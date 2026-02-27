  • Новость часаВзрыв произошел в доме на юго-западе Москвы
    Украина хочет заставить Европу мерзнуть за компанию
    Венгрия и Сербия объявили о создании нефтепродуктопровода в обход Украины
    Сооснователь «Яндекса» Волож отказался от гражданства России
    Назван заболевший астронавт, из-за которого впервые эвакуировали экипаж с МКС
    Раскрыта схема DDoS-атаки на ресурсы Роскомнадзора и Минобороны
    Reuters: Киев экспортировал нефть по «Дружбе»
    Трамп заявил о возможности «дружественного захвата Кубы»
    Глава Минобороны Нидерландов допустила отправку войск на Украину
    Пентагон заставляет разработчика ИИ участвовать в ядерной войне
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как определить украинца

    Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.

    25 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто стоит за атакой Залужного на Зеленского

    Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украинский кризис разрешат деньгами

    Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.

    14 комментариев
    27 февраля 2026, 22:27 • Новости дня

    МИД ряда стран объявили об эвакуации персонала из Тегерана и Тель-Авива

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерства иностранных дел Чехии и Италии рекомендовали гражданам срочно покинуть Иран на фоне риска обострения безопасности в регионе.

    Министерство иностранных дел Чехии предостерегло граждан от поездок в Иран и настоятельно рекомендовало покинуть страну из-за возможного ухудшения ситуации с безопасностью, передает РИА «Новости». В заявлении чешского МИД отмечается, что обострение конфликта может привести к ухудшению обстановки во всем регионе.

    Также итальянский МИД призвал своих граждан срочно покинуть Иран и проявлять крайнюю осторожность в странах Ближнего Востока. Ведомство напомнило, что ранее некритичный персонал посольства был выведен из Тегерана, а поездки по региону по-прежнему не рекомендуются.

    В то же время МИД ФРГ призвал граждан не посещать Израиль и Газу, а также Восточный Иерусалим. Британия вывезла часть сотрудников посольства в Израиле за пределы Тель-Авива, а также временно отозвало сотрудников в Иране.

    На фоне роста напряженности в регионе американские и британские власти также приняли меры для эвакуации дипломатов и предупредили своих граждан о необходимости пересмотра планов поездок. Британские власти частично эвакуировали сотрудников посольства в Израиле, а госдепартамент США разрешил необязательному персоналу покинуть страну.

    Ранее телеканал ABC сообщил, что президент США Дональд Трамп ознакомился с докладом командования Пентагона о вариантах военных действий против Ирана. Газета Washington Post подсчитала, что вблизи Ирана сосредоточено более 150 военных самолетов и значительная часть американских кораблей. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что не видит шансов для долговременного вовлечения Соединенных Штатов в конфликт на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совета Федерации Константин Косачев подчеркнул, что Москва готова поддерживать Тегеран в вопросах суверенитета и развития мирной ядерной программы.

    Переговоры США и Ирана по ядерной программе в Женеве завершились без результата, Тегеран отверг требование уничтожить объекты и вывезти обогащенный уран.

    В случае поражения авианосца ВМС США иранской ракетой, военная кампания по подавлению ядерных объектов и ракетной инфраструктуры Ирана не будет остановлена, а лишь скорректируется.

    27 февраля 2026, 14:39 • Новости дня
    СМИ раскрыли план США на случай удара по авианосцу в ходе операции в Иране

    19FortyFive: Повреждение авианосца США иранской ракетой приведет к эскалации

    СМИ раскрыли план США на случай удара по авианосцу в ходе операции в Иране
    @ Giannis Angelakis/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    В случае поражения авианосца ВМС США в результате удара иранской ракеты, военная кампания по подавлению ядерных объектов и ракетной инфраструктуры Ирана не будет остановлена, а лишь скорректируется, сообщает обозреватель издания 19FortyFive Эндрю Лэтэм.

    Анализ сценария предполагает, что даже в случае поражения одного из авианосцев типа Gerald R. Ford или Nimitz и вывода его из боя, США сохранят возможность наносить удары по целям на территории Ирана. В докладе отмечается, что основная задача кампании – разрушение ядерной и ракетной инфраструктуры Ирана, а не смена режима, что определяет стратегическую сдержанность Вашингтона, сообщает 19FortyFive.

