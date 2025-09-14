Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?13 комментариев
Памфилова заявила о беспрецедентной атаке на ресурсы ЦИК
На интернет-ресурсы Центральной избирательной комиссии России осуществляется беспрецедентная хакерская атака, однако это не влияет на проведение голосования, заявила глава ЦИК Элла Памфилова на брифинге.
По ее словам, специалисты уже работают над устранением последствий: «В эти часы идет беспрецедентная атака на ресурсы Центральной избирательной комиссии России. Только что как раз с этим разбиралась, лег интернет, у нас не было интернета», передает РИА «Новости».
Памфилова подчеркнула, что на работоспособность государственной автоматизированной системы «Выборы» и дистанционное электронное голосование эти атаки не повлияли. Она отметила, что все сервисы, обеспечивающие процедуру голосования, функционируют в штатном режиме.
По данным ЦИК, зафиксировано около 290 тыс. попыток взлома интернет-портала самой комиссии и свыше 300 попыток по платформе дистанционного электронного голосования.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова рассказала об активном вовлечении молодых людей в выборные процессы и кадровый резерв, подчеркнув роль молодежных комиссий и волонтеров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, более 16 млн человек проголосовали на выборах разных уровней в регионах России. Более 1,4 млн человек воспользовались дистанционным электронным голосованием.