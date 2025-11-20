SCMP: Китай создает плавучий остров, который выдержит ядерный взрыв

Tекст: Ольга Иванова

Китай создает первый в мире искусственный плавучий остров, передает РИА «Новости» со ссылкой на South China Morning Post (SCMP). По данным Шанхайского транспортного университета, остров сможет размещать 238 человек в течение четырех месяцев без пополнения запасов. Ожидается, что он будет введен в эксплуатацию в 2028 году и размещен в спорных водах.

Как сообщает газета, остров сможет выдержать воздействие ядерного взрыва. Размер острова составит 138 метров в длину и 85 метров в ширину, главная палуба будет возвышаться на 45 метров над уровнем воды. Для создания конструкции используются многослойные панели из «метаматериалов».

По данным SCMP, водоизмещение платформы сопоставимо с новейшим авианосцем «Фуцзянь» и составляет 78 тыс. тонн. Плавучий остров сможет передвигаться со скоростью до 27 км/ч и обеспечивать работу более чем сотни исследователей, которые будут проводить непрерывные исследования Мирового океана.

По мнению военных наблюдателей, плавучий остров можно использовать в спорных водах для поддержания постоянного присутствия и перемещения по мере изменения политической ситуации. Ссылка на военные стандарты в спецификациях центра предполагает, что у него может быть двойное назначение, заключает газета.

