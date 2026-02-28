В России утвердили ГОСТ для дирижаблей

Tекст: Денис Тельманов

С мая текущего года начнут применяться новые стандарты к материалам, используемым для оболочек аэростатов и дирижаблей, передает РИА «Новости».

Согласно обновленному ГОСТу, материалы должны быть устойчивыми к воздействию несущего газа, свариваться или склеиваться, но при этом не слипаться при хранении.

Также материалы не должны выделять токсичных веществ, а на поверхности запрещены отверстия, царапины, разрывы и складки, которые не расправляются.

В случае воспламенения оболочка не должна взрываться. Ширина полотна оболочки из большинства материалов теперь должна составлять не менее одного метра.

Материалы обязаны сохранять свои свойства при температурах от минус 40 до плюс 150 градусов Цельсия в зависимости от их основы – полиолефины, полиэфиры или тканепленочные композиты.

Основной стандарт для аэростатов и дирижаблей действует с октября 2025 года. Он определяет, что дирижабли могут использоваться для перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, транспортировки людей и патрулирования, а аэростаты – для подъема грузов и людей на высоту.

