Памфилова заявила о беспрецедентной атаке на ресурсы ЦИК

Tекст: Дарья Григоренко

По ее словам, специалисты уже работают над устранением последствий: «В эти часы идет беспрецедентная атака на ресурсы Центральной избирательной комиссии России. Только что как раз с этим разбиралась, лег интернет, у нас не было интернета», передает РИА «Новости».

Памфилова подчеркнула, что на работоспособность государственной автоматизированной системы «Выборы» и дистанционное электронное голосование эти атаки не повлияли. Она отметила, что все сервисы, обеспечивающие процедуру голосования, функционируют в штатном режиме.

По данным ЦИК, зафиксировано около 290 тыс. попыток взлома интернет-портала самой комиссии и свыше 300 попыток по платформе дистанционного электронного голосования.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова рассказала об активном вовлечении молодых людей в выборные процессы и кадровый резерв, подчеркнув роль молодежных комиссий и волонтеров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, более 16 млн человек проголосовали на выборах разных уровней в регионах России. Более 1,4 млн человек воспользовались дистанционным электронным голосованием.