Власти сообщили о снижении интенсивности протестов в Иране

Губернатор провинции Тегеран сообщил о снижении интенсивности протестов

Tекст: Елизавета Шишкова

Губернатор провинции Тегеран Мохаммад Садег Мотамедиан сообщил об уменьшении активности протестующих, передает ТАСС. Мотамедиан заявил: «Вечером 11 января количество протестных групп также значительно сократилось, и больше нет причин для беспокойства».

Протесты начались 29 декабря в Тегеране, где торговцы вышли на улицы из-за резкого падения курса риала. Уже 30 декабря к ним присоединились студенты, а беспорядки распространились на большинство крупных городов страны. Пик насилия пришелся на вечер 8 января – в результате действий погромщиков погибли не менее 13 мирных граждан, в том числе трехлетний ребенок, а также 38 сотрудников правоохранительных органов.

Мэр Тегерана Алиреза Закани сообщил о поджоге 25 мечетей, повреждении 26 банков, трех медицинских центров, десяти государственных учреждений и более 100 пожарных машин, автобусов и автомобилей скорой помощи в столице. Власти Ирана назвали погромщиков террористами и обвинили Израиль и США в организации беспорядков.

На 12 января в стране запланированы проправительственные манифестации против действий бунтовщиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана пригласили граждан принять участие в акции против беспорядков, которая пройдет 12 января на площади Энгелаб в Тегеране.

Правительство страны объявило трехдневный траур по погибшим и намерено провести Марш национального сопротивления. Иранские власти провели задержания нескольких лидеров протестного движения. После стрельбы по протестующим в Тегеране погибли 217 человек.