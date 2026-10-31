Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.4 комментария
Доля зарубежных командировок россиян выросла
Доля зарубежных командировок россиян за год выросла до 22%
Доля зарубежных командировок в общем числе деловых поездок россиян за последний год выросла до 22%, а главным направлением стал Китай.
В среднем за последние пять лет на зарубежные поездки приходилось 16% всех командировок, а за последний год их доля выросла до 22%, передает РИА «Новости» со ссылкой на аналитиков онлайн-сервиса для организации командировок Smartway.
За последний год на Китай пришлось 18% зарубежных деловых перелетов, на Казахстан – 14%, а на Турцию – 8%. География бизнес-поездок сместилась от Европы к Азии и странам ближнего зарубежья.
В пятерку наиболее популярных зарубежных направлений также вошли Узбекистан (6%) и Белоруссия (5%).
За последние годы география зарубежного бизнес-тревел существенно изменилась. Так, в 2021 году в десятку популярных направлений входили Италия, Германия и Франция.
Зарубежные командировки становятся важной частью деловых процессов российских компаний, а география поездок отражает изменения в международных экономических связях. На первый план выходят направления, где у бизнеса сохраняются возможности для работы с партнерами, развития проектов и выхода на новые рынки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила об упрощении поездок граждан благодаря обоюдному безвизовому режиму между Россией и Китаем.
Также Москва и Пекин договорились продолжить работу по облегчению взаимных поездок.
Кроме того, спрос россиян на поездки в Китай в период майских праздников вырос на 188%.