прекращения огня для предоставления передышки Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия неоднократно заявляла, что выступает против прекращения огня, которое даст «передышку» Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Подготовка к трехсторонним переговорам по Украине не предполагает обязательств по ограничению боевых действий, передает РИА «Новости» слова представителя Кремля.

    «Мы неоднократно говорили сами, что мы против прекращения огня, которое даст передышку украинцам», – сказал Песков журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу помощник президента Юрий Ушаков заявил о решающем значении трехсторонних переговоров России, США и Украины.

    В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие представителей Евросоюза в этих переговорах.

    В понедельник он сообщил об отсутствии ограничений боевых действий при возобновлении трехсторонних переговоров.

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