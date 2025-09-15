Зафиксировано более 180 DDoS-атак на ресурсы ЦИК, ДЭГ и ДИТ Москвы

Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?29 комментариев
Роскомнадзор: Зафиксировано более 180 DDoS-атака на избирательные ресурсы
Во время проведения выборов в России ресурсы Центризбиркома, дистанционного электронного голосования и департамента информационных технологий Москвы подверглись многочисленным DDoS-атакам, сообщил Роскомнадзор.
«Зафиксировано 181 DDoS-атаки на ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и ДЭГ», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Общая продолжительность атак составила семь часов. В ведомстве уточнили, что максимальная мощность DDoS-атак достигала 45,16 гигабит в секунду и 11,62 млн пакетов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что серьезных нарушений в ходе Единого дня голосования не зафиксировано и выборы прошли довольно спокойно. Памфилова также сообщала, что на интернет-ресурсы Центральной избирательной комиссии России произошла беспрецедентная хакерская атака. Глава ЦИК подчеркнула, что эта атака не повлияла на проведение голосования.