    Первоначальной реакцией на потерю авианосца станет оперативное перераспределение ресурсов: вторая ударная группа увеличит интенсивность вылетов, авиация с наземных баз нарастит активность, а подводные лодки продолжат запускать крылатые ракеты по заранее определенным целям. При необходимости США могут перебросить дополнительные бомбардировщики для сохранения давления на иранские объекты.

    Основной акцент будет сделан не на символической мести, а на усилении ударов по объектам, связанным с обеспечением иранских ракетных ударов – прибрежным батареям, радарам наведения и сетям управления. Эти цели уже были частью изначального плана, но после удара по авианосцу их приоритет возрастет.

    Командование ВМС США усилит меры предосторожности: остальные корабли будут действовать на большем расстоянии, а охранение вокруг ключевых единиц ужесточится. Ожидается, что кампания продолжится в более сложных условиях, но не будет свернута.

    В политическом плане, несмотря на возможное давление в Вашингтоне с призывами расширить цели операции до смены режима, стратегические задачи останутся прежними. Эксперты подчеркивают, что удар по авианосцу не отменяет, а скорее подтверждает важность ограничения возможностей Ирана для нанесения ракетных ударов и развития ядерной программы.

    В долгосрочной перспективе такое событие приведет к пересмотру подходов к использованию авианосцев, ускорению программ по распределенному управлению силами и увеличению роли беспилотных и подводных платформ. Дебаты о целесообразности крупных авианосцев в современных условиях усилятся, но их роль в обеспечении мощи американского флота сохранится.

    Ранее американские F-22 прибыли на базу в Израиле. F-16 размещены на Диего-Гарсия для защиты от возможных атак со стороны Ирана.

    Западные эксперты спрогнозировали проведение массированной кампании по уничтожению военной инфраструктуры Тегерана.

    Пентагон перебрасывает на Ближний Восток крупнейшие авиационные силы со времен вторжения в Ирак.

    Вашингтон рассматривает сценарий физического устранения высшего руководства исламской республики, включая аятоллу Али Хаменеи.

    Глава иранского МИД Аббас Аракчи предупредил о возможных ударах по базам США в регионе.

    Комментарии (14)
    26 февраля 2026, 10:19 • Новости дня
    Спутниковые снимки опровергли слова Трампа о легкой победе над Ираном

    Иран начал восстановление ядерных объектов после ударов США и Израиля

    Tекст: Мария Иванова

    Свежие кадры из космоса зафиксировали, как Тегеран расчищает завалы и укрепляет ядерные объекты, поврежденные в ходе недавнего конфликта.

    Американские военные могут столкнуться с противником, сохранившим критический потенциал, передает Bloomberg.

    Фотографии, сделанные в этом месяце, демонстрируют работу иранских инженеров по расчистке завалов на ядерных объектах, пострадавших во время 12-дневного конфликта. Это противоречит утверждениям Белого дома о том, что способность Ирана производить ядерное топливо была полностью уничтожена.

    «Их предупреждали, чтобы они не предпринимали попыток восстановить свою оружейную программу, в частности ядерную», – заявил Дональд Трамп в обращении «О положении страны».

    Однако снимки свидетельствуют об обратном: входы в туннели близ Исфахана засыпаны для защиты от авиаударов, а в Натанзе возводится новая крыша. Аналитики отмечают, что даже мощные бетонобойные бомбы GBU-57 весом более 13,6 тыс. килограммов имеют предел эффективности против объектов, скрытых глубоко в скалах. Некоторые ключевые камеры находятся на глубине десятков метров под землей.

    Эксперты подчеркивают, что авиация способна разрушить строения, но не может уничтожить научные знания и политическую волю к восстановлению. География Ирана с его горной местностью и рассредоточенными объектами делает задачу полной ликвидации ядерной программы практически невыполнимой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ирана Масуд Пезешкиан анонсировал восстановление разрушенных Вашингтоном и Тель-Авивом ядерных объектов.

    Американская пресса сообщила об ускорении строительства секретного военного сооружения в иранской провинции Исфахан.

    Директор национальной разведки США Тулси Габбард ранее заявляла о необходимости нескольких лет для реконструкции уничтоженной инфраструктуры в Натанзе и Фордо.

    Комментарии (2)
    27 февраля 2026, 22:22 • Видео
    Война США с Ираном: зачем?

    Китай призвал своих граждан срочно покинуть Иран. Учитывая особые отношения Пекина и Тегерана, это выглядит как доказательство неизбежности нападения США на Иран. Собственно, из-за их особых отношений президент Дональд Трамп все это и замыслил.

