ВС России применили сеткометы при освобождении Алисовки

Tекст: Дмитрий Зубарев

Подразделения противовоздушной обороны 1431-го мотострелкового полка группировки войск «Север» прикрывали продвижение российской пехоты на харьковском направлении. Военнослужащие перехватывали дроны противника на открытой местности, передает РИА «Новости».

«Когда наши ребята заходили на позиции, их всегда прикрывали перехватчики. Вражеские коптеры-разведчики и корректировщики мы сбивали «сеткометом», поэтому противник не мог спокойно наблюдать за нашими группами и наводить на них артиллерию», – рассказал командир взвода противовоздушной обороны с позывным Кремль.

Офицер уточнил, что штурмовые отряды также сопровождались расчетами FPV-перехватчиков, которые обеспечивали безопасность бойцов от атак украинских беспилотников. Кроме того, военные лишали ВСУ снабжения, сбивая тяжелые гексакоптеры «Баба-Яга», с которых противник пытался сбрасывать воду, медикаменты и провизию.

По словам командира, всего при освобождении Алисовки было уничтожено более 200 таких тяжелых дронов. О взятии этого села под контроль Минобороны сообщило 28 октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу расчеты ударных беспилотников группировки войск «Север» уничтожили более 30 артиллерийских орудий и бронемашин ВСУ в Харьковской области.

В пятницу операторы дронов ликвидировали свыше 35 украинских наземных роботизированных комплексов.

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