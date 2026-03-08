  • Новость часаСилами ПВО уничтожен второй летевший на Москву беспилотник
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Глава ГРУ: Перед украинской делегацией жестко ставили вопрос о покушении на Алексеева
    Эксперт оценил планы США вывезти уран из Ирана по примеру с операцией с Мадуро
    Израиль огорчил Грузию призывом «подтвердить дружбу»
    Путин назвал причину возникновения украинского кризиса
    В ЛАГ отказались открывать воздушное пространство для ударов по Ирану
    Песков назвал отличия переговоров России и Ирана с США
    Избран новый верховный лидер Ирана
    Подсчитаны убытки США за первую неделю конфликта с Ираном
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция пытается стать центром Евразии

    Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.

    3 комментария
    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Попытка поворота русских рек ускорила коллапс техноутопии СССР

    В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.

    34 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Кого заменит ИИ

    Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?

    14 комментариев
    8 марта 2026, 18:06 • В мире

    Почему Иран беззащитен перед авианосцами США

    Почему Иран беззащитен перед авианосцами США
    @ Mc3 Clayton Wren/Planetpix/Global Look Press

    Tекст: Игорь Гарнов

    Иранские власти заявили о ракетной атаке по американскому авианосцу в акватории Оманского залива. Как утверждается, «после атаки корабль быстро скрылся более чем на тысячу километров от залива». Таким образом, Иран заявляет, что создал серьезную угрозу для американского авианосца. Однако так ли это на самом деле?

    Прежде всего стоит иметь в виду, что авианосец – не просто корабль, а настоящая плавучая крепость. Плавучий аэродром не только способен к самообороне, но и находится под защитой других кораблей.

    Авианосная ударная группа (АУГ) – это несколько боевых и транспортных кораблей, действующих в боевом порядке (ордере). В центре ордера сам авианосец. В нынешней американо-иранской войне это авианосцы «Авраам Линкольн» (USS Abraham Lincoln, CVN-72) и «Джеральд Форд» (USS Gerald R. Ford, CVN-78). Именно по «Аврааму Линкольну» и наносили удар иранцы.

    На удалении до 10-15 миль (18-28 км) от флагмана АУГ двигаются от четырех до шести эсминцев и/или крейсеров с боевой информационной управляющей системой (БИУС) «Иджис» (это не оружие, а система управления всеми комплексами оружия на борту, всеми видами локации, навигацией, связью, подготовкой данных для тактических решений – мозг корабля). Под водой идут одна-две подлодки. В состав ордера не включаются, но стараются держаться внутри его контура два-три судна снабжения.

    Таким образом, авианосец – не какой-то одинокий и неповоротливый гигант, а центр мощной боевой сети. Мозг этой сети называется CEC (Cooperative Engagement Capability). Эта система объединяет радары кораблей и самолетов ДРЛО в единую систему управления: данные передаются мгновенно, цели обнаруживаются за горизонтом, БИУС «Иджис» кораблей получают и передают данные. В итоге вокруг авианосца возникает «сфера безопасности» радиусом до 1,5 тыс. км (дальность обнаружения) – чтобы прорваться к нему, противнику придется преодолеть эшелонированную оборону радиусом в сотни километров.

    Cверхдальний рубеж защиты АУГ по ПВО находится на расстоянии 700 км, его обеспечивают истребители F/A-18E/F Super Hornet и F-35C Lightning II. Чтобы истребитель действовал по целям на таком удалении, ему нужно внешнее целеуказание, и его обеспечивают самолеты ДРЛО Е-2С/D Hawkeye. Но дальность обнаружения крылатых ракет и истребителей только 250-300 км.

    Средний эшелон защиты от нападения с воздуха должны обеспечивать зенитные ракеты, они есть на эсминцах/крейсерах с системой «Иджис». Наиболее современные зенитные управляемые ракеты (ЗУР) SM-6 обеспечивают дальность по целям на больших высотах до 240 км. К ЗУР средней дальности относятся также ракеты ESSM, их дальняя граница зоны поражения – 50 км. А ракета SM-3 предназначена для перехвата баллистических целей. Даже по американский меркам она стоит баснословно дорого – 18 млн долларов, но именно эта ракета должна защитить корабли ордера от атаки гиперзвуковых ракет.