    Комментарии (0)
    27 февраля 2026, 11:28 • Новости дня
    Партия Стармера потерпела поражение на выборах в Манчестере
    Партия Стармера потерпела поражение на выборах в Манчестере
    @ Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Победа партии «Зеленых» на дополнительных выборах в Манчестере впервые принесла им мандат в Северной Англии и продемонстрировала переток 26% голосов от лейбористов.

    Партия «Зеленых» одержала победу на довыборах в Палату общин Великобритании по округу Гортон и Дентон в Манчестере, передает Bloomberg.

    Кандидат Ханна Спенсер, работающая сантехником, набрала 40,7% голосов, оставив позади кандидата от Reform UK Мэтта Гудвина (28,7%) и представительницу лейбористов Анжелику Стагию (25,4%).

    Победа стала первой для партии «Зеленых» на довыборах и первым их мандатом на севере Англии. Разрыв с лейбористами составил 26%, что стало неожиданностью для политических аналитиков. Теперь у «Зеленых» пять депутатов в парламенте, а у Reform UK – восемь.

    В своей речи Спенсер заявила: «Здесь ясно видно, что люди готовы к переменам. Мы отвергаем партии, которые всегда нас игнорировали, и партии, финансируемые миллиардерами. Сегодня жители выбрали кого-то обычного, вроде меня».

    Поражение лейбористов стало ударом для премьер-министра Кира Стармера: 19 месяцев назад они побеждали в этом округе с разницей в 37%. Впервые за более чем 90 лет часть округа Гортон не будет представлять лейборист.

    Глава лейбористов Анна Терли назвала результат «разочаровывающим» и пообещала продолжить борьбу с кризисом стоимости жизни и инвестировать в госуслуги, отметив, что «политика гнева и простых решений» не поможет решить проблемы. Лидер Reform UK Найджел Фарадж обвинил «Зеленых» в «сектантском голосовании и мошенничестве», ссылаясь на агитацию на языке урду. Наблюдатели из Democracy Volunteers сообщили о высоком уровне «семейного голосования», запрещенного законом, но политолог Роб Форд отметил, что столь крупная победа «Зеленых» не объясняется одним фактором, и назвал реакцию Reform UK «трампистской».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лейбористская партия потерпела поражение на местных выборах в Манчестере.

    Комментарии (4)
    25 февраля 2026, 17:11 • Новости дня
    Варшава обвинила Минск по переправке мигрантов в Польшу по вырытым ХАМАС тоннелям
    Варшава обвинила Минск по переправке мигрантов в Польшу по вырытым ХАМАС тоннелям
    @ strazgraniczna.pl

    Россия и Белоруссия, по данным польских властей, задействовали новую схему переброски мигрантов в страны ЕС – через подземные тоннели на границе. 

    Как пишет The Telegraph со ссылкой на источники в Варшаве, Белоруссия якобы привлекла специалистов с Ближнего Востока «с высоким уровнем экспертизы» для проектирования и прокладки подземных маршрутов.

    В 2025 году сотрудники пограничной службы Польши обнаружили четыре тоннеля под границей с Белоруссией. Как заявила представитель Подлясского подразделения погранохраны подполковник Катажина Зданович, современные средства наблюдения – включая тепловизоры и электронные системы контроля – позволяют выявлять попытки незаконного пересечения границы «даже под землей».

    Один из крупнейших тоннелей был найден в середине декабря недалеко от населенного пункта Наревка на востоке Польши. По данным Варшавы, его высота составляла около 1,5 метра. Вход с белорусской стороны был скрыт в лесу. Протяженность подземного хода достигала примерно 50 метров на территории Белоруссии и еще 10 метров – на польской стороне.

    Через этот тоннель прошли около 180 мигрантов, преимущественно выходцев из Афганистана и Пакистана. Большинство из них были задержаны после выхода на польскую территорию. Полиция также опубликовала кадры, на которых видны задержанные группы мигрантов.

    Видеозаписи изнутри показывают узкий проход, укрепленный бетонными подпорками, предотвращающими обрушение. Военные эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что подобные технологии характерны для ближневосточных вооруженных группировок, имеющих опыт подземной войны.

    В числе возможных участников называются структуры, связанные с ХАМАС в секторе Газа и Хезболла в Ливане, а также отдельные курдские формирования и боевики «Исламского государства» (ИГ, признана террористической и запрещена в РФ). Американский военный историк Линетт Нусбахер заявила, что участие иранских прокси-групп «вполне правдоподобно», напомнив об активном строительстве тоннелей на юге Ливана после войны 2006 года.

