Аракчи: Иран не начинал войну и не атакует соседей
Аракчи подчеркнул отсутствие вины Ирана в начале конфликта
Глава МИД Ирана подчеркнул, что Тегеран наносит удары только по объектам США, находящимся в соседних странах, а не по самим соседям.
США и Израиль начали войну против Ирана, а Тегеран лишь наносит ответные удары по американским военным объектам, не атакуя соседние страны, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, передает ТАСС.
Во время интервью телеканалу NBC News он подчеркнул: «Мы не атакуем своих соседей, мы атакуем американские базы, американские установки, американские объекты, которые, к сожалению, находятся на территориях наших соседей. Мы не атакуем соседей, мы атакуем американцев, которые атакуют нас. Мы отвечаем, мы не начинали войну».
Аракчи также отметил, что Иран действует исключительно в ответ на действия США и Израиля на Ближнем Востоке. По словам дипломата, Тегеран не заинтересован в эскалации конфликта с соседними странами региона.
Ранее глава информационного совета правительства Ирана Эльяс Хазрати также отметил, что удары по военным объектам США и Израиля наносятся в ответ на атаки по иранской территории.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Временный совет Ирана запретил удары по соседним странам. А генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт подчеркнул нейтралитет региона в конфликте между Израилем, США и Ираном.