    На самих авианосцах установку вертикального пуска разместить негде, поэтому приходится ограничиваться ракетами меньшей дальности RIM-7 Sea Sparrow (дальность 30 км) и двумя комплексами ближнего действия RIM-116 с дальностью 10 км. Также на всех кораблях авианосной группы есть артиллерийские установки Phalanx на базе 20-мм шестиствольной пушки «Вулкан».

    Противолодочная оборона также построена по принципу эшелонирования сил и средств –с перекрытием зон обнаружения и поражения на разных дистанциях.

    Ее дальний рубеж обеспечивают противолодочные вертолеты MН-60R Seahawk, действующие на удалении до 100 миль (185 км) от авианосца. Основа их тактики – «засеивание» больших пространств радиогидроакустическими буями, сбор и обработка информации с них. Также они используют радиолокационные станции для поиска перископов подводных лодок.

    Помощь вертолетам на дальнем рубеже могут оказать и патрульные противолодочные самолеты P-8A Poseidon, которые базируются на сухопутных аэродромах. Движущаяся на малых (до 100 м) глубинах подводная лодка создает над собой область повышенного давления, которое приводит к незаметному для глаза наблюдателя, но различимому радиолокатором патрульного самолета вспучиванию водной поверхности. Размещенные на самолетах приборы могут по этим признакам обнаруживать подлодки на дальностях 100-120 км.

    Средний рубеж 75-165 км по курсу ордера держат многоцелевые атомные подводные лодки. В их распоряжении мощные активные и чувствительные пассивные гидроакустические станции, буксируемые пассивные станции в виде трос-кабеля (антенные решетки длиной в несколько км). Ближний рубеж (до 75 км) формируют собственно корабли ордера – эсминцы Arleigh Burke, крейсеры Ticonderoga и вертолеты.

    Средствами поражения подводных лодок служат применяемые с вертолетов или с кораблей противолодочные торпеды Mk.46/48/54, а также стартующие из установок вертикального пуска Mk.41 ПЛУР (ракета-торпеда) ASROC-VL. Последние летят в район обнаружения подлодки по баллистической траектории, входят в воду, производят самостоятельный концентрический допоиск и поражают лодку на дальности до 28 км.

    Но помимо оружейных оборонительных систем, авианосец обеспечен серьезной конструктивной защитой. Прочность и безопасность корпуса авианосца обеспечивается продуманной, с учетом многолетнего опыта строительства, эксплуатации и боевого применения авианосцев конструкцией.

    Двойное дно по всей длине защищает судно при посадке на мель и частично поглощает энергию подводных взрывов. Водонепроницаемые перегородки от киля до летной палубы делят корпус на несколько десятков отсеков. По длине корпуса проходят две мощные силовые балки.

    По бортам корабля устроены специальные защитные отсеки – коффердамы. Они либо пустые, либо используются для хранения разного имущества. Они выполняют сразу три важные функции: поглощают энергию взрыва, например торпеды, препятствуют распространению огня и воды вглубь корабля, если образовалась пробоина, а также смягчают воздействие гидроударной волны, если взрыв произошел неподалеку под водой. Этой же цели служат и расположенные по бортам топливные цистерны.

    У американцев авианосцы только атомные. Сами реакторы весьма надежное оборудование, инцидентов, связанных с радиацией, на них никогда не было. Реакторы расположены глубоко внутри корпуса, в самом защищенном месте, они окружены толстой биологической защитой. Помимо этого, на авианосце есть все, чтобы бороться с повреждениями: мощные водяные насосы, системы пожаротушения в отсеках и на летной палубе, система наружного орошения для дегазации и дезактивации, разнесенные электростанции и т. д.

    Как можно уничтожить авианосец

    Во время Второй мировой войны на Тихом океане было потеряно 19 японских и 11 американских авианосцев, в том числе и по небоевым причинам. Главным же оружием против авианосцев – как и в целом против боевых кораблей – уже тогда стала морская авиация. Однако с 1945 года по сегодняшний день в бою не погиб не один авианосец – хотя были случаи их масштабного повреждения из-за аварий или техногенных катастроф.

    Разработку тактик борьбы с авианосцами и нужного для этого оружия в эпоху холодной войны мог себе позволить только Советский Союз. Специально для этого в ВМФ СССР существовали ракетные крейсеры проекта 1164 «Атлант», они несли по 16 тяжелых ПКР П-500 «Базальт». Атомные крейсеры проекта 1144 «Орлан» несли уже по 20 ПКР П-700 «Гранит». Также для борьбы с АУГ разрабатывались и подлодки проекта 949 и 949А «Антей», они несли уже по 24 «Гранита».