    Бывший офицер британской армии, специалист по фортификациям Роб Кэмпбелл также предположил, что к проектированию могли быть причастны палестинские радикальные организации. В то же время экс-полковник израильской разведки Сарит Зехави отметила, что подобными навыками обладают не только проиранские силы, но и другие группировки, включая курдские отряды в Сирии и ИГ.

    Ранее президент Польши Кароль Навроцкий потребовал создавать новые воинские части на востоке страны.

    Комментарии (17)
    26 февраля 2026, 16:48 • Новости дня
    Эксперт: Посла Украины Британия направила следить за событиями в Грузии

    В Тбилиси объяснили возвращение посла Украины интересом британских спецслужб

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинский аналитик, член оппозиционной парламентской партии «Сила народа» Давид Картвелишвили объяснил решение Украины вернуть посла в Грузию после четырехлетнего перерыва желанием Лондона следить за событиями в регионе с использование украинской дипломатической миссии в Грузии.

    В интервью телекомпании «ПосТВ» эксперт отметил, что «Лондон очень злится из-за активизации администрации США на Южном Кавказе и в Центральной Азии, что фактически лишает преимущества на этом направлении у британских спецслужб». По его словам, «поэтому Британия активизируется на грузинском фронте», что, в том числе выразилось в введении санкций Лондона против грузинских телекомпаний «Имеди» и «ПосТВ».

    «Спустя четыре года после отзыва из Грузии посла Украины решение вернуть его в реальности принято не Киевом, а британцами, которые хотят здесь и отсюда контролировать и мониторить процессы», – сказал Давид Картвелишвили.

    Аналитик обратил внимание и на активизацию Великобритании на центральноазиатском направлении. По его мнению, «в Центральной Азии США, Россия и Китай уже нанесли ущерб интересам Великобритании». Представитель «Силы народа» призвал власти Грузии «проводить твердую политику, так как Лондон уважает только такие действия».

    Он отметил, что в отношение Грузии, в отличие от Великобритании, американская сторона сейчас осуществляет «неформальные, рабочие, точечные, практичные шаги», которые призваны выправить все то, что было испорчено прежней администрацией Белого дома.

    Вскоре после начала СВО украинский лидер Владимир Зеленский отозвал посла из Грузии, разозлившись из-за отказа Тбилиси открывать «второй фронт» против Москвы. Недавно Зеленский подписал указ о назначении на вакантную с 2022 года должность посла в Грузии Михаила Бродовича, ранее возглавлявшего дипломатическую миссию Украины в Словении.

    Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили усомнилась в возможности восстановления отношений с Украиной в обозримом будущем из-за политики киевских властей по отношению к Тбилиси.

    «Сложно сказать, как будут развиваться грузино-украинские отношения. Многое надо исправить, и мы ожидаем, чтобы украинская сторона признала и осознала, что мы сделали все возможное для нее в политическом или гуманитарном планах», – заявила она в интервью телекомпании «Рустави-2».

    Комментарии (0)
    27 февраля 2026, 14:30 • Новости дня
    Высокий суд Лондона разрешил сжигать Коран ради свободы слова

    Суд Лондона окончательно отменил приговор за сожжение Корана у посольства Турции

    Высокий суд Лондона разрешил сжигать Коран ради свободы слова
    @ Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Высокий суд Лондона подтвердил отмену приговора Хамиту Джошкуну, сжегшему Коран у посольства Турции, сочтя его акцию проявлением защищенной законом свободы слова.

    Высокий суд Лондона поддержал решение нижестоящей инстанции об отмене приговора мужчине, осужденному за сожжение Корана, передает РИА «Новости».

    Судьи постановили, что свобода слова включает право выражать взгляды, которые могут оскорбить окружающих.

    «В судебном решении, вынесенном в пятницу, лорд-судья Уорби и госпожа судья Оби поддержали решение об отмене обвинительного приговора», – пишет газета Telegraph.

    Инцидент произошел в феврале, когда 51-летний Хамит Джошкун сжег книгу и выкрикивал антиисламские лозунги. Изначально магистратский суд оштрафовал его на 240 фунтов стерлингов, однако мужчина подал апелляцию. Он настоял на своем праве свободно выражать личное мнение.

    Королевская прокурорская служба пыталась оспорить оправдательный вердикт, указывая на нарушение общественного порядка. Тем не менее, апелляционная инстанция отклонила эти доводы. Критики первого обвинительного приговора сравнивали его с возвращением отмененного закона о богохульстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Королевский суд Саутуарка удовлетворил апелляцию Хамита Джошкуна по делу о сожжении Корана.

    Ранее дидер датской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан провел акцию с сожжением священной книги у посольства Турции.

    Американский миллиардер Илон Маск осудил Британию за количество обвинительных приговоров за высказывания в интернете.

    Комментарии (7)
    26 февраля 2026, 20:59 • Новости дня
    В Госдуме заявили о риске ядерной катастрофы из-за планов передать ЯО Киеву

    Депутат Хамитов: Планы передать ЯО Киеву ставят мир на грань катастрофы

    В Госдуме заявили о риске ядерной катастрофы из-за планов передать ЯО Киеву
    @ imago stock&people/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Планы Франции и Британии передать на Украину ядерное оружие ставят под угрозу глобальную безопасность, заявил депутат Госдумы Амир Хамитов из партии «Новые люди».

    Парламентарий подчеркнул, что подобные инициативы, по его мнению, «находятся уже за гранью добра и зла, да и попросту человеческого понимания», передает ТАСС. Хамитов заявил, что поставка ядерного оружия преступникам – это не только пособничество, но и прямая инвестиция в нелегитимный агрессивный режим в Киеве. По его оценке, такое решение может привести мир к ядерной катастрофе.

    Хамитов также считает, что украинские боевики спят и видят, как это оружие применить с наиболее разрушительными последствиями. По мнению депутата, если европейские политики решатся предоставить Киеву ядерное оружие, это станет опасным прецедентом и должно привлечь внимание международного сообщества. Хамитов убежден, что такую угрозу можно остановить лишь совместными усилиями, чтобы «поставить на место заигравшихся поджигателей глобальной войны».

    Ранее Служба внешней разведки России сообщила о планах Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Франция обвинила Россию в «агрессивном поведении» после публикации о ЯО для Киева.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обострение риторики по ядерному оружию связано с тем, что западные страны испытывают разочарование из-за отсутствия успеха в попытках добиться поражения России.

    Комментарии (5)
    27 февраля 2026, 20:16 • Новости дня
    Экс-премьер Британии стал советником Зеленского

    The Independent: Экс-премьер Британии Сунак стал советником Зеленского

    Экс-премьер Британии стал советником Зеленского
    @ Fred Duval/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший премьер-министр Британии Риши Сунак назначен советником главы киевского режима Владимира Зеленского, пишет The Independent.

    Ожидается, что он будет оказывать консультационную поддержку в вопросах восстановления экономики страны, что особенно важно для Киева на фоне планов восстановить энергетическую отрасль к следующему зимнему периоду, сообщает The Independent, передает «Лента.Ру».

    Как отмечается в публикации, Сунак приступил к работе бесплатно. Он вошел в международную группу, которая намерена содействовать привлечению инвестиций в украинскую оборонную промышленность и усилению устойчивости энергетического сектора.

    Ранее Сунак опубликовал фото объятий с Зеленским.

    Комментарии (5)
    27 февраля 2026, 05:12 • Новости дня
    Telegraph: Лондон и Париж подготовили десант для отправки на Украину

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Военнослужащие стран НАТО – Британии и Франции – провели совместные учения, имитирующие высадку на украинскую территорию под видом миротворческой миссии, сообщают британские СМИ.

    Десантные подразделения Британии и Франции закончили подготовку к возможной переброске в зону боевых действий, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

    В маневрах на территории французской Бретани участвовали более 600 бойцов 16-й британской десантно-штурмовой бригады. Совместно с коллегами из 11-й парашютной бригады Франции они отработали сценарий высадки.

    Тренировки приурочили к четвертой годовщине начала спецоперации. Учения стали финальным этапом подготовки военных к развертыванию в любой точке мира в составе сил НАТО.

    Напомним, страны из числа так называемой «коалиции желающих» заявляли о планах направить войска на Украину.

    Британия объявляла о начале работы штаба войск «коалиции». Генсек НАТО Марк Рютте рассказывал о планах по вводу войск НАТО на Украину после заключения мира.

    Комментарии (4)
    26 февраля 2026, 11:55 • Новости дня
    Defence Network: Российские РЭБ могли уничтожить американский дрон над Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Системы радиоэлектронной борьбы России или Китая могли вывести из строя разведывательный аппарат ВМС США, который действовал вблизи иранских границ, сообщает Defence Network.