    «Граниты» были первым в мире оружием, которое могло применять роевую тактику атаки – в советское время она называлась тактикой «волчьей стаи». Одна ракета из залпа поднималась на высоту 7-10 км и выполняла роль «вожака» – вела доразведку, распределяла цели для других, летящих на предельно малой высоте на скорости больше двух звуковых. Благодаря таким возможностям «вожака» всю «стаю» можно было запускать примерно в район АУГ без точного целеуказания. Если управляющая ракета сбивалась, ее место тут же должна была занять другая и принять на себя ее функции. Считалось, что авианосцу нужно 10-12 таких ПКР для потопления. Конечно, в ядерном оснащении хватило бы и одного (если бы она достигла цели).

    Одна проблема – ракетным подводным лодкам требовалось подойти к АУГ на дальность залпа. Уже в советское время это считалось почти неразрешимой задачей.

    Но помимо этого, в СССР существовала мощная Морская ракетоносная авиация (МРА), оснащенная прежде всего десятками дальних ракетоносцев Ту-16 (впоследствии Ту-22 различных модификаций). Это была главная угроза для американских авианосцев в ту эпоху. Ту-16 оснащались ракетами КСР-5 и К-10, в том числе в ядерном оснащении.

    Однако главной проблемой применяемого в морских условиях ракетного оружия – и в советскую эпоху, и по сей день – является точное целеуказание. Важно помнить, что авианосец – не стационарная, а постоянно движущаяся цель, и поэтому ему не страшны баллистические ракеты, даже с ядерным оснащением. Каждый момент времени АУГ находится в какой-то другой точке. Чтобы обнаружить АУГ в океане и выдать целеуказание для ракетного залпа, в советское время существовали и специальная космическая группировка, и дальние самолеты-разведчики. Но даже тогда считалось, что полки МРА способны в лучшем случае не потопить авианосец, а только вывести его из строя, и то ценой значительных потерь.

    Способные бороться сегодня с американскими АУГ силы есть – в каком-то приближении, у Китая, а также у Индии. Иран же не обладает ни МРА, ни подводным флотом, ни возможностями целеуказания, ни соответствующим ракетным оружием.

    Уязвимые места авианосцев

    Конечно, у авианосцев есть и слабые места. Прежде всего сам корабль такого масштаба и назначения – это большое сосредоточение мощных источников электроэнергии, запасов топлива и боеприпасов, различных механизмов, что создает напряженную техническую ситуацию на грани аварий и пожаров даже без воздействия противника. История знает примеры технологических аварий авианосцев, приводивших к катастрофическим последствиям.

    Авианосец критически зависит от снабжения. Сам плавучий аэродром и его сопровождение потребляют огромное количество топлива, боеприпасов, продовольствия и запчастей. Сотня самолетов и почти пять тысяч едоков постоянно в чем-то нуждаются. Без регулярного снабжения их боеспособность быстро падает. Раз в неделю под борт должно встать судно-снабженец – передать продовольствие и воду. После каждого крупного вылета нужно срочно пополнить ракетные погреба, регулярно «доливать» топливо – а это тысячи тонн в месяц.

    Если должна быть большая загрузка, ордеру приходится выходить из района боевых действий и перестраиваться в боевой порядок заправки/снабжения. В этот момент он более уязвим для атак противника. Кстати говоря, именно в такой момент иранцы и нанесли удар по «Аврааму Линкольну». Однако стоит заметить, что даже Иран заявляет о нанесении удара четырьмя крылатыми ракетами – но для того, чтобы хоть одна ракета смогла достичь борта авианосца, их в залпе должны быть десятки, если не сотни.

    * * *

    Сегодня баланс сил, в том числе на море, стремительно меняется. Появляются новые виды вооружений – гиперзвуковые крылатые ракеты (например, «Оникс» и «Циркон»), баллистические противокорабельные ракеты (китайская DF-21D), беспилотники и безэкипажные катера. Но в любом случае пока авианосец как вид оружия остается символом морской мощи – сложной, дорогой, но удивительно живучей системой, способной отразить и выдержать удары, которые потопили бы любой другой корабль.