    Российские или китайские системы радиоэлектронной борьбы могли вмешаться в полет разведывательного беспилотника MQ-4C Triton ВМС США, выполнявшего миссию в небе над Ираном, передает «Царьград».

    Инцидент, по данным издания Defence Network, произошел в Персидском заливе в феврале 2026 года на фоне резкого обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном.

    «Современный беспилотник пропал с экранов радаров в Персидском заливе, южнее территории Ирана, 21 или 22 февраля 2026 года после подачи сигнала бедствия. Беспилотный летательный аппарат вылетел из Абу-Даби и проводил плановые разведывательные миссии на высоте около 10 километров, когда связь с ним была утрачена», – говорится в сообщении.

    Авторы публикации отмечают, что, по мнению специалистов, средства РЭБ могли быть использованы для нарушения сигнала управления дроном, после чего он был физически уничтожен с применением кинетического оружия. В материале подчеркивается, что исчезновение аппарата пришлось на период критической напряженности в отношениях США и Ирана.

    Ранее Telegram-канал «Военная хроника» сообщал, что Иран прикрывает себя от возможных ударов США российскими комплексами РЭБ «Тирада-2С».

    Ранее американский беспилотник-разведчик MQ-4C Triton в начале февраля был замечен над нейтральными водами Оманского залива вблизи иранской границы.

    Незадолго до этого военные США сбили предполагаемый иранский дрон возле своего авианосца в Аравийском море.

    В Североатлантическом альянсе ранее признали превосходство российских систем радиоэлектронной борьбы над западными аналогами.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 10:05 • Новости дня
    США завершили масштабную переброску боевой авиации к границам Ирана

    Пентагон усилил группировку на Ближнем Востоке истребителями F-22 и F-16

    США завершили масштабную переброску боевой авиации к границам Ирана
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американские F-22 прибыли на базу в Израиле, а F-16 размещены на Диего-Гарсия для защиты от возможных атак со стороны Ирана, сообщает The War Zone.

    Стелс-истребители F-22 в количестве 12 единиц переброшены на израильскую базу Овда, а самолеты F-16 разместили на острове Диего-Гарсия, передает портал The War Zone.

    Численность американских войск в регионе достигла максимума с момента вторжения в Ирак в 2003 году. Также в Средиземное море прибыл авианосец USS Gerald R. Ford. Госсекретарь Марко Рубио провел закрытый брифинг для конгрессменов, предупредив о подготовке к потенциальным военным действиям.

    Президент Дональд Трамп в обращении к нации заявил: «Они уже разработали ракеты, которые могут угрожать Европе и нашим базам за рубежом, и работают над созданием ракет, которые скоро достигнут США».

    Председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн предупредил об истощении запасов ракет-перехватчиков в случае конфликта, однако Трамп отверг эти опасения. Саудовская Аравия тем временем наращивает добычу нефти на случай перебоев с поставками. Исход ситуации будет зависеть от результатов ядерных переговоров в Женеве.

    Пентагон перебрасывает на Ближний Восток крупнейшие авиационные силы со времен вторжения в Ирак.

    Президент США Дональд Трамп дал Ирану десять дней на заключение значимой сделки.

    Вашингтон рассматривает сценарий физического устранения высшего руководства исламской республики, включая аятоллу Али Хаменеи.

    В Женеве приземлился самолет спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа для переговоров с украинской и иранской делегациями.

    Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что возможные новые удары по Ирану могут привести к негативным последствиям для всего ближневосточного региона и затронуть интересы России.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 19:34 • Новости дня
    Кремль не удивился отрицанию Британией и Францией планов передачи ЯО Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль не удивлен тем, что Британия и Франция отрицают возможность передачи ядерного оружия Киеву, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «В данном случае было бы странно предполагать, что они бы хором подтверждали (планы передачи такого оружия)», – сказал Песков в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

    Песков добавил, что ключевое значение имеют разведданные России, которые, по его словам, не являются голословными.

    Напомним, Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать Украине малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Ранее Франция отвергла обвинения в передаче ядерного оружия Киеву. В офисе британского премьера Кира Стармера также опровергли планы передачи ядерного оружия Киеву.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 13:53 • Новости дня
    СМИ: Британия оголит фронт в Эстонии ради отправки войск на Украину

    The Times: Лондон выведет контингент из Эстонии для переброски на Украину

    Tекст: Мария Иванова

    Для подготовки отправки на Украину бригады в 5 тыс. человек Британии придется перебросить до 20 тыс. военных, ослабив контингенты в Эстонии и на Кипре, пишет The Times.

    Для развертывания военной бригады на Украине Соединенному Королевству придется передислоцировать силы из других стратегических регионов, передает ТАСС.

    Газета The Times со ссылкой на военные источники сообщила, что речь идет о выводе контингента из Эстонии или с Кипра. Это необходимо для обеспечения ротации и поддержки миссии после возможной остановки боевых действий.

    Представитель британского оборонного ведомства заявил изданию: «Если говорить реалистично, то отправка 5 тыс. человек означает, что в общей сложности нам нужно иметь 20 тысяч».

    По его словам, уход из Прибалтики создаст уязвимость на другом направлении, а потеря возможностей на Кипре станет критичной для армии.

    Журналисты пояснили, что для содержания группировки в 5 тыс. бойцов требуется вчетверо больше людей. Остальные 15 тыс. необходимы для подготовки смены, восстановления после командировок и тылового обеспечения. Изначальные планы отправить 10 тыс. военных сократили из-за скромной численности всей армии королевства.

    Министр обороны Джон Хили подтвердил, что военнослужащие уже начали готовиться к операции. На эти цели Лондон выделил 200 млн фунтов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон и Париж планировали отправить на Украину до 15 тыс. военных в случае заключения мирного соглашения.

    При этом экс-глава Генштаба Дэвид Ричардс назвал численность британских войск слишком малой для масштабного развертывания.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 01:23 • Новости дня
    Российские сенаторы предостерегли ЕС от эскалации при ядерных поставках Киеву

    СФ: передача Киеву ядерного оружия приведет к резкой эскалации конфликта

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские сенаторы направили обращение в парламенты Британии и Франции, в Европарламент, в ООН, МАГАТЭ и в адрес Конференции по обзору Сторон Договора о нераспространении ядерного оружия после заявлений о возможной передаче Украине ядерных взрывных устройств.

    «Сенаторы Российской Федерации крайне встревожены намерением Великобритании и Франции поставить на Украину ядерные взрывные устройства», – сказано в обращении.

    В нем отмечается, что такие действия, о которых заявили Британия и Франция,  приведут к резкой эскалации конфликта и создадут прямые угрозы безопасности России и всего Европейского региона.

    Безответственный сговор руководителей Британии и Франции может привести к катастрофическим последствиям, подчеркнули авторы обращения.

    Сенаторы призвали членов британских и французских парламентов незамедлительно инициировать парламентские расследования по данному вопросу и информировать граждан своих стран и мировое сообщество о результатах.

    Также российские сенаторы предложили Совету Безопасности ООН, МАГАТЭ и Конференции по обзору Сторон Договора о нераспространении ядерного оружия провести предусмотренные их мандатами расследования.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    В МИД России заявили, что любые шаги по содействию Киеву в создании военного ядерного потенциала будут восприниматься как прямая угроза национальной безопасности. При этом Франция отвергла обвинения в передаче ядерного оружия Киеву.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 16:12 • Новости дня
    В Совфеде пообещали поддержку Ирану в защите суверенитета

    Зампред СФ Косачев заявил о поддержке Россией суверенитета Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Зампред Совета Федерации Константин Косачев подчеркнул, что Москва готова поддерживать Тегеран в вопросах суверенитета и развития мирной ядерной программы.

    Россия поддерживает Иран в вопросе защиты суверенитета и национальных интересов, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев на встрече с послом Ирана в РФ Каземом Джалали. Как сообщает пресс-служба СФ, сенатор отметил, что на протяжении многих десятилетий республика сталкивается с давлением со стороны США.

    «Все это время народ и руководство страны демонстрируют уважение собственного суверенитета, своих национальных интересов, отстаивая позиции Ирана в современном мире. В этом вы твердо можете рассчитывать на поддержку России», – подчеркнул Косачев.

    В ходе встречи обсуждались вопросы двусторонней и международной повестки. Отдельно затрагивалась тема проходящего в Женеве третьего раунда непрямых переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. Косачев отметил, что наилучшим результатом этих переговоров могла бы стать деэскалация ситуации вокруг Ирана.

    Сенатор добавил, что Иран имеет полное право на развитие своей мирной ядерной программы, и пообещал, что Россия готова оказать Тегерану необходимую поддержку при достижении в Женеве конкретных договоренностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский предупредил о недопустимости военных ударов по мирным ядерным объектам Ирана и призвал к дипломатии.

    Ранее на встрече в Тегеране министр энергетики России Сергей Цивилев заявил, что президент России Владимир Путин выделяет стратегическое значение укреплению сотрудничества с Ираном.

    Напомним, что в декабре 2025 года Иран и Россия договорились о поставке 500 установок «Верба» и 2500 ракет 9М336 на сумму 500 млн евро.

    Комментарии (0)
    МИД ряда стран объявили об эвакуации персонала из Тегерана и Тель-Авива
    Посла Финляндии вызвали в МИД после сожжения флага России в Хельсинки
    В зоне СВО ликвидирована снайперша ВСУ из фильма про «украинских амазонок»
    Основателю Readovka Костылеву вменили хищение 1 млрд рублей у Минобороны
    Профессор Чэнь Цюфань назвал профессии, которые первыми исчезнут из-за ИИ
    Чемпион России по эндуро объяснил, почему могли пропасть туристы в Пермском крае
    Роман Сорокина «Голубое сало» сняли с продажи в России

    Почему американский СПГ не может добраться до Украины

    Украина хвастается новой купленной партией американского СПГ, которая впервые должна прийти через литовский порт Клайпеда. Импортировать СПГ из США Киев собирается и через немецкий СПГ-терминал. Получится ли у Украины, наконец, слезть с российского газа и перейти на американский СПГ? Подробности

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Пакистан начал войну с Афганистаном из-за британской линии

    Пакистан объявил «открытую войну» Афганистану. Исламабад обвинил талибов в том, что они «превратились в колонию Индии» и собрали в стране «террористов со всего мира». Российский МИД призвал стороны вернуться за стол переговоров для разрешения всех разногласий политико-дипломатическим путем. К чему приведет очередная эскалация в регионе и что она значит для Москвы? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Война США с Ираном: зачем?

      Китай призвал своих граждан срочно покинуть Иран. Учитывая особые отношения Пекина и Тегерана, это выглядит как доказательство неизбежности нападения США на Иран. Собственно, из-за их особых отношений президент Дональд Трамп все это и замыслил.

    • Кубу все-таки спасли

      Как заявило правительство Кубы, арестованный катер под флагом США направлялся на Остров свободы с террористическими целями. Это похоже на провокацию ЦРУ вроде знаменитой битвы в «заливе Свиней» (бухте Кочинос). Но на сей раз все не так: Вашингтон почти отказался от идеи сменить власть на Кубе.

    • Для Британии подобрали нового русофоба

      Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лунный посевной календарь на март 2026 года: благоприятные дни для посадки, работы в саду и неблагоприятные даты

      Март – старт дачного сезона: на юге уже сеют рассаду, в средней полосе готовятся к середине месяца, на севере пока планируют. В этом месяце закладывается основа будущего урожая. Многие дачники сверяют дела с лунным календарем: фазы влияют на рост растений. В марте 2026-го два ключевых события – полнолуние 3 марта и новолуние 19 марта. В эти дни агрономы не советуют сеять, пересаживать или обрезать. Рассказываем, как спланировать работы, чтобы рассада удалась, а сад встретил весну во всеоружии.

    • Что изменится с 1 марта 2026 года в России: новые законы, правила ЖКХ, автошкол, подписок и гостиниц

      Март традиционно становится месяцем, когда в России вступает в силу множество законодательных новелл. 1 марта 2026 года не станет исключением: россиян ждут важные изменения в самых разных сферах – от оплаты коммунальных услуг до правил бронирования отелей и защиты от нежелательных интернет-подписок. Обо всех нововведениях подробно – в справке газеты ВЗГЛЯД.

    • Что подарить на 23 февраля 2026: идеи мужу, папе и начальнику

      Тысячи женщин 23 февраля задаются главным вопросом праздника: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не оказался очередной формальностью? В спешке легко выбрать банальные варианты – носки, пену для бритья или дежурный одеколон. Но такие презенты давно стали штампом и редко вызывают искренние эмоции. Если время поджимает, важно сделать ставку на уместность: учитывать статус мужчины, его интересы, возраст и формат ваших отношений. ВЗГЛЯД собрал полную подборку актуальных идей – от практичных подарков мужу и теплых вариантов для папы до корректных деловых решений для начальника.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