    Неудивительно, что в таких условиях США посылают на Ближний Восток уже третью авианосную ударную группу. Трем американским АУГ должны помочь французский и британский авианосцы. В Пентагоне уверены, что удары с авианосцев и принесут США в итоге победу над Ираном – а сами авианосцы, несмотря на все попытки Ирана, останутся неуязвимы.

    Главное
    Путин заявил о максимальном обострении ситуации на мировых рынках
    Песков заявил о последствиях взрыва «Северного потока» для ЕС
    ВСУ применили дроны-матки с нестандартными частотами под Донецком
    США заявили, что не отказываются от санкционного давления на Россию
    Лукашенко предложил переименовать кофе американо
    Больная раком Лерчек уехала из больницы к новорожденному сыну
    Очевидцы раскрыли подробности пропажи детей в Подмосковье

    Почему Китай легче других проживет без ближневосточной нефти

    США готовятся к жестким переговорам с Китаем, чтобы Пекин покупал меньше нефти из России и больше из Америки. С Индией такая история почти сработала, однако с Китаем все по-другому. Российские углеводороды стали одной из основных причин, почему Китай легче других переживает перекрытие ближневосточных энергоресурсов. Эта ситуация не отдалит, а скорее, наоборот, замотивирует Пекин заключить еще больше контрактов с Россией. Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    Перейти в раздел

    «Женщины всегда были внутренним стержнем России»

    «Россия всегда держалась не только на силе мужчин, но и на мудрости и внутреннем стержне женщин. Роль женщины – это не про слабость и не про соперничество с мужчинами. Это про ответственность, созидание и способность сохранять человеческое даже в самые сложные времена», – сказала газете ВЗГЛЯД Ираида Демина, доброволец СВО, лейтенант медицинской службы, участник программы «Время героев». Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Иран беззащитен перед авианосцами США

    Иранские власти заявили о ракетной атаке по американскому авианосцу в акватории Оманского залива. Как утверждается, «после атаки корабль быстро скрылся более чем на тысячу километров от залива». Таким образом, Иран заявляет, что создал серьезную угрозу для американского авианосца. Однако так ли это на самом деле? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Война с Ираном – это надолго

      Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    • Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

      «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    • Зеленский угрожает армией премьеру Венгрии

      Владимир Зеленский пообещал, что сообщит ВСУ телефонный номер премьера Венгрии Виктора Орбана. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – предложил он. В ответ Орбан заявил, что шантаж Зеленскому не поможет, а вот Венгрия «добьется своего силой».

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Что подарить на 8 Марта 2026, если не успели купить заранее: идеи подарков жене, маме и начальнице

      Сегодня, 8 марта, отмечается Международный женский день – один из самых трепетных весенних праздников, когда каждая женщина ждет внимания, заботы и маленького чуда. Но даже в сам праздник для многих остается актуальным извечный вопрос: что подарить, чтобы действительно порадовать, а не пополнить коллекцию «пылесборников» на антресолях? Чтобы подарок вызвал искреннюю улыбку и запомнился надолго, важно учитывать характер, возраст и увлечения женщины. Публикуем гид по подаркам для жены, мамы и начальницы – от универсальных решений до оригинальных идей 2026 года.

    • Открытки с 8 Марта 2026: красивые картинки, советские открытки СССР, шаблоны и идеи своими руками

      Сегодня, 8 марта, отмечается Международный женский день – праздник, когда особенно важно сказать теплые слова близким женщинам. Красивая открытка может передать внимание и заботу, которые иногда трудно выразить словами. Газета ВЗГЛЯД подготовила для читателей подборку открыток к 8 Марта: их можно бесплатно скачать и отправить маме, бабушке, жене, коллеге или подруге. В коллекции – ностальгические ретро-открытки СССР и современные картинки с весенними цветами.

    • Проволочник на участке: как избавиться от вредителя в 2026 году – народные средства, ловушки и сидераты

      Проволочник – один из самых опасных вредителей картофеля и корнеплодов. Его личинки живут в почве до пяти лет и незаметно портят клубни, прогрызая в них узкие ходы. Часто огородники обнаруживают проблему только во время уборки урожая. Разбираемся, как понять, что на участке появился проволочник, и какие народные средства, ловушки и сидераты действительно помогают сократить его численность в 2026 году.&#8195;

    Перейти в раздел

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации